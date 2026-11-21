Ocho parejas del Viejo Hollywood que llevaron sus historias de amor de los estudios cinematográficos a la vida real, entre matrimonios duraderos, separaciones y tragedias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando Hollywood era una fábrica de sueños, también fue el escenario donde el amor encontró su lugar entre reflectores y claquetas. Ocho parejas del Viejo Hollywood dejaron huella no solo en la pantalla grande, sino en la historia de las relaciones más célebres de la industria del entretenimiento.

Algunas sobrevivieron décadas; otras, interrumpidas por la tragedia o el desamor, marcaron igual a quienes las protagonizaron. Todo sucedió en una era en que la televisión emitía en blanco y negro y el cine recién comenzaba a teñirse de color, según reconstruyó People.

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1- Lauren Bacall y Humphrey Bogart

Lauren Bacall tenía apenas 19 años cuando conoció a Humphrey Bogart durante el rodaje de To Have and Have Not, en 1943. Él estaba casado con la actriz Mayo Methot y le llevaba más de dos décadas, pero eso no impidió que comenzaran a verse en secreto mientras Bogart esperaba que se finalizara su divorcio. Una vez que esto ocurrió, la pareja contrajo matrimonio el 21 de mayo de 1945 en la granja de un amigo en Ohio.

Humphrey Bogart y Lauren Bacall se casaron en 1945 tras conocerse durante el rodaje de la película To Have and Have Not (Wikimedia Commons)

La condición para casarse fue que Bacall pusiera su carrera en segundo plano. “No me hubiera casado de otra manera. Había tenido tres matrimonios fallidos con actrices y no iba a tener un cuarto”, le dijo Bogart a Bacall, según ella misma relató a Parade en 1997. Coprotagonizaron tres películas más y tuvieron dos hijos, Stephen y Leslie. Permanecieron juntos hasta la muerte de él en 1957, a causa de un cáncer.

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2- Paul Newman y Joanne Woodward

Paul Newman y Joanne Woodward se conocieron en 1953 durante la obra teatral Picnic, en Broadway, pero la relación romántica llegó recién cuatro años después, cuando coincidieron en la filmación de The Long, Hot Summer (1958), donde interpretaban a una pareja. Se casaron en Las Vegas el 29 de enero de 1958 y tuvieron tres hijas juntos, que se sumaron a los hijos de Newman de su primer matrimonio con Jackie Witte.

Joanne Woodward y Paul Newman consolidaron un matrimonio de cinco décadas tras coincidir en la filmación de The Long, Hot Summer (HBO)

Su unión se extendió por cinco décadas y estuvo marcada también por el trabajo filantrópico. Newman falleció en septiembre de 2008, a los 83 años.

3- Judy Garland y Vincente Minnelli

Judy Garland ya era una estrella consagrada (gracias a su papel de Dorothy Gale en The Wizard of Oz, de 1939) cuando conoció al director Vincente Minnelli durante la filmación del musical Meet Me in St. Louis, en 1944. Se casaron en junio de 1945 y, menos de un año después, nació su hija Liza Minnelli, el 12 de marzo de 1946.

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Vincente Minnelli y Judy Garland se casaron en 1945, tuvieron a su hija Liza Minnelli y se divorciaron en 1951

La depresión y la adicción a las drogas y a la comida que enfrentó Garland durante gran parte de su vida terminaron por desgastar el vínculo. El divorcio llegó en 1951, y ambos contrajeron matrimonio tres veces más antes de sus respectivas muertes: Garland en 1969 y Minnelli en 1986.

En una conversación con Interview en octubre de 2024, Liza recordó esa infancia dividida entre dos hogares: “Los amaba a ambos profundamente”, dijo, y destacó que su madre “conocía a personas fascinantes” y que su padre la dejaba ir al rodaje a verlo dirigir.

4- Clark Gable y Carole Lombard

Clark Gable y Carole Lombard se conocieron durante la filmación de No Man of Her Own, en 1932, aunque la relación romántica llegó años más tarde. Tras divorciarse de su segunda esposa, Maria “Ria” Franklin, Gable se casó con Lombard en marzo de 1939, en Kingman, Arizona.

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Según el autor Warren G. Harris, en su libro Gable & Lombard, la pareja sostuvo fuertes disputas por supuestas infidelidades de él, incluso en enero de 1942, días antes de que Lombard muriera en un accidente aéreo.

