Grand Theft Auto VI recaudó 3.790 millones de dólares en ventas durante su primer día en el mercado. (REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo)

Guardar

Grand Theft Auto VI ya no es solo un juego en el que se roba un auto o se huye de la policía. La nueva entrega de Rockstar Games convirtió su mundo virtual en una simulación de la vida cotidiana: el jugador puede ir al almacén a comprar comida, probarse ropa, hacer ejercicio, reparar una gotera, cargar combustible, abrir una cuenta bancaria, cazar caimanes o nadar en la playa. Esa escala define también el lanzamiento más grande en la historia del entretenimiento: el 19 de noviembre, GTA VI generó USD 3.790 millones en ventas durante su primer día, según Rockstar Games.

El juego cerró una espera de 13 años desde el estreno de Grand Theft Auto V. Su impacto excedió lo comercial: en el Reino Unido, tres empresas de gestión laboral y escolar registraron picos de ausencias que coincidieron con el día del lanzamiento, y departamentos de policía de todo Estados Unidos publicaron mensajes para recordarles a los fanáticos que los delitos del juego tienen consecuencias penales reales.

PUBLICIDAD

GTA VI lleva 30 años de evolución a una simulación de la vida contemporánea

The New York Times trazó una línea histórica desde los primeros títulos de la franquicia hasta la entrega actual. Grand Theft Auto III, lanzado en 2001, fue el primer juego de la saga en ofrecer una ciudad tridimensional inspirada en Nueva York. Grand Theft Auto IV marcó un giro hacia los personajes y la narrativa: su protagonista era un inmigrante que confrontaba la distancia entre el sueño americano y lo que encontraba al llegar. Grand Theft Auto V profundizó la vida virtual con hobbies y rutinas que no afectaban la trama principal.

El mapa continuo del juego recrea el estado ficticio de Leonida con referencias urbanas a la ciudad de Miami. (Captura de video)

GTA VI lleva esa fórmula a otra escala. Transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, con una representación de Miami construida con un nivel de detalle que, según el diario, permite a quien haya visitado la ciudad real identificar puntos concretos del mapa: hay referencias a Miami Beach, a los murales de Wynwood Walls y a otros espacios urbanos reconocibles.

PUBLICIDAD

El mundo abierto de GTA VI va más allá de las misiones criminales

La propuesta de mundo abierto —término que define a los juegos sin un camino lineal obligatorio, donde el jugador se mueve con libertad por un entorno extenso— alcanza en GTA VI una dimensión inédita. El mapa es continuo: no hay pantallas de carga entre zonas.

Departamentos de policía de Estados Unidos emitieron avisos sobre las consecuencias penales reales de los delitos. (Captura de video)

Los protagonistas son Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja ligada al crimen que intenta mejorar su situación dentro de Leonida. La campaña principal demanda entre 60 y 70 horas, según el periodista especializado Juan Lomanto. El modo en línea no está disponible y Rockstar no anunció una fecha para su lanzamiento.

Rockstar Games superó por amplio margen el debut histórico de GTA V

Los USD 3.790 millones del primer día sitúan a GTA VI en una categoría propia. Según Rockstar, el juego acumuló además 32,5 millones de unidades en preventa. Para dimensionar esas cifras: GTA V tardó tres días en alcanzar los USD 1.000 millones tras su estreno en 2013 y acumula más de 230 millones de copias vendidas —dentro de las 470 millones de unidades totales de la franquicia—, según Take-Two Interactive.

PUBLICIDAD

La franquicia de Rockstar Games acumula 470 millones de copias vendidas en su trayectoria comercial. (Captura de video)

La edición estándar tiene un precio de referencia de alrededor de USD 80 en el mercado estadounidense. Lomanto estimó que el costo de producción ronda los USD 1.500 millones, aunque ni Rockstar ni Take-Two confirmaron esa cifra.

La policía de Estados Unidos advirtió que los delitos del juego tienen consecuencias reales

Desde Atlanta hasta Denver, decenas de agencias publicaron mensajes en redes sociales que combinaron advertencia y humor. El Departamento de Policía de Atlanta escribió: “GTA no es un lugar real, pero Atlanta sí lo es”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima, en Arizona, apeló al lenguaje propio de los videojuegos: “Las leyes de la vida real no incluyen trucos, respawns ni reinicios de misión”.

PUBLICIDAD

La producción del videojuego abarcó ocho años de desarrollo con un costo estimado superior a los 1.000 millones de dólares. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

El Departamento de Policía de San Juan, en Texas, optó por una fórmula directa: “Lo que pasa en GTA VI, se queda en GTA VI”. El de Denver aclaró que “ganar cinco estrellas no es un logro que nosotros entregamos”, en alusión al sistema del juego que mide el nivel de persecución policial.

Las ausencias laborales y escolares en el Reino Unido coincidieron con el día del lanzamiento

La firma BrightHR registró un aumento del 56% en ausencias por enfermedad el jueves 19 de noviembre frente al jueves anterior. La plataforma Deel también registró un alza en las solicitudes de día libre respecto al mismo día de 2025.

El organismo ESRB otorgó la clasificación para mayores de 17 años por violencia, lenguaje explícito y consumo de drogas. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo)

El proveedor escolar Arbor informó que 35.000 alumnos adicionales faltaron a clases ese día en más de 1.400 escuelas secundarias. BrightHR aclaró que esa semana coincidió además con un aumento de enfermedades respiratorias, por lo que ninguna medición establece una relación causal directa con el lanzamiento.

PUBLICIDAD

La escala de GTA VI plantea dudas sobre la sostenibilidad del modelo en la industria

El título recibió la clasificación M (Mature, mayores de 17 años) de la Entertainment Software Rating Board (ESRB), con advertencias por violencia intensa, lenguaje explícito, desnudez, contenido sexual y consumo de drogas y alcohol. The Guardian describió a GTA VI como “el mundo virtual más extraordinariamente detallado que hemos visto hasta ahora”.

Detrás de ese resultado hay ocho años de producción y un equipo cercano a las 4.700 personas, según reportajes de investigación de la industria. El podcast The Daily, del New York Times, estimó que el costo de desarrollo superó los USD 1.000 millones y que cerca de 10.000 personas participaron en distintas etapas del proyecto.

PUBLICIDAD

El diario planteó la pregunta que circuló entre especialistas: si una producción de esa magnitud es sostenible para el resto de la industria, o si el entusiasmo del estreno tendrá consecuencias en un mercado que ya atravesó una fase de ajuste tras la pandemia.