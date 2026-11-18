La actual planta de Toyota en Zárate recibirá una inversión de USD 1.341 millones para una nueva nave industrial que operará desde 2030.

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La inversión de Toyota Argentina para levantar una segunda planta en Zárate, destinada desde 2030 a la fabricación de la Toyota Tacoma híbrida para el mercado doméstico y regional, fue la noticia más importante de la industria automotriz local de los últimos tiempos, ya que representa la mayor inversión de una automotriz en Argentina en toda su historia, con un monto de más de USD 1.300 millones dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El presidente de la compañía, Gustavo Salinas, explicó que el proyecto fue concebido como una plataforma industrial de largo plazo y no como una apuesta limitada a un único modelo.

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Durante una mesa redonda con periodistas durante este martes, Salinas precisó que la nueva fábrica tendrá una capacidad inicial de hasta 50.000 unidades anuales. La previsión comercial de partida está entre 40.000 y 50.000 camionetas por año, aunque el diseño del complejo industrial admite una futura ampliación hasta las 100.000 unidades.

La Toyota Tacoma producida en el país abastecerá los mercados de Sudamérica, América Central y Caribe. La meta inicial es que al menos el 70% de su producción se destine a mercados externos; la empresa buscará acercarse al 80% de exportaciones que hoy registra la Hilux fabricada en Zárate. México quedará fuera de ese esquema, ya que Toyota considera a ese país dentro de Norteamérica y será abastecido por las operaciones de México y Estados Unidos.

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Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, dio detalles del proyecto que se anunció este lunes para producir Toyota Tacoma en Argentina

Salinas sostuvo que el alcance de la iniciativa excede el lanzamiento de una camioneta. “Hoy, para mí, lo relevante es que estamos anunciando una nueva planta de producción de Toyota en Argentina”, afirmó. La Tacoma híbrida será el primer vehículo, aunque la compañía ya analiza qué modelos podrían sucederla en las instalaciones. Entre ellos podría estar la versión SUV de Tacoma, que se comercializa en Estados Unidos como 4Runner.

El directivo señaló que, hasta la aprobación formal, la empresa solo realizaba ensayos tecnológicos con unidades camufladas de Tacoma en Argentina, pero no tenía autorización para comunicar un programa industrial al respecto. “Hasta que no está confirmado, de ninguna manera se puede hablar de producción o de venta o de introducción de un modelo”, indicó.

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El nuevo establecimiento permitirá trabajar con tecnologías que la planta actual no puede incorporar con la misma flexibilidad. Salinas mencionó motorizaciones electrificadas, electrónica y conectividad, además de la producción de vehículos convencionales.

Según su visión, la demanda regional mantendrá espacio para camionetas con motores de combustión, incluidos los diésel, al mismo tiempo que crecerá el requerimiento de productos de tecnología más reciente.

La pickup Toyota Tacoma híbrida se producirá desde 2030 en la nueva planta de Zárate, que tendrá una capacidad inicial de 50.000 unidades anuales

La elección de la Tacoma híbrida apunta a complementar a la Hilux y no a reemplazarla. Salinas describió a la Hilux como una propuesta asociada históricamente al trabajo, mientras que ubicó a la Tacoma en un segmento de uso recreativo y de mayor gama. “Entendemos que la combinación de oferta de lo que es Hilux y Tacoma es traer a la región de Latinoamérica la propuesta de las mejores camionetas”, señaló.

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Ante la consulta sobre otros vehículos, como la Tundra (pickup Full Size en el mercado norteamericano), explicó que Tacoma ofrece una escala de mercado mayor. Además, Toyota tiene la posibilidad de importar la Tundra dentro del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que todavía no entró en vigencia pero podría hacerlo antes de fin de año.

Ejecución e inversiones

La inversión anunciada alcanza exactamente los USD 1.341 millones, de acuerdo con Salinas, y su desembolso ya comenzó. La empresa inició la compra de terrenos linderos y reorganizará espacios que hoy cumplen otras funciones dentro del predio. Además, deberá relocalizar dos líneas de alta tensión que atraviesan parte del terreno, una obra que, según el ejecutivo, demandará cerca de un año y medio.

