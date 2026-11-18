Goerling advirtió que la eliminación de las PASO puede provocar la dispersión de votos tanto en el oficialismo como en la oposición

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El PRO resolvió acompañar la suspensión de las PASO para 2027 y respaldar el proyecto de Ficha Limpia. Sin embargo, Martín Goerling, jefe del bloque del partido en el Senado, manifestó sus diferencias con la decisión de la conducción nacional y cuestionó distintos aspectos de la reforma electoral impulsada por el Gobierno. En particular, advirtió que los cambios propuestos no resuelven de manera integral el funcionamiento del sistema y pueden generar nuevos problemas de cara a las próximas elecciones.

En diálogo con Infobae al Regreso, el senador nacional por Misiones explicó que la postura del partido se definió durante una reunión de la mesa ejecutiva nacional. Según detalló, prevaleció la posición de los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes respaldaron la suspensión de las primarias. Goerling aclaró que la resolución fue unánime, salvo por su postura personal.

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El legislador cuestionó especialmente que la iniciativa establezca la suspensión de las PASO solamente para 2027, en lugar de avanzar con una modificación permanente del sistema. Según explicó, la propuesta original contemplaba eliminar definitivamente las primarias, pero el texto que llegó al Congreso limita el cambio a la próxima elección presidencial. “No es una reforma electoral, es un parche electoral”, definió.

Para Goerling, los argumentos vinculados con el costo de las primarias y la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a las urnas deberían formar parte de una discusión más amplia. En cambio, consideró que la suspensión por un solo turno electoral deja sin resolver el funcionamiento del sistema para los comicios siguientes. Por eso, reclamó debatir los cambios “en serio, a fondo y no a las apuradas”.

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El jefe de bloque planteó reparos constitucionales sobre la asignación de bancas en el Senado y alertó sobre el riesgo de judicialización (Infobae en Vivo)

Goerling advirtió sobre los riesgos de suspender las PASO

Más allá de sus diferencias con el proyecto, el senador sostuvo que la suspensión de las primarias podría perjudicar al propio oficialismo. A su entender, ese mecanismo permite que los espacios políticos con afinidades programáticas resuelvan sus diferencias internas y lleguen a las elecciones generales con una candidatura unificada.

“Yo personalmente creo que al Gobierno le conviene las PASO”, afirmó.

Como argumento, advirtió que la eliminación de esa instancia puede provocar una mayor dispersión de candidaturas y votos. En ese escenario, consideró que tanto el oficialismo como la oposición podrían llegar fragmentados a la competencia presidencial de 2027.

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Para ilustrar ese riesgo, recordó la elección de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Presidencia después de que Carlos Menem, quien había obtenido el primer lugar en la primera vuelta, desistiera de competir en el balotaje.

Al evaluar el impacto de la suspensión de las primarias, Goerling fue categórico: “Para mí es un error”. También señaló que el peronismo cuenta con varios dirigentes con aspiraciones presidenciales y que, sin una instancia de competencia interna, podrían presentarse distintas alternativas en la elección general.

Otro de los puntos que cuestionó fue la incorporación de colectoras al proyecto. Según explicó, el mecanismo permitiría que distintas fuerzas provinciales acompañen a un mismo candidato presidencial con listas propias. Goerling vinculó esa modificación con el interés de algunos gobernadores de conservar una alternativa electoral propia ante la ausencia de PASO.

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El senador Martín Goerling manifestó su desacuerdo con la conducción del PRO tras la decisión de suspender las primarias de 2027 (PRO)

El senador advirtió que ese esquema puede modificar la distribución de los votos y favorecer a los candidatos presidenciales que consigan reunir el respaldo de distintas listas. “La colectora lo único que hace es juntar votos para el presidente”, sostuvo. Además, planteó que podría beneficiar al peronismo en aquellos distritos donde sus distintos sectores no logren acordar una nómina común.

Las objeciones constitucionales y el impacto en Misiones

Las críticas de Goerling también alcanzaron los aspectos jurídicos de la iniciativa. El senador planteó dudas sobre la aplicación de las colectoras en las elecciones para senadores nacionales, donde se asignan dos bancas a la fuerza más votada y una a la segunda.

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A su entender, la presentación de distintas listas vinculadas a un mismo candidato presidencial podría abrir controversias sobre la interpretación del criterio constitucional de mayoría y minoría. También advirtió que una eventual judicialización de la reforma agregaría incertidumbre al proceso electoral.

“Lo peor que te puede salir es sacar la reforma, después se judicialice y ponés más incertidumbre todavía al período electoral”, señaló.

Para respaldar su rechazo a las colectoras, recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri se había dictado un decreto para prohibir ese mecanismo. También vinculó su postura con la experiencia de Misiones, donde funciona un sistema de ley de lemas.

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“Yo soy un luchador anti ley de lemas, que tengo en Misiones, lo sufrimos”, afirmó.

En ese contexto, cuestionó a los dirigentes provinciales que rechazan ese sistema en el ámbito local, pero podrían acompañar herramientas similares en la discusión nacional. En particular, apuntó contra los representantes del espacio que conduce Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua.

El PRO ratificó su respaldo al proyecto de Ficha Limpia en el Congreso mientras Goerling remarcó la crisis de las economías regionales (X: @proargentina)

El proyecto oficial contempla, además, modificaciones sobre el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. También propone elevar de cinco a diez la cantidad de distritos necesarios para obtener el reconocimiento como partido de alcance nacional. Goerling consideró que esos puntos requieren una discusión específica y no deberían quedar relegados dentro del debate sobre el calendario electoral.

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Por otra parte, el senador manifestó su expectativa de que avance Ficha Limpia, una de las iniciativas que el PRO resolvió respaldar. “Ojalá salga Ficha Limpia, por lo menos”, expresó.

Hacia el final de la entrevista, Goerling se refirió a la situación económica de Misiones y a la distancia entre las negociaciones políticas y los problemas que atraviesan las provincias. Consideró que las discusiones electorales pueden reforzar la percepción de que la dirigencia está concentrada en sus propios intereses y resumió esa mirada al afirmar que la ciudadanía “lo único que ve es una rosca”.

Al describir la situación productiva de su distrito, mencionó las dificultades que atraviesan las economías regionales, entre ellas la yerba mate, la madera, el té, el tabaco, el turismo y el comercio.

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