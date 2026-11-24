La implantación de maíz temprano en Argentina alcanzó el 39,8% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas para esta campaña (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

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Argentina se consolidó como actor clave en el mercado internacional de maíz al acumular entre enero y octubre un crecimiento del 41% interanual en sus exportaciones del cereal, superando a Brasil, que registró un retroceso del 24% en el mismo período. El dato surge del análisis semanal del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, elaborado por Dante Romano, profesor e investigador de la institución.

Según Romano, el avance argentino responde a una combinación de factores: mayor producción local, un consumo interno creciente en el país vecino y la competencia que enfrenta Brasil entre el maíz y la soja por la capacidad disponible de embarque.

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La siembra de maíz temprano avanza por encima del ritmo del año pasado

La implantación de maíz temprano en Argentina alcanzó el 39,8% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas para esta campaña, con un avance de 5 puntos porcentuales en la última semana y 6 puntos por encima del mismo momento del año anterior. En las zonas núcleo, los lotes tempranos están completando la siembra. Sin embargo, las bajas temperaturas provocaron emergencias disparejas y amarillamiento de hojas en algunos cultivos.

A unos 15 días del ingreso de la cosecha nueva, todavía quedan entre 4 y 5 millones de toneladas del ciclo 2025/26 sin comercializar (REUTERS/Matías Baglietto)

A ese escenario se suma una alerta climática vigente por lluvias en la región pampeana y el Litoral, con frentes inestables previstos hasta principios de noviembre. Las precipitaciones favorecerán la recarga de humedad en los perfiles de suelo, aunque podrían generar demoras en las tareas operativas de campo.

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La comercialización de maíz lleva meses por delante del promedio histórico

Al 14 de octubre, la originación de maíz alcanzaba el 75% de la producción y los negocios con precio, el 65%, ambos indicadores ubicados por encima de sus referencias históricas en ocho y nueve puntos porcentuales, respectivamente. No obstante, la caída de los valores internacionales comenzó a moderar el ritmo de ventas de los productores: las operaciones semanales con precio descendieron desde más de un millón de toneladas a 438.000 toneladas.

En soja, el panorama comercial difiere. La baja de precios redujo las ventas semanales con precio a 211.000 toneladas, frente a un promedio histórico superior a las 350.000 toneladas para esta época del año. El acumulado de negocios a precio representa el 50% de la producción, tres puntos por debajo del promedio histórico, mientras que la originación llega al 62%, también con un retraso similar.

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El trigo enfrenta la nueva cosecha con entre 4 y 5 millones de toneladas pendientes de venta

A unos 15 días del ingreso de la cosecha nueva, todavía quedan entre 4 y 5 millones de toneladas del ciclo 2025/26 sin comercializar, en contraste con el remanente prácticamente nulo que existía a igual fecha de la campaña anterior. El espacio de comercialización generado para recibir la nueva mercadería equivale al 21% de la cosecha proyectada: mejor que el 17% del año pasado, pero inferior al 28% del promedio histórico.

“Este volumen de trigo pendiente de comercialización representa un factor de presión para el mercado local. Sin embargo, la mayor necesidad de importación de Brasil y las posibles demoras en la cosecha argentina por las condiciones climáticas pueden contribuir a moderar el impacto de la oferta”, señaló Romano.

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Las estimaciones privadas de producción para la nueva cosecha argentina se ubican entre 22 y 23,8 millones de toneladas. La condición de los cultivos calificada como buena o excelente descendió al 61,7%, frente al 88% registrado a igual fecha del año pasado, luego de heladas que provocaron mermas de entre el 10% y el 15% en lotes tempranos. Por el momento, no se proyecta una caída de la producción a nivel nacional.

Los fondos especulativos recortaron posiciones en maíz y soja ante la presión de cosecha en EEUU

El mercado internacional de granos continúa condicionado por la presión de cosecha en Estados Unidos. La recolección de soja alcanzó el 64% del área total, mientras que la de maíz llegó al 44%, un ritmo inferior al promedio de los últimos cinco años. En ese contexto, los fondos especulativos redujeron sus posiciones compradas: en maíz recortaron un 55,3% de su posición neta semanal, hasta 6,5 millones de toneladas; en soja, vendieron 4,26 millones de toneladas y redujeron su posición comprada neta a 20,04 millones.

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“En maíz, los precios llegaron a niveles similares a los del ciclo anterior, pero los stocks estadounidenses siguen por debajo de los del año pasado. Además, la demanda internacional continúa activa, como muestran las licitaciones y el mayor nivel de exportaciones. Estos factores sugieren que la baja podría haber sido excesiva”, analizó Romano.

Algunos indicadores apuntan a un posible sostén de los precios. Las exportaciones semanales de soja de Estados Unidos superaron los 2,8 millones de toneladas, impulsadas en parte por la reactivación de las compras de China. El país asiático importó 11,9 millones de toneladas de soja en septiembre, un 8% menos que en igual mes del año anterior; a su vez, la caída interanual del 2,6% en el stock porcino chino anticipa menores necesidades futuras de molienda.

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En el mercado de maíz, Europa elevó un 40% sus adquisiciones habituales del cereal por la combinación de sequía interna y menor disponibilidad desde Ucrania. Francia proyecta cosechar apenas 7 millones de toneladas, la mitad del volumen del año pasado y el nivel más bajo desde 1976. En Asia, las licitaciones se mantienen activas: Taiwán compró 65.000 toneladas de maíz brasileño en la última semana.

En Brasil, las lluvias mejoraron las condiciones para la implantación de soja. La siembra alcanzó el 30% del área proyectada, cuatro puntos por encima del promedio histórico, mientras que en Mato Grosso llegó al 76%, el ritmo más rápido de los últimos cinco años, según datos del Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA).

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