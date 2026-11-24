Los gremios ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos reclamaron la anulación de las sanciones aplicadas a 38 trabajadores.

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El Gobierno rechazó las protestas gremiales en el Hospital Garrahan y el ministro de Salud, Mario Lugones, anticipó que podría haber nuevas medidas administrativas y legales tras los incidentes denunciados durante una protesta contra suspensiones y cesantías. Las autoridades del centro pediátrico sostuvieron que el ingreso por la fuerza puso en riesgo el funcionamiento de la institución y dejó herida a una trabajadora.

La protesta fue convocada por la Asociación Trabajadores del Estado y la Asociación de Profesionales y Técnicos, que reclaman que se revisen las sanciones aplicadas a 38 empleados vinculados con las medidas de fuerza salariales de 2025. El conflicto incluye 10 pedidos de cesantía y 28 suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo.

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Los gremios se concentraron en la entrada del establecimiento para realizar un acto y una conferencia de prensa. Desde la conducción denunciaron que personas sancionadas y manifestantes ajenos al hospital accedieron por la fuerza a las instalaciones, agredieron al personal de seguridad y llegaron a sectores con acceso restringido.

Lugones afirmó que “es inaceptable que un grupo de políticos y sindicalistas vuelva a recurrir a la violencia en el Garrahan”, al considerar que esos hechos afectan a los niños internados y a sus familias. El ministro expresó su respaldo a las autoridades y sostuvo que no permitirán que intereses sectoriales comprometan la atención pediátrica.

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La Dirección del Hospital Garrahan atribuyó los incidentes al rechazo contra las sanciones anunciadas el viernes anterior. El organismo indicó que los involucrados habían participado en la ocupación de oficinas de la Dirección Médica el 31 de octubre de 2025, un episodio que, según su versión, alteró la actividad habitual del centro asistencial.

Los sumarios administrativos se iniciaron a raíz de la ocupación de las oficinas de la Dirección Médica en octubre de 2025.

Las sanciones por la ocupación de la Dirección Médica

Los sumarios administrativos se iniciaron a raíz de aquella toma de oficinas, que la institución calificó como una situación de gravedad por haber interferido con la atención de cientos de pacientes. La administración aseguró que el proceso contempló el derecho de defensa de las personas involucradas.

El procedimiento comenzó con 40 trabajadores sumariados. Una persona fue sobreseída por falta de pruebas y otra se jubiló, por lo que las resoluciones recayeron sobre 38 trabajadores, de acuerdo con la información difundida por la conducción.

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Las autoridades resolvieron diez pedidos de cesantía. Uno de ellos puede aplicarse de manera inmediata porque la persona no posee tutela gremial, mientras que los otros nueve requieren que el hospital solicite el desafuero ante la Justicia.

La administración también dispuso 28 suspensiones sin remuneración, con una duración máxima de 20 días. Trece se aplicarían de forma inmediata y las restantes dependen de la situación gremial de cada empleado.

Una medida cautelar había frenado el avance de los sumarios, pero una cámara revocó esa decisión y permitió que el procedimiento continuara. La conducción vinculó la manifestación posterior con la disconformidad sindical frente a esas resoluciones.

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Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, sostuvo durante la concentración que las medidas alcanzan a sectores que intervienen en la actividad cotidiana del hospital. “Es un atropello intolerable que hoy las enfermeras no puedan estar en su puesto de trabajo”, afirmó el dirigente.

El referente gremial consideró que existe una represalia por las protestas desarrolladas durante el año anterior. “A nadie se le escapa que acá hay un revanchismo por seis meses de lucha”, dijo, y sostuvo que aquellas acciones derivaron en una mejora salarial para el personal.

La denuncia por agresiones y el funcionamiento del hospital

La Dirección del Garrahan aseguró que los manifestantes que ingresaron al edificio desafiaron y agredieron a los agentes de seguridad. Una mujer que se encontraba en su lugar de trabajo resultó herida durante el episodio, según informó la institución.

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El hospital afirmó que la atención continuó pese a los incidentes. El personal ingresó normalmente para atender a pacientes con enfermedades complejas y realizar cirugías y estudios médicos, indicó la conducción.

“Un hospital pediátrico no es escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos ni atropellos sindicales”, expresó la institución al repudiar el ingreso denunciado. Las autoridades añadieron que el orden y el funcionamiento normal del establecimiento “no son negociables”.

Lugones respaldó esa postura y señaló que el personal del Garrahan continúa dedicado a la atención de los pacientes. El ministro confirmó que la institución avanzará con las acciones administrativas y judiciales que considere correspondientes frente a los nuevos hechos denunciados.

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