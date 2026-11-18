En promedio, las micropymes morosas tienen cerca de medio millón de pesos en situación de mora

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Las micropymes son la porción más numerosa del entramado productivo argentino y son, a la vez, las más sensibles cuando el financiamiento se encarece. Con menos respaldo que las firmas grandes, suelen depender del crédito para sostener el capital de trabajo, pagar a proveedores y atravesar los períodos de menor actividad. Cuando los pagos se complican, el efecto se siente rápido en cada rubro y en cada provincia.

Según datos del Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, elaborados en base a estadísticas oficiales del Banco Central, la tasa de mora de las micropymes es del 17,60% (dato de septiembre), un valor que supera por 13,33 puntos porcentuales a la tasa de mora del sector empresario privado en general (4,27% en septiembre). Entre las micropymes hay 18.454 deudores únicos en esa situación, que acumulan una deuda en mora de $9.384 millones.

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En promedio, cada uno de esos deudores tiene un pasivo de $508.512 en situación de morosidad, es decir poco más de medio millón de pesos. El 17,60% funciona como punto de referencia para ordenar el resto de la información: hay ramas de actividad y provincias que lo superan por un margen amplio y otras que se ubican muy por debajo.

Los sectores con más mora

Entre las ramas de actividad, la gastronomía registra la tasa de mora más alta de las micropymes, con 29,20% en septiembre. Le sigue la construcción, con 27,50%, y la minería, con 23,90 por ciento. Ninguna otra actividad llega al 21%.

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Las micropymes de gastronomía tienen una tasa de morosidad del 29,20 por ciento

Los montos adeudados muestran un orden distinto. Los servicios profesionales y públicos concentran la mayor deuda en mora, con $2.900 millones, aunque su tasa es de 17,00%, apenas por debajo del promedio general. Después aparece la construcción, con $1.200 millones. El comercio de bienes de lujo adeuda $841,4 millones, con una tasa de 16,70%, y la gastronomía acumula $809,7 millones. La minería, pese a tener una de las tasas más elevadas, tiene una deuda en mora de $29,1 millones.

Más abajo en la escala se ubican la industria de bienes de consumo, con 20,70% y $525,3 millones en mora, y el comercio de necesidades básicas, con 18,70% y $464,9 millones. Por su parte, el transporte y las comunicaciones, con 17,90% y $486,9 millones, quedan cerca del promedio general. En el extremo opuesto, turismo registra una mora de 11,80% y agro, forestal y pesca es la rama con menor tasa, con 9,60%, y una deuda de $311,5 millones.

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Formosa y Catamarca encabezan el mapa provincial

En el análisis por provincia, Formosa tiene la tasa de mora más alta, con 40,21%, seguida por Catamarca, con 37,42%, siempre hablando de la situción de las micropymes. Son las únicas dos jurisdicciones por encima del 35%. Más atrás aparecen La Rioja (30,82%), Santa Cruz (30,62%) y San Luis (30,07%), con lo que cinco provincias superan el 30%.

El siguiente grupo lo integran Jujuy (27,59%), San Juan (26,79%), Misiones (26,41%) y Santiago del Estero (26,23%). La lista continúa con Tucumán (25,45%), Salta (23,70%), Corrientes (23,32%) y Tierra del Fuego (22,95%), todas por encima del promedio nacional. Mendoza, con 22,32%, también se ubica en ese grupo.

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Las jurisdicciones con mayor concentración de empresas tienen, en general, una tasa de mora más baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el otro extremo, Santa Fe registra la tasa más baja, con 13,08%, seguida por La Pampa (14,59%) y la Ciudad de Buenos Aires (15,02%). La provincia de Buenos Aires (17,34%) y Córdoba (17,45%) quedan apenas por debajo del promedio del país. Los distritos con mayor mora están repartidos entre el norte, Cuyo y la Patagonia, mientras que las tasas más bajas se concentran en el centro del país y en jurisdicciones que concentran la mayor parte de las empresas del país.

Qué hay detrás del deterioro del crédito

Para entender el contexto en el que se dan estos incumplimientos de pago, hay varios puntos que se deben analizar. Un informe reciente de la consultora Fidelitas sobre el riesgo económico y financiero de las empresas argentinas apunta a las tasas de interés como uno de los factores centrales. El documento, que analiza al conjunto del universo empresarial y no solo a las micropymes, sostiene que las tasas reales positivas cumplen un rol en la estrategia de estabilización, porque incentivan la tenencia de activos en pesos y moderan la demanda de dólares.

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Pero ese mismo nivel de tasas, según el informe, encarece los préstamos, restringe el consumo y lleva a las empresas a postergar decisiones de inversión. Félix El Idd, CEO de Fidelitas, planteó que “las herramientas monetarias que contribuyen a estabilizar la economía también encarecen el financiamiento y profundizan las dificultades de empresas y familias”. Para el directivo, la recuperación del crédito es “una condición central para reactivar la actividad”.