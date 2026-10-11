¿Cuándo se reunirá Luis Abinader con el papa León XIV durante su gira europea?

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, iniciará una gira oficial por Roma, Praga y la Ciudad del Vaticano.

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, viajará este sábado a Roma para cumplir una agenda oficial que incluirá una visita de Estado al Vaticano, una audiencia con el papa León XIV y su participación en el Foro Mundial de la Alimentación 2026 de la FAO, donde el país será reconocido por alcanzar la meta del Hambre Cero. La Presidencia de República Dominicana informó que el mandatario también viajará a Praga, República Checa, y mantendrá encuentros con autoridades italianas y representantes empresariales.

El reconocimiento de la FAO se entregará el viernes 16 de octubre, durante la clausura del foro, por los avances dominicanos contra el hambre y por mantener la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2,5 %. Esa jornada también incluirá un homenaje al compositor Juan Luis Guerra por Ojalá que llueva café en el campo y una presentación de Maridalia Hernández.

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La apertura del foro y la agenda alimentaria en Roma

La agenda formal comenzará el lunes 12 de octubre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en Roma. Abinader se reunirá con Máximo Torero, economista jefe de la FAO, y altos funcionarios del organismo antes de mantener un encuentro con su director general, Qu Dongyu.

El presidente participará además en un almuerzo ofrecido por el director general y será orador principal de la ceremonia inaugural del Foro Mundial de la Alimentación 2026, prevista para la tarde en el salón plenario de la organización.

Durante el mismo día, el mandatario tiene programada una reunión con Carl Skau, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos. También entregará al Museo de la FAO una obra del artista Juan Trinidad e inaugurará el Salón República Dominicana en la sede del organismo.

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La FAO entregará un reconocimiento a República Dominicana por mantener la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2,5 %.

La jornada concluirá con un cóctel de bienvenida para la delegación dominicana, ofrecido por la Misión Permanente de República Dominicana ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma.

Praga, diálogo democrático y reuniones con Italia

El martes 13 de octubre, Abinader viajará a Praga para asistir a la 30.ª Conferencia Anual del Forum 2000, que se realizará en el Prague Congress Center. Allí se reunirá con Jakub Klepal, director ejecutivo del Forum 2000.

El programa prevé un diálogo global junto a Carl Gershman, presidente fundador de la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, y Benedetta Berti, secretaria general de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

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La agenda continuará el miércoles 14 de octubre con una reunión bilateral con Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. Después, Abinader participará en la inauguración del Foro Empresarial Italia-República Dominicana, que reunirá a representantes gubernamentales y empresarios de ambos países.

El mandatario también intervendrá en un conversatorio con las delegaciones empresariales italiana y dominicana sobre asuntos de interés compartido en las relaciones económicas y comerciales. Para ese día figuran, además, una entrevista con la periodista Ghida Fakhry y reuniones con Sergio Mattarella, presidente de Italia, en el Palacio del Quirinal, y con Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros.

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La programación del miércoles finalizará con una cena ofrecida por Paolo Barelli en honor a Abinader.

La audiencia con León XIV y el cierre de la visita

La visita de Estado al Vaticano se realizará el jueves 15 de octubre. Abinader tendrá una audiencia con el papa León XIV y se reunirá con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

El jefe de Estado dominicano sostendrá una audiencia con el papa León XIV y un encuentro con el cardenal Pietro Parolin en el Vaticano.

Ese día, el presidente también mantendrá reuniones con empresas italianas como parte de sus contactos con el sector privado.

El viernes, antes de regresar a la FAO, Abinader se reunirá con Giorgio Silli, secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, en la sede de ese organismo. También participará en una sesión extraordinaria del Consejo de Delegados, integrado por embajadores latinoamericanos acreditados en Italia.

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Durante la visita, el presidente estará acompañado por los embajadores dominicanos en Italia, Rafael Lantigua; ante la Santa Sede, Víctor Suárez; y ante la FAO, Ada Hernández, junto con el director de Ceremonial de Estado y Protocolo, el embajador Francisco José Cantizano Nadal. El regreso desde Roma hacia República Dominicana está previsto para el viernes 16 de octubre.