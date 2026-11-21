Diez especiales navideños reúnen aventuras, comedias familiares, personajes animados y estrenos para ver durante las fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La temporada de fin de año incorpora 10 especiales navideños para ver durante las fiestas, con películas de estreno, producciones animadas y un clásico que mantiene su lugar en las celebraciones familiares. La selección reúne relatos de aventuras, viajes, rescates de Papá Noel y personajes conocidos de la televisión.

La guía de estrenos que publicó Los Angeles Times sirve como una referencia para llevar adelante este repaso de los estrenos y clásicos que nunca pueden faltar durante esta época.

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Los 10 especiales navideños que hay que ver durante las fiestas

La programación reúne películas, producciones animadas y hasta episodios especiales. Los títulos proponen viajes inesperados, misiones para recuperar la Navidad, conflictos en universos de animación y reuniones familiares atravesadas por la nieve, el humor y la fantasía.

El Expreso Polar

El Expreso Polar combina animación, fantasía y un viaje nocturno hacia el universo de Papá Noel (YouTube)

Estrenada en 2004 y dirigida por Robert Zemeckis, El Expreso Polar narra el viaje de un niño a bordo de un tren que parte hacia el Polo Norte en la víspera de Navidad. Basada en el libro de Chris Van Allsburg, la película cuenta con Tom Hanks en varios papeles y utiliza captura de movimiento para construir una historia sobre la amistad, la imaginación y la creencia.

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A Dog’s Perfect Christmas

Un viudo y su perro inician una nueva etapa durante una historia navideña con Dennis Quaid y Mary Steenburgen (YouTube)

Dennis Quaid interpreta a Sander Goss, un viudo que atraviesa una etapa de aislamiento. Su relación con Winstead, un basset hound cuya voz pertenece a Thomas Haden Church, lo lleva a conocer a Claire, personaje de Mary Steenburgen.

La película recupera elementos del universo literario de W. Bruce Cameron y suma a Milo Ventimiglia al elenco.

The Man With the Bag

Arnold Schwarzenegger interpreta a Kris Kringle en una misión para recuperar la bolsa de juguetes de Santa (YouTube)

The Man With the Bag ubica a Arnold Schwarzenegger en el traje de Kris Kringle. La trama comienza cuando una elfa descontenta, encarnada por Awkwafina, se lleva la bolsa de juguetes de Santa.

Alan Ritchson interpreta al ladrón contratado para recuperarla y el reparto incluye a Jane Krakowski, Kyle Mooney y Ken Jeong. Su estreno está previsto en Prime Video el 2 de diciembre.

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In a Holidaze

Esta comedia romántica propone revivir una y otra vez las fiestas hasta encontrar una salida (YouTube)

La comedia romántica adapta la novela de Christina Lauren, el seudónimo de Christina Hobbs y Lauren Billings. Maddie Ziegler interpreta a una joven atrapada en un bucle temporal durante la Navidad, una premisa que remite a Groundhog Day. Rob Lowe y Patton Oswalt completan el elenco de la película, programada por Netflix para el 2 de diciembre.

Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy

Snoopy intenta salir de la lista de niños malos cuando faltan 12 días para Navidad (YouTube)

Snoopy descubre que figura en la lista de los niños malos cuando faltan 12 días para Navidad. Sus intentos por corregir la situación alteran el entorno de Charlie Brown y obligan a sus amigos a intervenir.

El especial de Apple TV, que se estrenó el 13 de noviembre de este año en la plataforma, recupera la dinámica con Linus como una de las voces que pone en perspectiva las acciones de Snoopy.

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A Proud Family Wizmas

La familia Proud llega al universo del stop motion con una historia de regalos perdidos y rescates festivos (YouTube)

El especial en stop motion ubica a Penny Proud ante una misión inesperada: debe reemplazar a Santa Claus después de que abandona su trabajo. Con Kyla Pratt al frente del elenco de voces, la producción de Disney+, cuyo estreno fue el 14 de noviembre de este año, traslada a la familia Proud a una historia de rescate navideño, en la que la protagonista debe recuperar los regalos y el ánimo festivo.

Merry Christmas, Mr. Plankton

Bob Esponja viaja al Polo Norte después de que Plankton aparece en la lista de los niños buenos (YouTube)

El especial lleva a Bob Esponja al Polo Norte luego de que Plankton aparezca en la lista de los buenos, pese a su historial como villano. Tom Kenny vuelve a dar voz al personaje principal y Mr. Lawrence interpreta a Plankton.

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El episodio llegará a Nickelodeon y Paramount+ el 27 de noviembre y plantea una disputa por el control de la Navidad en Fondo de Bikini.

Diary of a Wimpy Kid Christmas: The Getaway

Greg Heffley cambia los videojuegos y la Navidad en casa por unas vacaciones familiares en un destino tropical (YouTube)

Greg Heffley planeaba pasar las vacaciones jugando videojuegos, pero en Diary of a Wimpy Kid Christmas: The Getaway su familia lo lleva a un viaje tropical. Jacob Isaac Peterson presta su voz al personaje creado por Jeff Kinney en esta producción animada de Disney+.

El cambio de escenario desplaza la tradicional postal nevada y pone al protagonista frente a contratiempos familiares lejos de casa.

Fraggle Rock: A Holiday Gift

Wembley y los Fraggles emprenden una expedición para recuperar una postal antes de las fiestas (YouTube)

Wembley encabeza la expedición de Fraggle Rock: A Holiday Gift hacia el mundo exterior para recuperar una postal de Uncle Traveling Matt. Durante el recorrido, los Fraggles se quedan con una esfera de nieve que pertenece a Doc, un error que amenaza el espíritu de las fiestas.

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El especial se estrenará en Apple TV el 4 de diciembre e incluye a los Doozers, los Gorgs y Madame Heap.

Bob’s Burgers: On the Fort Day of Christmas

La familia Belcher convierte una jornada de nieve en una disputa por construir el refugio más grande (YouTube)

La familia Belcher aprovecha una tormenta de nieve para construir una fortaleza en Bob’s Burgers. El cortometraje se centra en los hijos de Bob y Linda, que convierten la competencia por levantar el refugio más grande en el eje de su celebración.

Hulu fijó el estreno para el 7 de diciembre, con el humor familiar característico de la serie animada.