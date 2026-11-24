El Cuerpo de Bomberos de El Salvador capacitó a 1,488 comerciantes de productos pirotécnicos durante la temporada navideña. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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Durante la temporada de Navidad y fin de año, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador reportó la capacitación de 1,488 personas interesadas en comercializar productos pirotécnicos y más de 258 inspecciones a establecimientos, quioscos, bodegas y vehículos vinculados con esa actividad.

Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, explicó en una entrevista AM que el trabajo institucional comprende la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la venta y la manipulación de productos pirotécnicos.

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Según Solano, la Ley de Productos Pirotécnicos establece que los comerciantes deben contar con una licencia emitida por el Ministerio de la Defensa. Como parte del trámite, el Cuerpo de Bomberos brinda la formación requerida y entrega una constancia a quienes aprueban la evaluación.

“Si no pasa el examen, no se le entrega el certificado”, afirmó el funcionario. Las capacitaciones incluyen prevención de incendios, clases de fuego, uso de extintores, almacenamiento y condiciones para los puestos de venta.

Las personas pueden solicitar estos procesos en las estaciones de Bomberos a nivel nacional o por medio del número 913, indicó Solano. La modalidad puede ser individual o colectiva.

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Bomberos revisa licencias y condiciones de los puestos

Durante las inspecciones, el Cuerpo de Bomberos verifica que los comerciantes cuenten con licencia vigente y que los lugares de venta reúnan las condiciones previstas en la normativa.

Solano señaló que los puestos no deben tener niños, cocinas, brasas, leña o fogatas. También indicó que no se permite fumar en esos espacios ni vender productos pirotécnicos a personas en estado de ebriedad.

El Ministerio de la Defensa exige una constancia de evaluación aprobada por Bomberos para emitir licencias de venta. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Los comerciantes deben colocar rótulos de “no fumar”, disponer de agua y contar con equipos para atender eventuales incendios. El director explicó que la institución no recomienda utilizar arena sobre productos pirotécnicos en llamas.

A su juicio, una detonación podría proyectar partículas de arena y lesionar a personas cercanas. Por ello, las capacitaciones abordan los tipos de extintores y sus usos según la clase de fuego.

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“Es un explosivo el que ellos están comercializando”, expresó Solano al referirse a las medidas que deben observar los vendedores.

Las alcaldías proponen y autorizan los sitios destinados a ventas colectivas. El Cuerpo de Bomberos realiza inspecciones y emite una recomendación sobre las condiciones de seguridad de cada lugar.

Solano comentó que, en algunos casos, la evaluación puede incluir medidas como alejar una parada de autobuses de la zona de venta.

Más de 258 inspecciones a la cadena pirotécnica

Las 258 inspecciones reportadas incluyen coheterías, salas de venta, quioscos, bodegas, comercios mayoristas, ventas medianas y vehículos utilizados para transportar productos pirotécnicos.

El director señaló que los comercios deben obtener una certificación anual del Cuerpo de Bomberos, conforme a la normativa que regula a la institución.

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Cuando un establecimiento no cumple las condiciones requeridas, Bomberos emite un documento con las observaciones y establece plazos para que el responsable realice adecuaciones o instale los equipos solicitados.

La normativa de seguridad prohíbe la presencia de niños, cocinas y fogatas en los puestos de venta de pólvora. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Solano sostuvo que el Ministerio de la Defensa solicita una certificación de Bomberos antes de emitir permisos para el almacenamiento de productos pirotécnicos.

Las revisiones incluyen rutas de evacuación, planes de emergencia, extintores, distancias entre las áreas de trabajo y medidas para reducir la propagación de un incendio.

Las ventas temporales, que pueden instalarse en parques o canchas, requieren estructuras de lámina y madera, según el director. Las coheterías tienen controles diferentes porque en ellas se desarrollan procesos de fabricación con pólvora, mechas, papel y otros materiales.

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Solano dijo que las coheterías deben contar con personal capacitado, planes de contingencia, rutas de evacuación y, en algunos casos, rociadores automáticos. También deben mantener distancias entre las diferentes etapas de producción.

Pirotecnia prohibida y recomendaciones para menores

Los productos prohibidos son los silbadores, fulminantes, buscaniguas, roques chinos, misiles chinos, botellitas de champán, pelotitas de fútbol, destructor, mina de mar, bombas de mezcal y morteros desde el número cinco.

La ley salvadoreña prohíbe la comercialización de silbadores, destructores y morteros a partir del número cinco. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El director explicó que la restricción responde a la carga de pólvora, la potencia de detonación y los fragmentos que algunos artefactos pueden expulsar.

Sobre el producto conocido como “destructor”, dijo que puede ser menor que un mortero número cinco, pero que su capacidad de detonación puede ser similar a la de un mortero número diez.

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“Le puede quitar los dedos, le puede quitar la mano”, afirmó Solano al referirse a las posibles lesiones asociadas a este tipo de artefactos.

También vinculó los silbadores con incendios estructurales, debido a que pueden ingresar a viviendas y alcanzar materiales combustibles. Cuando las autoridades encuentran artículos prohibidos, la Policía Nacional Civil puede decomisarlos y aplicar el procedimiento establecido por la ley.

El funcionario reiteró que los menores no deben manipular productos pirotécnicos. Si las familias usan artículos permitidos, recomendó que un adulto se encargue de hacerlo y evite esa actividad tras consumir bebidas alcohólicas.

Solano también alertó sobre el riesgo de guardar pirotecnia en los bolsillos, ya que la fricción podría encender una mecha y causar quemaduras.