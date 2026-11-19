Melissa Medina, de 22 años, se destacaba en República Dominicana por su faceta como joven empresaria al frente de su propio salón y marca de uñas press on, Melissa Studio (Cortesía: Melissa Medina).

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La repentina muerte de la joven influencer y empresaria dominicana Melissa Medina, de apenas 22 años, ha provocado profunda consternación en las redes sociales y en la sociedad dominicana, debido a las circunstancias inesperadas en las que ocurrió el hecho.

De un momento a otro, la creadora de contenido sufrió una emergencia médica mientras se encontraba en un apartamento del sector Piantini, en el Distrito Nacional, sin que hasta el momento las autoridades hayan determinado la causa oficial de su fallecimiento.

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El suceso se registró durante la madrugada del martes 17 de noviembre de 2026, cuando Medina participaba en una reunión privada. De acuerdo con los datos recopilados de manera preliminar, la joven comenzó a sentirse mal de forma repentina, lo que llevó a las personas que la acompañaban a trasladarla de urgencia a un centro de salud de la capital.

Sin embargo, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que la influencer llegó al hospital sin signos vitales. Además, abogó que la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, mantiene abierta una pesquisa para esclarecer con exactitud qué ocurrió dentro del apartamento en Piantini.

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Como parte de las diligencias, las autoridades entrevistaron a las dos personas que se encontraban junto a Medina al momento de la emergencia: una joven de nacionalidad venezolana de 21 años y un hombre de 60 años. Las identidades de ambos acompañantes se mantienen bajo reserva mientras avanzan las averiguaciones.

La joven de 22 años perdió la vida en la capital. Los detalles de su deceso están siendo investigados por las autoridades, quienes esperan los resultados de la autopsia. Se sabe que estuvo en un apartamento con otras personas, incluyendo un hombre de 60 años.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado los resultados oficiales de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), documento clave para establecer qué provocó el deceso de la joven empresaria.

No obstante, informaciones difundidas en el espacio radial Esto No es Radio y recogidas por el medio De Último Minuto señalan que un informe médico inicial apunta a una falla respiratoria aguda acompañada de edema cerebral y pulmonar. Este dato aún no ha sido confirmado de manera formal por los organismos oficiales.

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Una joven emprendedora con un sueño pendiente

Más allá de su presencia digital, Melissa Medina era reconocida por su faceta como emprendedora. A sus 22 años dirigía su propio estudio y marca de uñas postizas press on, bajo el nombre de Melissa Studio, además de ser propietaria de una franquicia de courier situada en la avenida Rómulo Betancourt.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, un video publicado anteriormente en sus redes sociales se volvió viral y conmovió profundamente a sus seguidores. En la grabación, realizada dentro de su salón de belleza, Medina aparece bailando y animando con entusiasmo a sus empleadas al ritmo del tema “Dale Don Dale”, acompañado de un mensaje dirigido al cantante puertorriqueño Don Omar: “Si Don Omar comenta, me llevo a mi equipo a verlo al Festival Presidente”.

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La publicación había cobrado relevancia cuando el propio artista respondió desde su cuenta oficial de Instagram con la frase “Nos vemos en diciembre”, en alusión al evento musical programado para ese mes en República Dominicana.

La conexión entre Melissa Medina y Don Omar se viralizó tras el fallecimiento de la influencer y empresaria dominicana de 22 años el martes 17 de noviembre de 2026, cuando usuarios en redes sociales compartieron un video en el que el cantante le respondió un comentario.

Hoy, ese intercambio adquiere un matiz desgarrador para quienes seguían su trayectoria, al evidenciar la ilusión con la que la joven proyectaba celebrar junto a su equipo de trabajo apenas unas semanas antes de que su vida se apagara de manera inesperada.

Este jueves 19 de noviembre, familiares, amigos y allegados se reúnen para darle el último adiós. Los restos de Melissa Medina serán expuestos en la funeraria Gresefu, ubicada en la avenida Las Américas número 92, en el ensanche Ozama, en Santo Domingo Este. Según se informó, la exposición está pautada en horario de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, hora de República Dominicana.

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Respecto al sepelio, trascendió que el entierro podría realizarse inmediatamente después de concluir la exposición o efectuarse de manera privada, conforme a la disposición de sus familiares. Los allegados de la joven han solicitado respeto y privacidad en este difícil momento, mientras el Ministerio Público y los organismos correspondientes continúan con el proceso de investigación.