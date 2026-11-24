La Caja de Seguro Social aclaró que los tratamientos continúan con normalidad y bajo los estándares de seguridad vigentes.

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La Caja de Seguro Social (CSS) incorporó el citrato de sodio al 4% en jeringa prellenada como insumo especializado para el sellado de catéteres venosos centrales en las unidades de hemodiálisis del país, con el producto ya disponible para su distribución a nivel nacional.

La medida se produce en medio de consultas públicas generadas por el etiquetado de la heparina utilizada en las salas de hemodiálisis. La institución aclaró que los tratamientos continúan con normalidad y bajo estándares de seguridad vigentes.

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Se aclaró que la heparina en circulación corresponde a la adquirida mediante una licitación de precio único, en su presentación institucional de 5.000 UI/mL con alcohol bencílico como conservante.

La función, se explicó, se limita a la anticoagulación del circuito extracorpóreo durante cada sesión de hemodiálisis, conforme al protocolo institucional vigente.

De igual manera, la advertencia «NO APTO PARA LOCK/FLUSH» impresa en el rotulado del producto define los usos autorizados de esta presentación específica.

El brazo de un paciente permanece conectado a una máquina de hemodiálisis mediante tubos con sangre durante una sesión de tratamiento renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Caja de Seguro Social, el empleo de este medicamento se restringe exclusivamente a la anticoagulación del circuito extracorpóreo y no se utiliza para el lavado (flush) ni para el sellado (lock) de los lúmenes de los catéteres, lo que previene el paso de anticoagulante a la circulación sistémica y reduce el riesgo de hemorragia o errores por manipulación.

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Siguiendo las orientaciones técnicas de la Coordinación Nacional de Terapias de Sustitución Renal y Enfermedad Crónica de los Riñones, la entidad de salud pública indicó que las unidades de hemodiálisis mantienen vigilancia permanente sobre el funcionamiento y la permeabilidad de cada catéter.

Durante la transición al nuevo insumo, se insistió en que se aplican medidas transitorias con solución salina al 0,9 % con técnica aséptica cuando corresponde.

El personal médico y de enfermería mantiene monitoreocontinuo sobre cada acceso vascular. La Caja de Seguro Social indicó que los tratamientos se desarrollan con normalidad para todos los pacientes que reciben terapias renales.

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Los niveles elevados de glucosa en la sangre pueden dañar progresivamente los vasos sanguíneos de los riñones, esta complicación suele desarrollarse sin síntomas en sus primeras etapas, por lo que su detección temprana resulta fundamental para retrasar el avance de la enfermedad.

Una persona mide sus niveles de glucosa en sangre con un glucómetro junto a una ilustración gráfica de glóbulos rojos en un vaso sanguíneo.

“La diabetes no solo requiere controlar los niveles de azúcar en la sangre, también implica prestar atención a la salud de los riñones. Muchas personas desconocen que pueden estar desarrollando una enfermedad renal porque inicialmente no presentan síntomas, por eso, insistimos en la importancia de la prevención y los controles médicos oportunos, señaló Ana Milena Herrera, directora de operaciones del Consorcio Damos Vida DaVita - Sintec.

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El control de la glucosa y la presión arterial, una alimentación saludable, la actividad física y las evaluaciones periódicas de la función renal son medidas fundamentales para reducir el riesgo de complicaciones.

Cabe destacar, que desde el Consorcio Damos Vida DaVita - Sintec se enfatiza que la prevención de la enfermedad renal debe formar parte de la atención integral de las personas con diabetes, ya que un diagnóstico oportuno puede contribuir a preservar su calidad de vida y reducir el riesgo de necesitar tratamientos como la diálisis.

La diabetes representa uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, una condición que puede avanzar silenciosamente hasta comprometer la función de los riñones.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente uno de cada tres adultos con diabetes también padece enfermedad renal crónica.

Muchas personas desconocen que pueden estar desarrollando una enfermedad renal porque inicialmente no presentan síntomas, advirtió Ana Milena Herrera, directora de operaciones del Consorcio Damos Vida DaVita - Sintec. (foto: AdobeStock)

Recientemente, en La Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS) empezó la instalación del software clínico Nexadia, una plataforma tecnológica especializada en la gestión de información de pacientes renales, como parte de los avances en la modernización de los servicios de salud.