Hay varios factores técnicos que debes tener en cuenta antes de descargar GTA 6. (Foto: Rockstar)

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GTA 6 ya está disponible, pero su descarga puede tomar desde menos de una hora hasta casi dos días, según la velocidad y estabilidad de internet. El juego ocupa alrededor de 212 GB, por lo que diferentes guías advierten que el tiempo estimado de descarga presupone una conexión constante, sin interrupciones ni otros equipos saturando la red.

Antes de comenzar, revisa cuánto espacio libre tiene la consola -ya sea PS5 o Xbox- y compara ese dato con el tamaño que aparece en la tienda digital. Si falta espacio, borra juegos que ya no uses, contenido descargable o capturas antiguas. Deja margen para que la consola complete la instalación y descargue posibles actualizaciones.

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Conecta la consola directamente al router

La manera más estable de descargar GTA 6 será conectar la PS5 o Xbox Series X|S al router con un cable Ethernet. La conexión por cable reduce las interferencias que pueden afectar al wifi y ayuda a mantener una velocidad más constante durante una descarga tan grande.

Conectar la PS5 o Xbox al router mediante un cable Ethernet puede dar más estabilidad a la descarga de GTA 6. (rockstargames.com)

Si no tienes un cable a mano y usarás wifi, acerca la consola al router. Procura que el equipo esté al descubierto, sin muebles que bloqueen la señal. Si tu router ofrece redes de 2,4 GHz y 5 GHz, la banda de 5 GHz puede ser más rápida a corta distancia, aunque su señal atraviesa peor las paredes.

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Reduce el uso de internet en casa

La velocidad de descarga puede disminuir cuando varios dispositivos comparten la conexión. Mientras el juego se descarga, pausa las películas en streaming, las descargas de archivos y las actualizaciones en otros equipos. Si otras personas necesitan internet, elegir un momento de menor actividad —por ejemplo, durante la noche— puede ayudar.

También conviene evitar ejecutar otros juegos o aplicaciones que usen la red en la consola. Revisa que no haya actualizaciones pendientes del sistema esperando instalarse, pues podrían interrumpir o ralentizar la descarga de GTA 6.

La señal wifi y el uso de internet en otros dispositivos pueden influir en cuánto tarda en descargarse GTA 6. (Rockstar)

Cuánto puede tardar la descarga

Diferentes guías calculan que descargar 212 GB tomaría cerca de 56 minutos con una conexión de 500 Mbps, poco más de tres horas con 150 Mbps y unas seis horas y 17 minutos con 75 Mbps. Con 30 Mbps, el cálculo sube a casi 16 horas; con 10 Mbps, se acerca a dos días.

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Son estimaciones teóricas, no una promesa sobre cuánto tardará en tu consola. La velocidad contratada no siempre coincide con la que recibe el dispositivo: la distancia al router, la congestión de la red y la actividad de otros equipos pueden prolongar el proceso. La consola también puede descargar más despacio en algunos momentos, aunque la conexión parezca rápida.

Recuerda que Mbps significa megabits por segundo. No es lo mismo que MB/s, que significa megabytes por segundo; por eso, el número que muestra una prueba de velocidad puede diferir del que aparece en la pantalla de descarga.

Liberar espacio en la consola antes de descargar el GTA 6 ayuda a completar la instalación. (Rockstar)

Comprueba el avance antes de volver a jugar

Cuando inicies la descarga, mira el tiempo estimado en la consola y comprueba que avance con regularidad. Si se detiene o baja mucho la velocidad, pausa y reanuda la descarga, verifica la conexión y reinicia el router si fuera necesario. Mantener la consola y el juego actualizados también ayudará a evitar interrupciones por instalaciones pendientes.

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La recomendación final es liberar espacio, usar Ethernet cuando puedas, fortalecer la señal wifi si no tienes cable y reducir el tráfico de otros dispositivos. Estas medidas no harán que una conexión lenta alcance la velocidad de una rápida, pero pueden evitar pérdidas de rendimiento mientras PS5 o Xbox descarga los más de 200 GB del juego.