La empresa privada Eléctrica Total iniciará el proyecto en zonas céntricas de la ciudad, aunque las autoridades no informaron cuántas estaciones habilitarán, cuándo funcionarán ni si tendrán fuentes propias de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las cabinas telefónicas antiguas de Santa Clara serán convertidas en puntos de carga para celulares, tabletas y computadoras portátiles, en medio de apagones que pueden prolongarse durante horas o días y dificultan las comunicaciones en Cuba. El proyecto, anunciado el 16 de noviembre, estará a cargo de la mediana empresa privada Eléctrica Total y comenzará en esa ciudad de Villa Clara.

Las primeras estaciones se instalarán en zonas céntricas de Santa Clara y tendrían tomas de corriente junto con cables universales para dispositivos electrónicos pequeños. La información fue difundida por el perfil gubernamental de Facebook Soy Villa Clara y recogida por CiberCuba, portal nativo digital cubano.

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El parte eléctrico de ese lunes anticipó una afectación de hasta 1.760 megavatios en el horario de máxima demanda, debido a una disponibilidad de generación inferior a las necesidades nacionales. La Unión Eléctrica no precisó en ese pronóstico cómo evolucionaría la situación en las provincias.

Las autoridades tampoco informaron cuántas cabinas serán transformadas, cuándo entrarán en funcionamiento ni si los usuarios deberán pagar por utilizar las estaciones. Tampoco detallaron si contarán con baterías u otras fuentes independientes que les permitan operar durante los cortes de electricidad.

Instalarán tomas y cables universales en antiguas cabinas telefónicas de Santa Clara.

Tres días sin electricidad ni agua en Zaza

La falta de corriente afecta tareas cotidianas como cargar un teléfono, conservar alimentos y acceder al agua cuando el bombeo depende del sistema eléctrico. Familias de Zaza, una localidad cercana a Placetas, llevaban más de tres días sin electricidad ni agua potable al conocerse la iniciativa.

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Los habitantes señalaron que los alimentos comenzaban a echarse a perder y que no tenían una fecha prevista para el restablecimiento del servicio. La utilidad de los puntos públicos de carga durante los apagones dependerá de la autonomía energética que tengan las instalaciones.

El anuncio de las cabinas se produjo un día después de que el mismo perfil gubernamental comunicara otros proyectos de Eléctrica Total y de la iniciativa de desarrollo local Agua Purita, vinculadas al municipio de Ranchuelo. Entre ellos figura la instalación de semáforos en distintos puntos de Villa Clara.

Ernesto Yander Torres Matos, uno de los impulsores de ambas iniciativas según CubaNet, indicó que el primer semáforo ya había cumplido siete días de pruebas en un punto de la circunvalación de Santa Clara. El programa prevé extender esos equipos de manera gratuita a otros lugares de la provincia.

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Una infografía de Infobae detalla el proyecto para convertir cabinas telefónicas en puntos de carga en Santa Clara ante el déficit eléctrico de 1.760 megavatios en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyectos solares en Ranchuelo y Santa Clara

En Ranchuelo se proyecta una cafetería abierta las 24 horas que funcionaría con energía fotovoltaica, junto a la antigua locomotora de vapor Doña Flor, situada en la entrada del municipio. En esa zona fueron instaladas 16 lámparas solares para mejorar la iluminación nocturna.

Otra propuesta consiste en una lavandería móvil con paneles solares y equipos de autoservicio, concebida para lavar ropa sin depender directamente del suministro eléctrico nacional. El plan comenzaría en Ranchuelo antes de llegar a Santa Clara.

En abril, Eléctrica Total había presentado una guagua equipada con paneles solares para operar como estación móvil de carga durante una feria provincial dedicada a alternativas energéticas.

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