Flávio Bolsonaro negó ayuda oficial en su salida de Brasil y mantiene en reserva la ruta: “Me lo llevaré a la tumba”

El senador enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero y corrupción, aunque aún no fue acusado formalmente de ningún delito (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

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Flávio Bolsonaro negó en una entrevista con The New York Times, haber recibido ayuda de gobiernos para su huida a Estados Unidos tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y sostuvo que organizó por cuenta propia el viaje que lo llevó hasta Miami.

El senador brasileño, de 45 años, se negó a explicar el recorrido y los medios que utilizó para salir de Brasil. “Cómo llegué aquí, me lo llevaré a la tumba”, afirmó durante su primera entrevista después de abandonar el país. Ante las versiones que vincularon a funcionarios extranjeros con la operación, insistió: “Fui yo solo. No hubo ayuda de absolutamente nadie, de ningún gobierno”.

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Bolsonaro relató que resolvió partir en la mañana posterior a su derrota electoral, cuando salía del condominio donde su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple arresto domiciliario por el intento de golpe de Estado posterior a los comicios de 2022. Según contó, agentes se acercaron entonces para notificarle que disponía de 24 horas para entregar sus pasaportes.

Antes de separarse su padre lo llamó a un costado y le preguntó: “Ya sabes adónde quieren llegar con esto, ¿verdad?”. Flávio Bolsonaro recordó que respondió: “Padre, ya lo sé. Estoy preparado, sé lo que tengo que hacer”. Aseguró que ninguno de los dos mencionó un plan de fuga durante ese intercambio.

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Pocas horas después de recibir la orden, el senador publicó un video en sus redes sociales en el que dijo que entregaría los documentos requeridos y descartó abandonar el país. “Nunca pensé en salir del país”, declaró entonces, al tiempo que prometió encabezar la oposición luego de los resultados legislativos obtenidos por su partido. Sin embargo, desapareció poco después y reapareció en Miami unas 42 horas más tarde.

El viaje atravesó varios países de Sudamérica antes de terminar en Estados Unidos. Autoridades estadounidenses sostuvieron que un funcionario de la Casa Blanca gestionó el avión que trasladó a Bolsonaro a Miami y que el presidente Donald Trump autorizó directamente su ingreso. También indicaron que la ruta incluyó pasos por Ecuador y Argentina, donde uno de los principales asesores del presidente Javier Milei lo recibió en un aeropuerto de Puerto Iguazú.

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Flávio Bolsonaro salió de Brasil rumbo a Miami tras perder la segunda vuelta presidencial frente a Lula y negó haber recibido ayuda de gobiernos (REUTERS/Adriano Machado)

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que su país facilitara la salida del político brasileño. Bolsonaro también rechazó cualquier asistencia oficial y señaló que la decisión de dejar Brasil surgió de forma espontánea junto con su esposa, Fernanda. Además, admitió que amigos que viven fuera del país pudieron alentarlo, pero añadió: “Puede que hubiera apoyo, pero nada más”.

El senador enfrenta investigaciones vinculadas con presunto lavado de dinero y corrupción, aunque todavía no fue acusado formalmente de ningún delito. Su mandato parlamentario termina a comienzos de 2027, momento en que perderá la inmunidad que le otorga su banca y podrá ser procesado. Durante la entrevista, volvió a defender su inocencia y afirmó que permaneció convencido de que, si continuaba en Brasil, terminaría detenido.

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“Ya sé que el desenlace final será mi prisión”, sostuvo. Bolsonaro cuestionó la actuación de la Justicia brasileña y apuntó contra el ministro del Supremo Tribunal Federal que ordenó la detención domiciliaria de su padre. Jair Bolsonaro recibió una condena de 27 años de prisión por intentar impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva luego de las elecciones de 2022.

Flávio Bolsonaro perdió la segunda vuelta presidencial frente a Lula y mantuvo sus cuestionamientos al resultado. Afirmó, sin presentar pruebas, que el escrutinio resultó “matemáticamente imposible” y que le robaron la presidencia. “Perdí contra el sistema”, dijo al referirse a su derrota.

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Flávio Bolsonaro perderá su inmunidad parlamentaria a comienzos de 2027, cuando termine su mandato en el Senado brasileño (EFE/ Sebastiao Moreira)

Sus objeciones se concentraron, entre otros puntos, en la extensión del horario de votación dispuesta durante la jornada electoral. Ambos candidatos habían solicitado esa medida debido a lluvias intensas y demoras en el transporte que afectaron a votantes de distintas regiones. La decisión alcanzó a 34.000 votos, una cifra que las autoridades electorales consideraron insuficiente para modificar el resultado, ya que Lula se impuso por una diferencia de 4,4 millones de sufragios.

El senador amplió sus denuncias con acusaciones de manipulación de votos y cuestionamientos a la seguridad de los sistemas que contabilizan los sufragios. El Tribunal Superior Electoral rechazó esos planteos, mientras observadores internacionales independientes avalaron la integridad de la elección y decenas de países reconocieron la victoria de Lula.

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Trump sugirió que las elecciones brasileñas parecieron “extrañas”, aunque no reconoció públicamente a un ganador ni respaldó de forma explícita a la familia Bolsonaro. Flávio valoró esa posición y declaró: “No tomó partido, que es lo correcto”.

Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas recibieron un estatus migratorio que les permitirá residir en Estados Unidos por al menos un año por razones humanitarias. El senador dijo que todavía no definió dónde se instalará su familia. Su hermano Eduardo Bolsonaro vive en Texas y obtuvo recientemente la residencia permanente, pero aliados del grupo familiar mencionaron Florida como una posible base.

Desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro anticipó que buscará impugnar por vías legales la victoria de Lula, aunque reconoció que esa iniciativa enfrenta pocas posibilidades de prosperar. También expresó su intención de respaldar a dirigentes brasileños que promuevan su agenda, entre ellos quienes impulsan una reducción de la edad de imputabilidad y una amnistía para su padre y para los condenados por los ataques del 8 de enero de 2023.

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El senador sostuvo que su estadía fuera de Brasil será temporal y dejó abierta la posibilidad de regresar a la competencia electoral. “Si hay nuevas elecciones, obviamente volveré a ser candidato”, afirmó.

(Con información de EFE y The New York Times)