Clark Gable y Carole Lombard contrajeron matrimonio en 1939, tres años antes del fallecimiento de la actriz en un accidente aéreo (Hollywood Archive/The Grosby Group)

Gable se casó dos veces más antes de morir en 1960 y casi nunca habló de aquella pérdida. “Tengo un gran respeto por Carole y el lugar que ocupó en mi vida. Quiero guardarlo para mí”, le dijo al Saturday Evening Post en octubre de 1957.

5- Katharine Hepburn y Spencer Tracy

Katharine Hepburn y Spencer Tracy nunca se casaron, pero sostuvieron una relación de más de 25 años que comenzó durante la filmación de Woman of the Year, en 1942. Tracy estaba separado de su esposa, Louise Treadwell, aunque sin divorcio formal, según The New York Times. Aquella película fue la primera de nueve colaboraciones entre ambos.

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Spencer Tracy y Katharine Hepburn compartieron nueve colaboraciones cinematográficas y un romance de más de 25 años, sin casarse formalmente

Solo después de la muerte de Treadwell, en 1983, Hepburn se permitió hablar abiertamente de lo que vivieron juntos. En su autobiografía de 1991, Me: Stories of My Life, confesó que lo amaba y que “habría hecho cualquier cosa por él”. Tracy había muerto en 1967, a los 67 años.

6- Lucille Ball y Desi Arnaz

Lucille Ball y Desi Arnaz se conocieron en 1940 durante el rodaje de la comedia musical Too Many Girls: ella era la protagonista; él, un actor en un papel secundario. Seis meses después se casaron en secreto en Greenwich, Connecticut, el 30 de noviembre de ese año.

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Lucille Ball y Desi Arnaz crearon la productora Desilu Productions y protagonizaron la comedia I Love Lucy antes de divorciarse en 1960 (Crédito: CBS-TV / Album)

La pareja fundó Desilu Productions en 1950 y, al año siguiente, estrenó en CBS el programa I Love Lucy, donde interpretaban al matrimonio Ricardo. Tuvieron dos hijos, Lucie y Desi Jr., nacidos en 1951 y 1953. El divorcio llegó en 1960, pero no rompió el vínculo: siguieron cerca el resto de sus vidas. “Se amaron hasta el final”, dijo su hija Lucie en declaraciones a People en febrero de 2022, refiriéndose a las muertes de su padre en 1986 y de su madre en 1989.

7- Kirk Douglas y Anne Buydens

El romance entre el actor Kirk Douglas y Anne Buydens nació en París, durante el rodaje de Act of Love, en 1953. Los dos estaban en pareja en ese momento (Kirk tenía un compromiso secreto con la actriz Pier Angeli), pero él lo canceló y se casaron en Las Vegas en 1954. Juntos tuvieron a Eric y Peter, que se sumaron a Joel y Michael, hijos de Kirk de su primer matrimonio.

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Anne Buydens y Kirk Douglas iniciaron su relación en París en 1953 y permanecieron unidos hasta la muerte del actor en 2020 (Crédito: © Mark Reinstein via ZUMA Wire)

La pareja permaneció unida hasta la muerte de Kirk, a los 101 años, en febrero de 2020. Anne falleció poco más de un año después, en abril de 2021, a los 102. En declaraciones a People, Michael Douglas recordó a su madrastra con una frase: “Sacó lo mejor de todos nosotros, especialmente de nuestro padre”.

8- Bette Davis y Gary Merrill

Bette Davis conoció a su cuarto y último esposo, el actor Gary Merrill, en 1950, durante la filmación de All About Eve, según The Washington Post. Se casaron en julio de ese mismo año, el mismo día en que se formalizó el divorcio de Merrill de su primera esposa.

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Bette Davis contrajo matrimonio con el actor Gary Merrill en 1950 tras compartir el reparto en la película All About Eve (Crédito: 20TH CENTURY FOX / Album)

Adoptaron dos hijos, Margot y Michael, y Merrill adoptó también a Barbara “B.D.” Hyman, hija de Davis con su exesposo William Grant Sherry, según el libro My Mother’s Keeper, que B.D. publicó en 1985. La pareja participó en varios proyectos juntos hasta que su matrimonio terminó en divorcio, en 1960.