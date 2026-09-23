Estados Unidos invitó a Vladimir Putin a la cumbre del G20 en Miami

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con los medios tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en Nueva York (EEUU), el 23 de septiembre de 2026 Yuki Iwamura/Pool vía REUTERS

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles que Washington invitó al presidente ruso, Vladimir Putin, a la cumbre del G20 que se celebrará en Miami en diciembre. Lo dijo en Nueva York, tras reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, al margen de la Asamblea General de la ONU. Es la primera confirmación pública de que Washington invitó a Putin a la cita de líderes; hasta ahora solo se había invitado a funcionarios rusos a reuniones ministeriales.

“Hemos invitado al presidente Putin al G20”, dijo Rubio a los periodistas. Añadió que la cumbre le ofrece la posibilidad de hablar no solo con Donald Trump, sino con otros líderes, y que Washington espera que acepte. La reunión del G20 está prevista para el 14 y 15 de diciembre de 2026.

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Rubio defendió que resolver conflictos exige dialogar con quienes se discrepa. También matizó el alcance del gesto: advirtió de que la invitación no debe leerse como señal de que un encuentro entre líderes o un acuerdo más amplio sean inminentes.

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, @mfa_russia, que muestra al canciller ruso, Serguéi Lavrov (c-i), y al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (c-d), durante una reunión este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ @mfa_russia

Hasta el cierre de este artículo, el Kremlin no había confirmado una respuesta pública a la invitación formal. Antes de la reunión con Rubio, el portavoz Dmitri Peskov había señalado que una cumbre entre Trump y Putin exigiría trabajo preparatorio. El 12 de septiembre, Peskov dijo que Moscú aún no sabía si Putin viajaría a Miami, y el asesor Yuri Ushakov afirmó que esa posibilidad ni siquiera se había discutido.

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Esa cautela se explica en parte por la agenda paralela con Kiev. Volodimir Zelensky dijo que estaría dispuesto a reunirse con Putin en Miami. Peskov respondió a AFP que un encuentro allí era “imposible” y que Putin solo recibiría a Zelensky en Moscú.

El mismo miércoles, Lavrov dijo ante el Consejo de Seguridad que Rusia no detendrá lo que Moscú llama “operación militar especial”. Acusó a Europa de querer usar una pausa para armar a Kiev. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, replicó que esas palabras lo decían todo y que la guerra rusa contra Europa ya no es híbrida.

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Residentes permanecen de pie en el lugar de un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Stringer

En paralelo, 51 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Japón y Canadá, firmaron una declaración de respaldo a Ucrania. La leyó la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, junto a Sybiha y al ministro francés, Jean-Noël Barrot. El texto expresa preocupación por los ataques en el mar Negro y por los intentos rusos de bloquear las exportaciones ucranianas de grano, según AFP.

La invitación llega tras más de cuatro años de invasión a gran escala. El último encuentro entre Trump y Putin fue el 15 de agosto de 2025 en Anchorage, Alaska. Duró casi tres horas y terminó sin alto el fuego ni acuerdo para acabar con la guerra. Zelensky no fue invitado. Putin habló de un entendimiento que allanaría el camino a la paz, mientras Trump dijo que no hay trato hasta que lo haya.

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Desde entonces ambos presidentes hablaron por teléfono en varias ocasiones, pero no volvieron a verse. Putin no asiste en persona a una cumbre del G20 desde la de Osaka, en 2019. Rusia sigue siendo miembro del grupo, aunque fue expulsada del G8 tras anexionar Crimea en 2014.

Rubio pidió además a Moscú y Kiev a acordar un alto el fuego limitado a la energía. Reconoció que no pondría fin a la guerra, pero dijo que podría servir de base para un acuerdo mayor y que ambas partes mostraron interés. Zelensky afirmó que Ucrania dejaría de atacar instalaciones energéticas rusas si Moscú hace lo mismo, tras un pedido de Trump de frenar los ataques a refinerías de diésel. Tras reunirse con Trump el martes, Zelensky dijo que Washington y Kiev quieren terminar la guerra “antes del invierno”.

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El G20 de Miami será la primera ocasión concreta para medir si la diplomacia de Washington puede volver a sentar a Putin frente a Trump. La distancia entre la invitación y la negativa de Moscú a cualquier pausa indica que ese encuentro, si se produce, llegará sin un marco de acuerdo previo.