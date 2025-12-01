Política

Lorena Villaverde formalizará su renuncia en Diputados en medio de la disputa por su asunción en el Senado

La diputada dejará su banca este miércoles antes de la sesión preparatoria, quedando sin cargo hasta que se decida si asume como senadora, en medio de incertidumbre y negociaciones internas

Guardar
La legisladora oficialista recibió cuestionamientos
La legisladora oficialista recibió cuestionamientos por parte de la oposición

La senadora electa Lorena Villaverde avanzará en la realización de un trámite formal para iniciar su mandato en el Senado de la Nación, pero enfrentará un proceso la mantendrá en un limbo, al menos por unos días, respecto de su continuidad en el Congreso de la Nación.

Villaverde actualmente se desempeña como diputada nacional por Río Negro. Fue electa senadora el 26 de octubre. Sin embargo, la oposición la cuestionó por un antecedente penal en los Estados Unidos y busca impedir que asuma su banca en la cámara alta. Con el respaldo del oficialismo, Villaverde renunciará a su lugar en diputados, quedando por unos días fuera del Congreso Nacional, con la expectativa de que el bloque de La Libertad Avanza la contenga para eludir finalmente las acusaciones del peronismo.

“Sí, renuncia junto a otros”, confirmaron a Infobae desde La Libertad Avanza respecto de la actitud que tomará este miércoles la rionegrina. Algunos especulaban que, como tiene mandato hasta el 2027, se quedaría en la Cámara Baja a la espera de una resolución respecto de su continuidad parlamentaria. Sin embargo, la orden fue que presente su renuncia este miércoles a las 11 de la mañana en la previa a la sesión preparatoria.

En este esquema Villaverde quedará sin cargo alguno hasta que los senadores decidan su futuro, y esto no pasará hasta después del 10 de diciembre, momento en el que asumirán los nuevos legisladores y se conforme la comisión de Asuntos Constitucionales.

La pregunta es cuáles son las chances de que se apruebe el título de Villaverde. En el oficialismo entienden que para resolver el tema tienen que sortear varios obstáculos. El primero es de tiempo, el segundo es convencer a los propios y ajenos de apoyarla y el tercero es romper con la falta de confianza interna en LLA. “Hay una sensación de que no solo los radicales no quisieron pagar el costo político sino que algunos propios devolvieron la escasez de gestos amables que viene mostrando la Casa Rosada con el bloque”, explicó una fuente libertaria.

Villaverde renunciará en la cámara
Villaverde renunciará en la cámara de Diputados y quedará fuera del Congreso por unos días

“No hay nada seguro y no se les nota mucho interés de tenerla como colega. Pero van a realizar un nuevo intento para que pueda asumir”, agregó la misma fuente.

Más renuncias

Villaverde no será la única diputada que renunciará el próximo miércoles en la previa de la sesión preparatoria con el fin de seguir su camino en el Senado. Otras dos diputadas libertarias, que ya juraron como senadoras, harán lo mismo. Esos son los casos de Nadia Márquez y Emilia Orozco. Estas dos diputadas serán reemplazadas hasta el 2027 por Gabriela Muñoz y Eliana Bruno. En el caso de Villaverde, su banca será ocupada por Natalia Chemor.

Por el lado del bloque del PRO renunciarán Diego Santilli, que ahora es ministro del Interior y en su lugar asumirá Rubén Torres. Como el “Colo” renovó en las últimas elecciones, Torres va a jurar para el período 2025-2029. Diferente es el caso de Silvia Lospennato, quien seguirá su carrera parlamentaria en la Legislatura porteña. En su lugar jurará para ser diputada por los próximos dos años Lorena Petrovich; la duda es si, como responde a Patricia Bullrich, se quedará en el bloque amarillo o se irá al violeta.

Por el peronismo también habrá renuncias. Itai Hagman, que tenía mandato hasta 2027, pero como fue en la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria asumirá hasta el 2029 y el mandato que culmina el 2027 lo hará Javier Andrade. En este bloque otro que renunciará pero que se irá de la Cámara es Martín Soria. El rionegrino acaba de jurar como senador y su lugar será ocupado por Marcelo Mango.

En ese esquema de renuncias también estará el ex libertario y actual jefe del bloque Coherencia, Carlos D’Alessandro, que asumirá como legislador en San Luis y su lugar lo ocupará Claudio Álvarez.

Temas Relacionados

DiputadosSenadoLorena VillaverdeLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Patricia Bullrich aseguró que el Gobierno trabaja para liberar a Nahuel Gallo: “Lo vamos a traer”

La flamante senadora lo dijo en conferencia de prensa. El gendarme argentino lleva casi un año secuestrado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro

Patricia Bullrich aseguró que el

Sebastián Amerio: “Con la reforma del Código Penal venimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”

El secretario de Justicia destacó el proyecto presentado por el Ejecutivo, que agrava las penas para delitos graves y elimina la prescripción del abuso sexual y el homicidio agravado

Sebastián Amerio: “Con la reforma

El Gobierno terminó de redactar la reforma laboral y se prepara para intensificar la búsqueda de apoyos

Como anticipó Infobae, el proyecto llegó a los despachos de Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich. La agenda de negociación

El Gobierno terminó de redactar

Silvia Lospennato pidió una ley para evitar que los diputados cambien de partido luego de ser elegidos

La diputada nacional y legisladora porteña electa defendió la integridad institucional y la identidad partidaria del PRO, al tiempo que consideró necesaria una reforma legal para evitar los cambios de bancada tras las elecciones

Silvia Lospennato pidió una ley

El gobierno planea otro ajuste de empleados estatales

La administración de Javier Milei avanza con una fuerte reducción en la estructura pública, marcada por la no renovación de contratos y retiros voluntarios, y proyecta un nuevo ajuste del 10% para 2026

El gobierno planea otro ajuste
DEPORTES
La figura del tenis que

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

TELESHOW
Chechu Bonelli habló del escándalo

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador busca que alias ‘Pipo’

Ecuador busca que alias ‘Pipo’ sea extraditado directamente a EE.UU.

Masacre en Guayaquil: seis integrantes de una familia fueron ejecutados en un cumpleaños

El agujero de ozono de 2025 se cerró antes de lo previsto y fue el más pequeño en cinco años

El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano