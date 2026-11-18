La brecha entre el MEP y el CCL se ubica en torno al 6 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay un indicador que avanza en silencio y sorprende a los analistas porque vivieron experiencias similares que terminaron en crisis. El VIX, también conocido como el “índice del miedo”, subió 11% a 25,45 puntos. Cuando llega a 30 puntos, se encienden las alarmas.

En la última semana de febrero, cuando comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el indicador llegó a 28 puntos. En marzo, tras el recrudecimiento de las acciones militares, alcanzó su máximo del año: 31 puntos.

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Por este motivo los mercados operaron con cautela. Hubo bajas generalizadas en las Bolsas de Nueva York y del mundo. El índice de países emergentes cayó, mientras el petróleo Brent aumentaba 1,1% a 93,50 dólares. Las tasas de los bonos del Tesoro se mantenían en 5,12% y alentaban la salida de capitales de la región.

En este escenario, Brasil pareció detener su caída ya que el real no se devaluó y la Bolsa sumó un alza de 0,3 por ciento. Pero el riesgo país se acercó a 200 puntos y emparejó a Honduras. Ambos ocupan el séptimo y octavo puesto de Latinoamérica en un ranking que encabeza la Argentina con 851 puntos básicos.

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Si bien los números del Gobierno dan superávit fiscal, la actividad no despega. La inflación mayorista, que casi siempre preanuncia lo que vendrá, entusiasmó al ministro de Economía, Luis Caputo, que posteó inmediatamente el resultado de 1,6% para octubre y destacó que la interanual es de 29,8 por ciento.

Ante la falta de crecimiento de la economía y el consumo, los inversores encuentran respuesta en la incertidumbre electoral de las próximas elecciones presidenciales. Pero cabe notar que el deterioro del consumo no es patrimonio de la Argentina. Europa, Asia y, en menor medida, Estados Unidos padecen esta situación. La morosidad también es parte de la economía internacional por la suba global de las tasas de interés.

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La incertidumbre electoral quedó marcada por la exitosa licitación en la que el Tesoro canjeó 60,2% de la letra dollar linked que vence a fin de mes. En los canjes anteriores había colocado 70% de los vencimientos. Ahora deberá pagar USD 1.889 millones dentro de dos semanas. De esta manera, postergó al 31 de enero el pago de 2.875 millones de dólares. Cuando las operaciones vencen antes de fin de octubre, la Argentina no sufre.

La consultora EconSur, advirtió que “el superávit se sostiene con la motosierra. Los ingresos caen y el ajuste se profundiza. Los ingresos totales cayeron 1,46% real interanual, explicados por el desplome de las Rentas de la propiedad (-40,13%). Los gastos públicos cayeron 7,18% real, con recortes en todas las áreas. La recaudación atada a la actividad económica es el elefante en la habitación. Los tributos ligados a la actividad económica cayeron 8,04% real interanual en octubre y 5,15% en el acumulado”.

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El reporte agregó que “la inversión pública es la variable de ajuste. Los gastos de capital cayeron 22,05% real interanual en octubre y 7,20% en el acumulado. Tras el intervalo julio-agosto donde parecía que el Gobierno empezaba a incrementar partidas de cara al 2027, octubre confirma la continuación del ajuste sobre la obra pública. La pregunta es cuánto margen queda para seguir recortando en un contexto de menor crecimiento”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 361 millones y el Banco Central compró 74 millones de dólares. El dólar mayorista subió $1 a 1.552 pesos. Las reservas brutas recuperaron USD 277 millones y cerraron en USD 49.741 millones por la suba del oro y de las demás divisas frente al dólar.

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La consultora F2 que dirige Andrés Reschini destacó que “en futuros el volumen de operaciones cayó a 1.131.778 contratos y el Interés Abierto agregó USD 28,5 millones luego de los 107 millones de la jornada anterior. En bonos dollar linked (DL) en BYMA t+1 se contrajo desde los 331 millones previos a 173,5 millones. La tranquilidad del tipo de cambio contrasta con la pesadez de los activos de riesgo, la fortaleza del dólar a nivel global y la debilidad del real a nivel regional. El mercado tiene un ojo puesto en la apreciación del tipo de cambio real y otro en la política, algo que se manifiesta en una brecha más amplia”.

En la plaza financiera, hubo fuertes alzas. El MEP aumentó $16 (+1%) y cerró en $1.600, el contado con liquidación (CCL) sumó $17 (+1%) y cerró a 1.696 pesos.

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La brecha entre ambos dólares quedó en 5,70% que marca que los dólares que se utilizan para transacciones con el exterior están saliendo. No es un fenómeno local, sino que lo acusa toda la región.

Los fondos de inversión se están retirando de Latinoamérica porque las tasas de los títulos del Tesoro norteamericano se mantienen en alza y quieren quitar riesgo de sus carteras. El ETF de Emergentes confirmó el movimiento de salida de dólares al caer 1,1 por ciento.

El dólar “blue” subió $5 (+0,30%) a $1.605 y está casi a la par con el MEP. El Merval de las acciones líderes subió 0,4% en pesos y bajó 0,6% en dólares por la fuerte revaluación del CCL.

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Metrogas cayó 7,9 por ciento. En dos ruedas, tras los escapes de gas en Remedios de Escalada y Lanús, perdió 15,5% de su valor. Edenor, su compradora, subió 1,2%, según el analista financiero Salvador Vitelli, pero cotiza en niveles previos al balotaje de 2023 que llevó a Javier Milei a la Presidencia.

Anoche, durante las operaciones overnite, pareció volver la confianza al sector de la inteligencia artificial. En la previa a la apertura de los mercados, el Nasdaq subía 1,32%, impulsado por Nvidia, que avanzaba 4,5 por ciento. Micron y SanDisk registraban alzas similares. En Wall Street, el Dow Jones recuperaba 0,18% y el S&P 500, 0,66 por ciento.

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En tal sentido, el “índice del miedo” se moderaba tras la fuerte suba de ayer y cotizaba en 21,70 puntos. El nivel aún reflejaba una elevada volatilidad. La diferencia entre el índice tecnológico y los principales indicadores de Wall Street mostraba la brecha entre las acciones vinculadas con la inteligencia artificial y el resto del mercado.

El oro, que había abierto en alza, operaba 1% abajo. El Brent se mantenía estable en 93 dólares. El dólar avanzaba 0,12% frente a las seis principales monedas del mundo. No se descarta que haya otra baja de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que aumenten su rendimiento, algo negativo para la Argentina y la región.

Además, hoy los inversores estarán pendientes de la publicación de las actas de la Reserva Federal de la reunión de octubre. Las actas reflejan la opinión de quienes votaron en la reunión en la que se mantuvo sin cambios la tasa de referencia. Pero lo mas importante es que permite entrever que puede suceder en la reunión de diciembre porque reflejan las opiniones de los participantes hacia el futuro.