Política

Jorge Macri evalúa no separar las elecciones de CABA de las nacionales: “Es probable que sea al mismo tiempo”

El jefe de gobierno porteño puso en duda que haya un desdoblamiento de los comicios en 2027 y mencionó el mes de octubre como una posibilidad cierta. “Hay que hablarlo con las otras fuerzas políticas”, dijo el alcalde, en el marco del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza

Primer plano de Jorge Macri, un hombre con cabello gris y traje azul, hablando en un podio con dos micrófonos, con la bandera argentina de fondo
Jorge Macri evalúa unificar las elecciones porteñas de 2027 con las nacionales en el mes de octubre. (Captura de video)
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Jorge Macri evalúa que las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires de 2027 coincidan con las nacionales y se realicen en octubre, una definición que dependerá de las conversaciones con el resto de las fuerzas políticas, según él mismo indicó. El jefe de Gobierno sostuvo que la experiencia de 2023, cuando los comicios locales se hicieron en la misma fecha que los nacionales, constituye un antecedente para mantener ese esquema.

La posibilidad de no desdoblar la votación modifica el calendario político de la Ciudad y se inserta en las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza. Macri aclaró que la decisión aún no está tomada y que legalmente las elecciones porteñas podrían realizarse antes.

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No está definido todavía, no lo sé”, afirmó el mandatario este lunes durante una entrevista con Radio Rivadavia. Explicó que la fecha electoral debe establecerse mediante una iniciativa del Ejecutivo que luego será enviada a la Legislatura.

El jefe de Gobierno remarcó que la coincidencia de las elecciones de 2023 con la convocatoria nacional vuelve probable una repetición del mecanismo. “Pueden ser antes, pero la última del Ejecutivo fue coincidiendo con la Nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo”, indicó.

La definición no dependerá únicamente de la administración porteña. “Hay que hablarlo con las otras fuerzas”, planteó Macri, en el marco de un acuerdo que existe a nivel político entre el PRO y la Libertad Avanza y que ambas fuerzas intentan conservar de cara a las elecciones del próximo año.

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El PRO y La Libertad Avanza intentan sostener su alianza de cara a las elecciones. REUTERS/Agustin Marcarian
El PRO y La Libertad Avanza intentan sostener su alianza de cara a las elecciones. REUTERS/Agustin Marcarian

La discusión ocurre mientras el Gobierno nacional promueve una reforma electoral que busca eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El proyecto ya se encuentra en el Senado y el oficialismo abrió una ronda de conversaciones con gobernadores aliados para reunir apoyos legislativos.

Los plazos para tratar esa iniciativa generan diferencias dentro de La Libertad Avanza. Un sector considera que el Congreso debería avanzar antes de que termine octubre o, como máximo, durante noviembre, mientras otros dirigentes sostienen que la negociación puede extenderse hasta 2027.

La Cámara Nacional Electoral pidió que cualquier modificación se apruebe con suficiente antelación a la próxima elección presidencial. El planteo atraviesa las discusiones del oficialismo nacional, que también negocia con las provincias cuestiones vinculadas al armado electoral.

Macri evitó anticipar cómo se conformarán las alianzas en la Ciudad para los comicios de 2027. Consultado sobre una eventual unión con La Libertad Avanza, señaló que el inicio formal de esas conversaciones debería producirse en marzo del próximo año.

“El marco de empezar a discutir alianzas es en marzo del año que viene”, sostuvo. Aunque admitió que la relación entre ambas fuerzas aparece con frecuencia en las conversaciones políticas, insistió en que todavía falta para abrir una negociación concreta.

El alcalde porteño concentró su intervención en la gestión y planteó que una atención anticipada sobre las candidaturas puede afectar el trabajo cotidiano de su administración. “Estoy muy enfocado en la gestión, si te distraés mucho pensando en lo electoral, se te van los días”, expresó.

Entre las obras mencionadas incluyó la licitación de la línea F, los puentes La Bruna y De Lepiane y el paso bajo nivel de Pampa. También destacó intervenciones sanitarias encabezadas por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en hospitales de la Ciudad.

Macri citó obras en los hospitales Zubizarreta, Pirovano, Fernández, Penna y Piñero. Sobre el establecimiento de Villa Devoto, señaló que la intervención tiene un impacto particular para una comunidad que considera al hospital como una institución cercana.

La suspensión de las PASO también formó parte de la entrevista. El jefe de Gobierno consideró que las reglas electorales no deberían discutirse con la mirada puesta en los comicios inmediatos: “Las cuestiones electorales no hay que discutirlas para las elecciones que vienen”.

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