El expresidente argentino Mauricio Macri aparece en un formato de entrevista intercalado con secuencias de archivo que muestran disturbios callejeros nocturnos, protestas con pancartas y banderas, marchas ciudadanas y actos multitudinarios identificados con la consigna «Sí se puede», durante su gestión presidencial.

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“Muchachos, ¿ustedes pensaban que esto iba a ser fácil? ¡No!”. La frase, sugestiva, es de Mauricio Macri y abre el tráiler de “La Tarea Conjunta”, el documental sobre su presidencia que se presentará el próximo martes en La Rural. El adelanto, que muestra al expresidente en un estudio, a oscuras, sentado frente a una pantalla, suma otra sentencia que sintetiza la tesis del film: “Sostener la democracia necesita más que un gobierno”.

Su director, Pablo Racioppi, lo explicó en diálogo con Infobae: “Si te tengo que decir cuál es el tema del documental, el tema es el esfuerzo que tiene que hacer un presidente no peronista en sostener la gobernabilidad”. Desde el entorno del exmandatario esperan convocar a más de mil invitados, entre dirigentes del PRO y otras fuerzas como el radicalismo o la Coalición Cívica y exfuncionarios de Cambiemos.

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“Todos los que estén en Argentina, si no están con un compromiso personal en el exterior o alguna otra cuestión de fuerza mayor, van a estar”, señalaron a este medio. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó su presencia: un impasse en medio de las tensiones internas entre los primos por las decisiones políticas en la Ciudad de Buenos Aires. El documental llega, además, en medio de la negociación entre el PRO y LLA de cara a las elecciones del año que viene, y la reactivación del diálogo entre el expresidente y Karina Milei.

“La Tarea Conjunta” no es el primer documental de Racioppi. Debutó con “El Olimpo vacío (2013)”, siguió con “El Diálogo (2014)” -un film que reunió a la exdiputada radical Graciela Fernández Meijide con el exmontonero Héctor Leis- y luego realizó “Jujuy desoído (2021)”, una serie de cuatro capítulos sobre las víctimas de Milagro Sala y la organización Tupac Amaru. En 2023 estrenó en el BAFICI el documental “Nisman, la víctima 86″, sobre el asesinato del fiscal Alberto Nisman.

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El cineasta Pablo Racioppi (Adrián Escandar)

Hace dos años le acercó la propuesta al equipo de Macri. “Él asume y el primer día ya empieza a aparecer la palabra gobernabilidad. Si va a poder sostenerla. Ya empieza a haber una cosa aceptada culturalmente, como de asedio: a este tipo se lo puede asediar. Cosa que, por ejemplo, Alberto Fernández no tuvo que lidiar en ningún momento”, señaló a Infobae. El disparador, señaló, fue que Macri fue el primer presidente no peronista y no militar en completar su mandato desde Marcelo T. de Alvear, en 1927.

Racioppi dedicó meses a recopilar material de archivo junto a dos colaboradores. El resultado fue una acumulación de registros que incluyen paros, piquetes, denuncias judiciales, y declaraciones de alto voltaje. “Hay imágenes que son tremendamente impactantes”, reconoció un dirigente muy cercano a Macri.

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“En un año hubo como nueve mil cortes en todo el país”, afirmó el cineasta, y agregó: “Es una locura cómo eso se acepta. Es el ejercicio de la violencia política por parte de grupos que en teoría son parte de la democracia, pero que empiezan a abusar del recurso y tratan de erosionar al que gobierna, lo cual es una salvajada”.

En esta línea, el director recordó la metáfora que utilizaba el gobierno de Cambiemos para referirse a la oposición que no quería que termine su mandato. “Rescatamos una expresión que surgió en el segundo año de gobierno de Macri, que es el ‘club del helicóptero’, que no existe, no hay una entidad que se llame así, no es una ONG, no es un partido político. Pero juntás a todos los actores que responden a esta lógica golpista, un peronista en los sindicatos, las plantas permanentes, las organizaciones sociales, el PJ, la izquierda, empezás a recopilar todo eso y siempre hay alguien tratando de horadar”.

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Mauricio Macri en conferencia de prensa, cuando era presidente de la Nación (NA)

Como ejemplo de esto, y de acuerdo el propio Racioppi, Macri le mostró durante el rodaje una noticia que acababa de ver en su celular: Sergio Schoklender revelaba en un juicio que las Madres de Plaza de Mayo habían contratado a un abogado específicamente para presentar denuncias contra funcionarios de su gobierno. Recordó la conversación: “Ellos te denuncian. Tenés que hacer un escrito, declarar, contratar abogados, y te sacan de eje. Tenían un tipo, con la guita que el Estado le daba a las Madres, para hacer eso. Eso es antidemocracia”.

“Básicamente, el documental trata de explicar eso. No hay que erosionar a nadie, hay que dejar gobernar y bancársela. El año que viene se vota y se vuelve a barajar”, planteó.

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El formato y el paralelismo con Milei

El formato del documental es austero: un estudio a oscuras, vacío, con una pantalla, para que Macri pudiera ver el material de archivo y reaccionar sin condicionamientos del entorno. No hay escenas en su casa, en su oficina ni en ningún espacio que connote su vida pública o privada actual.

Desde el entorno del expresidente rechazan una lectura política del lanzamiento. “No hay ningún significado, no es ningún lanzamiento de nadie, no es la instalación de nada, absolutamente”, indicaron a Infobae. El propio Racioppi coincidió en que el momento de presentación no responde a un cálculo estratégico. La idea original era estrenar el documental en octubre; al no llegar a término, se optó por diciembre para evitar que el film quedara atrapado en el clima de campaña electoral de 2027.

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A su vez, en la mirada del director, el documental traza paralelos entre el gobierno de Macri con el actual. “A Milei no le dijeron que había que fusilarlo en Plaza de Mayo, como dijo Luis D’Elía, o la plaza del ‘gordo Mortero’, pero tuvo la marcha universitaria, con bombas molotov, con gomeras tirándole a la policía buscando la provocación. Lo mismo. A los dos meses que asumió ya tenía a Pepe Alistur diciendo se cae en abril, comiendo pochoclo”.

“No hay que sacar a nadie. Tenés que construir un candidato y el año que viene votarlo. Y si la mayoría quiere y gana, perfecto. Y si la mayoría no quiere y vota a otro, tenés que esperar otros cuatro años. Eso es el tiempo de la democracia. Vos no podés acelerar por tu desencanto o por tu interés, es que se rompa todo, porque se rompe la economía, la institucionalidad y lleva años recuperarse”.

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