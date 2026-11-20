El presidente de República Dominicana, Luis Abinader; la primera dama Raquel Arbaje, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante la cena de bienvenida de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe en Cap Cana. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y su par de Panamá, José Raúl Mulino, encabezarán este viernes 20 de noviembre en Cap Cana el diálogo presidencial “Los gobiernos y la nueva geografía de oportunidades”, una de las actividades centrales de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe.

El encuentro tendrá lugar mañana a las 9:30, luego de las palabras inaugurales que ofrecerá Abinader a las 9:00. Ambos mandatarios abordarán el uso de la tecnología, el comercio y la inversión para impulsar corredores económicos, elevar la competitividad y ampliar las alternativas de crecimiento en la región.

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La reunión formará parte de la agenda del Diálogo Regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se realizará el 20 y el 21 de noviembre en Cap Cana, provincia La Altagracia.

José Raúl Mulino participará en el encuentro presidencial que abordará tecnología, comercio e inversión como herramientas para impulsar el crecimiento regional. (Cortesía: Raquel Arbaje)

Este jueves, Abinader y la primera dama Raquel Arbaje recibieron durante una cena de bienvenida a jefes de Estado y de Gobierno, representantes de organismos internacionales y empresarios que participarán de las jornadas.

“Me llena de satisfacción que nuestro país sea escenario de este importante encuentro, que fortalece los lazos de amistad, el diálogo y la cooperación entre las naciones, y abre nuevas oportunidades para nuestra región”, expresó Arbaje en sus redes sociales.

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La cumbre reunirá a presidentes y representantes de varios países de la región

Entre los asistentes anunciados figuran el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y la presidenta encargada de Ecuador, María José Pinto, cuya llegada está prevista para este viernes.

También participarán el primer ministro de Bahamas, Philip Davis; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el primer ministro de Guyana, Mark Phillips; y el premier de las Islas Vírgenes Británicas, Natalio Wheatley.

Durante la recepción, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, planteó que el país busca consolidarse como un espacio de diálogo entre América Latina, el Caribe y los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de promover alianzas vinculadas con el desarrollo.

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Bisonó, quien también preside el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), señaló que la entidad seguirá las iniciativas que surjan de las conversaciones sobre tecnología, inversión, talento y gestión gubernamental, con la intención de convertir los planteamientos en acciones concretas.

República Dominicana busca consolidarse como puente de diálogo entre América Latina, el Caribe y los Emiratos Árabes Unidos. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

La conectividad aérea y la meta de desarrollo dominicana estarán en la agenda

Según la Presidencia dominicana, la primera jornada incluirá una intervención de Mohamed Yousef Al Sharhan, director general de la World Governments Summit Organization.

Además, se realizará un diálogo de alto nivel de ONU Turismo sobre conectividad aérea en las Américas. El espacio examinará medidas para ampliar las conexiones, reforzar la competitividad del sector y favorecer la integración regional.

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El sábado 21 se desarrollará un panel sobre Meta RD 2036, con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marranzini; y el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski.

Ese intercambio estará centrado en la coordinación entre instituciones y en la articulación público-privada para llevar una planificación nacional de largo plazo a resultados verificables.