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“Tenemos que empezar ya, si no, no vamos a llegar a la fecha que tenemos prevista de inicio”, dijo. El RIGI establece que el 40% de la inversión debe ejecutarse en los primeros dos años. Sin embargo, Toyota calcula que su ritmo de desembolsos será más veloz por las tareas de infraestructura necesarias para llegar a 2030.

Salinas había planteado que sin ese régimen el proyecto no habría podido concretarse. Consultado sobre los desafíos que persistirán una vez asegurado el marco de incentivos, ubicó a la competitividad como el asunto central. La compañía trabaja en la eficiencia de sus procesos, pero reclama mejoras en factores externos que incluyen impuestos, costos financieros, infraestructura, logística e institucionalidad.

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“El mercado de exportación es un mercado de ultracompetitividad donde ahí no nos podemos dar el lujo de estar exportando impuestos”, afirmó al referirse a las conversaciones que prevé mantener con el municipio de Zárate, la provincia de Buenos Aires y otros distritos donde operan proveedores. El objetivo, dijo, es aumentar el volumen exportable con productos y empleo local, sin trasladar cargas tributarias al precio final.

La empresa también vincula la aprobación del plan a la resolución parcial de los pasivos comerciales acumulados durante las restricciones a las importaciones. Toyota fue la primera compañía en suscribir Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) a comienzos de 2024. Salinas dijo que parte de la deuda ya se cobró mediante esos títulos y que el remanente vencerá entre abril y octubre de 2027.

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La zona de prensas y estampado será la única que compartirán Hilux y Tacoma. La nueva fábrica producirá integralmente el nuevo modelo en Zárate

La localización de autopartes

La nueva planta abrirá una demanda de proveedores para componentes de las nuevas tecnologías, aunque los principales componentes del sistema híbrido llegarán inicialmente desde Japón. Salinas aclaró que ningún automóvil producido en el mundo tiene todas sus piezas fabricadas en un solo país, pero señaló que Toyota buscará el mayor nivel posible de integración local y regional por razones logísticas y de costos.

El desafío pasa por ampliar las capacidades del autopartismo argentino más allá de la metalmecánica. “En todo lo que es la electrónica y la tecnología, ahí tenemos un desafío”, sostuvo. Consideró que la fabricación nacional de esos componentes podría avanzar de forma gradual si el volumen de producción y la demanda justifican las inversiones, aunque descartó que sea un proceso inmediato.

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El presidente de Toyota Argentina remarcó que la continuidad de otras terminales y una cadena de suministros robusta son relevantes para el plan. Argentina se consolidó como el cuarto productor mundial de pickups de una tonelada, recordó, una posición que requiere una base de proveedores con escala, contenido local y precios competitivos. “Una base de proveedores fuerte es la clave para poder tener una industria” capaz de exportar, afirmó.

La versión SUV de Tacoma, el Toyota 4Runner podría ser un modelo complementario a futuro en la nueva planta que se construirá en Zárate

La comparación con la producción de producida en México y Estados Unidos es inevitable, y Salinas reconoció que los costos no serán idénticos entre orígenes, pero sostuvo que la nueva planta, la eficiencia operativa y el desarrollo de piezas competitivas deben permitir un valor final aceptable para el mercado. Toyota ya compara sus procesos con los de Tailandia en la producción de Hilux y aplicará una lógica similar frente a las referencias mexicanas.

El ejecutivo negó que exista un proyecto de asociación industrial con una marca china en Argentina. Toyota mantiene acuerdos de cooperación con BYD para ciertos componentes eléctricos, explicó, pero la inversión de Zárate está pensada para vehículos de la propia marca.

La obra deberá avanzar durante los próximos años en paralelo con la producción actual de Hilux, SW4 y Hiace. Toyota sostiene tres turnos en Zárate desde hace cuatro años y, según Salinas, alcanzará en 2026 un récord histórico de producción pese a la contracción de la actividad industrial.