La investigación de Gámez busca proteger sistemas robóticos ante ataques informáticos con posibles efectos en servicios médicos. (cortesía: Hesler Gaméz)

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Hesler Gámez dejó Honduras con una cuenta de ahorros, un certificado de inglés y una espinita sin resolver. Hoy estudia en Budapest con la beca Stipendium Hungaricum del Gobierno de Hungría y escribe una tesis sobre ciberseguridad en sistemas robóticos.

La distancia entre Tegucigalpa y Budapest no solo se mide en kilómetros. Para Gesler también representa el camino recorrido desde sus primeras aspiraciones universitarias hasta convertirse en un estudiante hondureño que construye su futuro profesional en uno de los entornos académicos de Europa.

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Cuando cursaba ingeniería en redes y telecomunicaciones en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), tenía una inquietud que no había podido concretar: estudiar fuera del país, conocer otras universidades y vivir una experiencia de formación internacional.

En aquel momento, la posibilidad de realizar un intercambio académico no se materializó. Sin embargo, decidió mantener ese objetivo para una etapa posterior de su vida.

“Siempre tuve esa espinita como de querer hacer algún intercambio o haber estudiado en el extranjero algún semestre. Pero dije: si no se da la oportunidad ahora, cuando pueda con mi maestría intentaré aplicar a becas”, recordó durante una entrevista desde Budapest.

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Después de graduarse, Hesler comenzó a trabajar en Tegucigalda como ingeniero en redes y telecomunicaciones. Durante tres o cuatro años adquirió experiencia profesional y reunió ahorros que le permitirían cubrir parte de los gastos de su preparación para estudiar en el extranjero.

El mensaje que tanto esperaba

Su trabajo también fue determinante para definir el área en la que quería especializarse. Después de desempeñarse en funciones relacionadas con redes, recibió una promoción que lo acercó al campo de la seguridad informática.

Entre sus responsabilidades estaba trabajar con sistemas de cortafuegos —firewalls—, herramientas que permiten controlar el tráfico de las redes y bloquear actividades que puedan representar riesgos para las empresas.

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Ese contacto con la protección de infraestructuras digitales despertó su interés por la ciberseguridad y lo llevó a considerar una formación de posgrado en esa especialidad.

Aunque había estudiado en un colegio bilingüe, antes de postular fortaleció su dominio del inglés mediante cursos, que pagó con sus propios ingresos. También gestionó documentos, realizó autenticaciones y legalizaciones, y cumplió con los requisitos de certificación del idioma.

En 2024 comenzó a investigar diferentes programas de becas. Revisó alternativas en España, Francia e Italia, hasta que encontró la Stipendium Hungaricum, un programa del Gobierno de Hungría que ofrece oportunidades de educación superior a estudiantes internacionales.

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La experiencia de otros latinoamericanos que habían conseguido esa misma beca le permitió conocer mejor el proceso y creer que un hondureño podía alcanzar el mismo objetivo.

“Yo siempre con esa mentalidad de: ¿por qué no? ¿Por qué un hondureño no lo puede hacer?”, expresó.

La respuesta llegó durante la madrugada. El correo electrónico con la noticia apareció alrededor de las tres o cuatro de la mañana. La primera persona con quien compartió la novedad fue su hermana, a quien identifica como alguien que siempre ha estado presente en su vida.

La investigación de Gámez busca proteger sistemas robóticos ante ataques informáticos con posibles efectos en servicios médicos. (cortesía: Hesler Gaméz)

Después comenzaron los preparativos para viajar a Hungría, conocer su cultura y organizar una mudanza que significaba dejar atrás su rutina en Honduras.

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Tesis sobre robots y ataques informáticos

Actualmente, Gesler concentra sus estudios en diferentes áreas de la ciberseguridad: protección de redes y sistemas, detección de ataques informáticos, auditorías de seguridad y aplicación de inteligencia artificial en la defensa digital.

Su tesis de maestría aborda la seguridad de los sistemas robóticos y las tecnologías que incorporan componentes móviles. La investigación busca estudiar cómo proteger estos dispositivos frente a posibles ataques informáticos, un tema que gana relevancia conforme la robótica amplía su presencia en actividades cada vez más complejas.

Entre los campos que despiertan su interés están las aplicaciones médicas, incluidos los robots utilizados en procedimientos quirúrgicos, cuya seguridad puede tener implicaciones directas en el funcionamiento de equipos y servicios especializados.

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“No están exentos de ataques y eso es muy importante porque es un área muy frágil en la sociedad”, explicó.

Experiencias previstas

Su formación también incluye el análisis de incidentes internacionales que han evidenciado los riesgos de no contar con sistemas informáticos suficientemente protegidos.

La investigación de Gámez busca proteger sistemas robóticos ante ataques informáticos con posibles efectos en servicios médicos. (cortesía: Hesler Gaméz)

Uno de los casos que ha estudiado es el de Costa Rica, país que sufrió una serie de ciberataques en 2022 contra instituciones gubernamentales. Aquellos incidentes afectaron servicios públicos y expusieron información sobre las consecuencias que puede tener una vulneración de las infraestructuras digitales.

Para Hesler, este tipo de acontecimientos demuestra que la ciberseguridad no es un asunto exclusivo de empresas tecnológicas, sino una necesidad para gobiernos, universidades, hospitales y organizaciones privadas.

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Considera que Honduras debe fortalecer sus capacidades en esta materia, tanto mediante la incorporación de herramientas especializadas como a través de la formación de profesionales y la educación de los usuarios.