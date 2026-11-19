Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin firmaron en Shenzhen un acuerdo de cuatro puntos sobre estabilidad internacional y prevención nuclear.

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Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin, firmaron en Shenzhen la “Declaración de los Jefes de Estado de Rusia, China y Estados Unidos sobre la paz”, un documento de cuatro puntos centrado en la estabilidad internacional, la energía y la prevención de una guerra nuclear.

La reunión trilateral se celebró el 19 de noviembre de 2026 en la Villa Kylin de la ciudad china. Según el texto, los tres mandatarios intercambiaron posiciones sobre la situación internacional y expresaron su compromiso con la estabilidad estratégica y la seguridad internacional. Putin y Trump agradecieron a China la organización de la cumbre.

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Durante su intervención inicial, Trump propuso que las tres potencias, a las que definió como los mayores poderes nucleares, dialogaran sobre la reducción de sus arsenales y sobre mecanismos que impidan el uso de esas armas. “Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo”, afirmó.

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin firmaron en Shenzhen una declaración conjunta sobre la estabilidad internacional y la paz. (REUTERS/Carlos Barria)

El presidente estadounidense también aludió a Irán y sostuvo que ese país no tendrá un arma nuclear. Xi, por su parte, definió a las armas atómicas como una “espada de Damocles” y pidió su prohibición y eliminación completa. El líder chino señaló que los tres países debían prevenir una guerra nuclear, respetar los tratados internacionales y evitar que se crucen “líneas rojas”.

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El texto reafirma que una guerra nuclear no puede tener vencedores

El último apartado de la declaración recoge uno de los principales puntos expuestos durante la cumbre. Los tres gobiernos reafirmaron que “en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse”. Además, asumieron el compromiso de mantener un diálogo destinado a reducir los riesgos nucleares y a frenar la proliferación de armas atómicas.

La cumbre trilateral entre los jefes de Estado de Estados Unidos, China y Rusia se celebró este jueves en la Kylin Villa. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

La formulación sitúa la cuestión nuclear como eje del documento, aunque la declaración también abarca asuntos institucionales y económicos. En su primer punto, los mandatarios expresaron su respaldo a una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que responda con mayor eficacia a los desafíos mundiales y cumpla su tarea en materia de paz y seguridad internacionales.

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Los mandatarios incluyeron compromisos sobre energía e instituciones internacionales

El segundo punto prevé que Rusia, China y Estados Unidos aumenten la producción y los suministros de productos petrolíferos refinados “en beneficio de todos los países”. El texto también subraya la importancia de que existan suministros energéticos estables.

En materia jurídica, los tres jefes de Estado destacaron la relevancia del consentimiento de los Estados y del respeto de las inmunidades de los funcionarios. A la vez, coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otras instituciones similares no deben abusar de sus facultades.

La declaración final ratificó que una guerra nuclear no puede tener vencedores y nunca debe desencadenarse. (Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS)

A continuación, el texto completo de la declaración firmada por Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin tras la reunión de Shenzhen.

Documento completo y textual difundido tras la reunión

Declaración de los Jefes de Estado de Rusia, China y Estados Unidos sobre la paz

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin; el presidente de la República Popular China, Xi Jinping; y el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, se reunieron en Shenzhen el 19 de noviembre de 2026. Los jefes de Estado de Rusia y Estados Unidos expresaron su agradecimiento a China por la organización y celebración de esta histórica cumbre trilateral. Los dirigentes de los tres Estados intercambiaron en profundidad sus puntos de vista sobre la situación internacional actual y expresaron su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

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Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China y Estados Unidos expresaron su compromiso con la reforma de la ONU, para que pueda responder con mayor eficacia a los desafíos mundiales y cumplir su misión fundamental en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales. Los tres países prevén aumentar la producción y los suministros de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países. Asimismo, confirmaron la importancia de mantener suministros energéticos estables. Los jefes de Estado de los tres países destacan que el principio del consentimiento de los Estados y el respeto de las inmunidades de los funcionarios de los Estados tienen una importancia fundamental. También coinciden en que la Corte Penal Internacional y otras estructuras similares no deben abusar de sus facultades. Los jefes de Estado de los tres países reafirmaron que en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse. Los tres países mantendrán un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares.