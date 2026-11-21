IShowSpeed jugó durante 52 horas seguidas GTA 6.

Guardar

IShowSpeed completó la historia principal de GTA 6 después de una transmisión en vivo que se extendió por más de 52 horas. El creador de contenido dedicó el maratón a avanzar por la campaña del juego y compartió el reto con su audiencia a través de Twitch.

Durante la emisión, el streamer hizo pausas breves para comer e ir al baño, pero no durmió. El desafío atrajo la atención de sus seguidores y de la comunidad de videojuegos, tanto por la duración como por la rapidez con la que llegó al desenlace de uno de los lanzamientos más esperados del año.

PUBLICIDAD

La sesión también dejó ver el desgaste que implicó permanecer frente a la pantalla durante tantas horas. Al terminar, IShowSpeed habló del cansancio físico y mental que acumuló y de la dificultad para asimilar que había completado un título de esa magnitud en un periodo tan corto.

IShowSpeed transmitió por Twitch su maratón de más de 52 horas para completar la campaña principal de GTA 6. (rockstargames.com)

Un maratón centrado en la campaña principal

El objetivo del creador fue completar la historia principal de GTA 6 lo antes posible. Para ello, priorizó las misiones de la campaña y dejó en segundo plano buena parte de las actividades opcionales que suelen ocupar a los jugadores en el mundo abierto.

La decisión implicó recorrer menos el mapa y dedicar menos tiempo a las misiones secundarias y los minijuegos. En los títulos de Grand Theft Auto, esas actividades suelen formar parte importante de la experiencia: permiten conocer la ciudad, descubrir personajes y situaciones imprevistas, además de avanzar a un ritmo propio.

PUBLICIDAD

El formato de maratón transformó la partida en una prueba de resistencia y en un espectáculo en directo. La audiencia pudo seguir los avances y las reacciones del streamer mientras completaba los objetivos de la campaña. Así, la transmisión convirtió el final del juego en un acontecimiento compartido por sus espectadores.

IShowSpeed logró completar GTA 6 en 52 horas.

El impacto emocional de la historia

La llegada al desenlace también provocó una reacción intensa en IShowSpeed. El streamer expresó su sorpresa y frustración ante el rumbo de la historia y comentó que esperaba un resultado distinto para los protagonistas, Jason y Lucía.

Su respuesta generó conversación entre quienes siguieron la transmisión, en especial porque el desenlace contrastó con la inversión de tiempo y emoción que había dedicado a la partida. Sin revelar detalles concretos de la trama, el episodio mostró cómo las decisiones narrativas del juego pueden afectar a los jugadores, incluso cuando avanzan con rapidez.

PUBLICIDAD

Una forma distinta de vivir GTA 6

El reto de IShowSpeed refleja una tendencia habitual en las transmisiones de videojuegos: convertir una partida en un evento con una meta clara y un límite de tiempo. En este caso, completar la campaña en directo permitió a los espectadores acompañar cada etapa del recorrido y reaccionar junto al streamer.

El streamer compartió en directo sus reacciones mientras avanzaba por la historia de Jason y Lucía. (Composición Infobae: rockstargames.com)

Sin embargo, terminar la historia en poco más de dos días no equivale a descubrir todo lo que ofrece GTA 6. El juego incluye un mundo abierto pensado para que cada persona explore a su ritmo, realice actividades secundarias y encuentre contenido fuera de la trama principal. Al concentrarse en la campaña, IShowSpeed dejó pendiente una parte de esa experiencia.

PUBLICIDAD

El maratón terminó con la campaña completada y con el creador reconociendo el cansancio acumulado. Su transmisión quedó entre las más comentadas del estreno de GTA 6, no solo por las horas que duró, sino por la reacción que generó el desenlace entre él y quienes lo acompañaron en Twitch.