Lorena Villaverde formalizará su renuncia en Diputados en medio de la disputa por su asunción en el Senado

La legisladora oficialista recibió cuestionamientos por parte de la oposición

La senadora electa Lorena Villaverde avanzará en la realización de un trámite formal para iniciar su mandato en el Senado de la Nación, pero enfrentará un proceso la mantendrá en un limbo, al menos por unos días, respecto de su continuidad en el Congreso de la Nación.

Villaverde actualmente se desempeña como diputada nacional por Río Negro. Fue electa senadora el 26 de octubre. Sin embargo, la oposición la cuestionó por un antecedente penal en los Estados Unidos y busca impedir que asuma su banca en la cámara alta. Con el respaldo del oficialismo, Villaverde renunciará a su lugar en diputados, quedando por unos días fuera del Congreso Nacional, con la expectativa de que el bloque de La Libertad Avanza la contenga para eludir finalmente las acusaciones del peronismo.

“Sí, renuncia junto a otros”, confirmaron a Infobae desde La Libertad Avanza respecto de la actitud que tomará este miércoles la rionegrina. Algunos especulaban que, como tiene mandato hasta el 2027, se quedaría en la Cámara Baja a la espera de una resolución respecto de su continuidad parlamentaria. Sin embargo, la orden fue que presente su renuncia este miércoles a las 11 de la mañana en la previa a la sesión preparatoria.

En este esquema Villaverde quedará sin cargo alguno hasta que los senadores decidan su futuro, y esto no pasará hasta después del 10 de diciembre, momento en el que asumirán los nuevos legisladores y se conforme la comisión de Asuntos Constitucionales.

La pregunta es cuáles son las chances de que se apruebe el título de Villaverde. En el oficialismo entienden que para resolver el tema tienen que sortear varios obstáculos. El primero es de tiempo, el segundo es convencer a los propios y ajenos de apoyarla y el tercero es romper con la falta de confianza interna en LLA. “Hay una sensación de que no solo los radicales no quisieron pagar el costo político sino que algunos propios devolvieron la escasez de gestos amables que viene mostrando la Casa Rosada con el bloque”, explicó una fuente libertaria.

Villaverde renunciará en la cámara de Diputados y quedará fuera del Congreso por unos días

“No hay nada seguro y no se les nota mucho interés de tenerla como colega. Pero van a realizar un nuevo intento para que pueda asumir”, agregó la misma fuente.

Más renuncias

Villaverde no será la única diputada que renunciará el próximo miércoles en la previa de la sesión preparatoria con el fin de seguir su camino en el Senado. Otras dos diputadas libertarias, que ya juraron como senadoras, harán lo mismo. Esos son los casos de Nadia Márquez y Emilia Orozco. Estas dos diputadas serán reemplazadas hasta el 2027 por Gabriela Muñoz y Eliana Bruno. En el caso de Villaverde, su banca será ocupada por Natalia Chemor.

Por el lado del bloque del PRO renunciarán Diego Santilli, que ahora es ministro del Interior y en su lugar asumirá Rubén Torres. Como el “Colo” renovó en las últimas elecciones, Torres va a jurar para el período 2025-2029. Diferente es el caso de Silvia Lospennato, quien seguirá su carrera parlamentaria en la Legislatura porteña. En su lugar jurará para ser diputada por los próximos dos años Lorena Petrovich; la duda es si, como responde a Patricia Bullrich, se quedará en el bloque amarillo o se irá al violeta.

Por el peronismo también habrá renuncias. Itai Hagman, que tenía mandato hasta 2027, pero como fue en la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria asumirá hasta el 2029 y el mandato que culmina el 2027 lo hará Javier Andrade. En este bloque otro que renunciará pero que se irá de la Cámara es Martín Soria. El rionegrino acaba de jurar como senador y su lugar será ocupado por Marcelo Mango.

En ese esquema de renuncias también estará el ex libertario y actual jefe del bloque Coherencia, Carlos D’Alessandro, que asumirá como legislador en San Luis y su lugar lo ocupará Claudio Álvarez.