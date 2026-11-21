Zelensky dijo que Ucrania volverá a atacar el puente de Crimea (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

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Volodimir Zelensky advirtió que el puente de Crimea “no seguirá en pie” y anticipó nuevos ataques ucranianos contra la infraestructura, mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó cualquier negociación tras los golpes de la última semana y prometió una respuesta “mucho más dolorosa”.

El presidente ucraniano sostuvo que el Ejército mantendrá sus ataques contra territorio ruso mientras continúen las ofensivas contra vías férreas y puentes ucranianos. Putin debe asumir que esas operaciones proseguirán, planteó Zelensky en una entrevista con la cadena estadounidense NBC.

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El dirigente ucraniano presentó las acciones contra el viaducto como una reacción a los ataques rusos contra infraestructuras de Ucrania. La advertencia apunta a una conexión que Moscú utiliza para comunicar su territorio con la península bajo control ruso.

Las fuerzas ucranianas alcanzaron el puente en tres ocasiones durante la última semana, con daños graves en parte de la calzada. El lunes se registraron afectaciones menores; el martes, drones y misiles destruyeron el tramo central de la carretera y provocaron la caída al mar de su arco principal.

Un ataque nocturno con drones obligó el jueves a suspender de forma temporal el tráfico ferroviario, informó el Ministerio de Transporte ruso. La cartera aseguró que no hubo heridos y que técnicos evaluaban los daños, versión que confirmó Serguéi Aksyonov, gobernador de Crimea designado por Moscú.

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Ucrania alcanzó el puente de Crimea en un ataque masivo

La respuesta rusa y el valor estratégico del puente

Putin descartó retomar conversaciones para frenar los ataques contra infraestructuras tras la ofensiva contra el viaducto. Desde Shenzhen, donde participó en la cumbre de la APEC, el mandatario afirmó: “Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques”.

El Kremlin ha defendido que el puente es una infraestructura civil y Putin aseguró que había ordenado que no se utilizara con fines militares. El jefe del Estado ruso anticipó que Moscú elevará la presión: “Nuestra respuesta será mucho más dolorosa en comparación con lo que hizo el régimen de Kiev con el puente”.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se pronunció sobre el ataque contra el puente de Crimea

El viaducto mide 19 kilómetros y une territorio ruso con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Inaugurado por Putin en 2018, es una conexión terrestre, ferroviaria y logística para la zona, además de una vía relevante para el suministro de material bélico.

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Zelenski también agradeció al Reino Unido los pasos de apoyo a la defensa ucraniana durante el invierno. “No son solo palabras, sino hechos para reforzar en primer lugar a nuestro ejército y evidentemente apoyar a la población civil”, afirmó.

La disputa por el puente concentra las amenazas de ambos gobiernos: Ucrania lo sitúa entre sus objetivos de represalia y Rusia promete responder con daños mayores.

En la foto inicial, tomada antes del bombardeo, se aprecia el puente carretero, que desaparece en la segunda imagen, donde también se aprecian impactos en el sector de las vías de tren

Antes y después: así quedó el puente de Crimea

Las fotografías captadas por satélite sobre el estrecho de Kerch en los últimos días dejan poco margen para la interpretación: una sección de aproximadamente 225 metros del tramo carretero del puente de Crimea yace parcialmente sumergida en el canal de navegación que separa el mar de Azov del mar Negro, mientras los tramos ferroviarios muestran al menos dos —y posiblemente tres— puntos de impacto visibles, con daños concentrados en uno de los dos raíles. No se observaron actividades de reparación ni tráfico marítimo en la zona.

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La empresa de imágenes satelitales Vantor, cuya plataforma WorldView-1 registró el estado del puente el 19 de noviembre, señaló que el arco de acero de la sección vial destruida pesa entre 5.500 y 6.000 toneladas. Según Vantor, su extracción requerirá equipamiento especializado y trabajos subacuáticos de alta complejidad, por lo que expertos consultados por el Kyiv Independent estimaron que las reparaciones podrían demandar un año o más.