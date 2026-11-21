Dos petroleros en el estrecho de Ormuz a principios de octubre de 2026 (EFE)

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Dos buques cisterna que transitaban por el estrecho de Ormuz fueron alcanzados este sábado por sendos proyectiles “de origen desconocido”, informó la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO), que indicó que hasta el momento no se han registrado heridos en estos ataques.

En una primera alerta, la UKMTO indicó que un proyectil impactó contra la sala de máquinas de un buque cisterna que “navegaba hacia el exterior” del estrecho de Ormuz a unas 17 millas náuticas de Khasab, en el norte de Omán, mientras que añadió que “el impacto medioambiental aún no ha sido confirmado”.

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En otro incidente sucedido alrededor de una hora después a unas 11 millas náuticas al norte de la misma localidad omaní, la entidad indicó que otro buque fue alcanzado en la popa, sin aportar más detalles.

“Se recomienda a los buques que naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa a la UKMTO, mientras las autoridades llevan a cabo la investigación”, añadió.

La zona del estrecho de Ormuz donde fueron alcanzados los petroleros (UKMTO)

Estos ataques, que todavía no han sido reivindicados, tienen lugar después de que el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, afirmara en una entrevista que Teherán busca una salida diplomática que evite otra guerra con Estados Unidos y que podría reducir el calendario para reabrir Ormuz si Washington satisface sus demandas.

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Entre las demandas iraníes figuran el cese de la guerra en todo Medio Oriente, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones estadounidenses y el descongelamiento de los activos iraníes.

El canciller reconoció que negociar implica un intercambio de concesiones, pero advirtió de que Irán no aceptará entregar por la vía diplomática una victoria que, según sostuvo, Washington no consiguió durante la guerra.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, las tensiones entre Irán y Estados Unidos se han intensificado en las últimas semanas con intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación para hallar una salida diplomática al conflicto siguen sin dar resultados.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (REUTERS/Murad Sezer)

El régimen de Irán rechazó transferir el uranio enriquecido fuera del país

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó el viernes que sigue vigente la propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz en 48 horas e iniciar negociaciones con Estados Unidos, aunque condicionó ese paso al cumplimiento previo de las exigencias iraníes. El funcionario confirmó que Qatar y Pakistán son los únicos mediadores que facilitan los intercambios entre Teherán y Washington.

En una entrevista concedida el viernes al periódico estatal Iran, el canciller señaló que el esquema prevé compromisos estadounidenses durante la primera jornada y la reapertura del paso marítimo al día siguiente. “El primer día, los estadounidenses cumplirían sus compromisos, y el segundo día, reabriríamos el estrecho de Ormuz y comenzarían las negociaciones entre Irán y Estados Unidos”, sostuvo sobre el papel que debería cumplir Washington.

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El jefe de la diplomacia del régimen persa explicó que la propuesta original contemplaba siete días, pero los mediadores sugirieron reducir el plazo antes de las elecciones estadounidenses. “El plan de dos días sigue sobre la mesa”, afirmó.

Araghchi indicó que Irán podría aceptar un calendario más corto si Washington satisface las condiciones planteadas por Teherán. “Si quieren cambiar el horario de dos días a uno o incluso a dos horas, no hay problema. Lo que importa es que se cumplan nuestras demandas”, insistió. El ministro sostuvo que Estados Unidos debe expresar de manera explícita su disposición a alcanzar un acuerdo y adoptar medidas que generen confianza antes de que las autoridades iraníes aborden la ejecución del plan.

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