Una caricatura ilustra la contradicción entre el temor colectivo a un apagón y la normalidad cotidiana en una sala con electrodomésticos en pleno funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En las últimas horas, diversas publicaciones en redes sociales han generado inquietud entre los usuarios al advertir sobre un presunto apagón mundial y posibles fallas masivas de comunicación programadas para este martes 17 de noviembre.

Ante la circulación de estos mensajes alarmistas, el especialista en tecnología e inteligencia artificial, Rodolfo Salazar, analizó el panorama durante el programa de entrevistas Frente a Frente, aclarando el origen de estas versiones y la vulnerabilidad real de los sistemas actuales.

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Según explicó el experto, gran parte del temor surge de la acumulación de noticias aisladas que circulan con rapidez en internet y teléfonos móviles. Por un lado, Estados Unidos realizará hoy a la 1:20 p. m. (hora de El Salvador) una prueba periódica de su sistema de alertas de emergencia, una práctica habitual que interrumpe momentáneamente la señal de radio y televisión para verificar su funcionamiento.

Por otro lado, diversos países han emitido recomendaciones preventivas para que sus ciudadanos estén listos ante emergencias locales, como los simulacros de terremotos en Japón. Sin embargo, al agrupar estos hechos distintos en redes sociales, se alimenta la falsa narrativa de una crisis global coordinada.

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“Son pruebas que suceden en todos los países y además cada uno de los gobiernos está ayudando a su ciudadano a que se prepare a algo difícil, pero no necesariamente va a pasar algo difícil”, aclaró Rodolfo Salazar durante la entrevista.

El especialista en tecnología Rodolfo Salazar durante su participación en el programa televisivo, donde desestimó los rumores sobre un colapso informático y analizó los retos de la inteligencia artificial (Cortesía: Frente a Frente).

No obstante, el especialista advirtió que sí existe un incremento real en los ataques informáticos a nivel internacional, impulsados por delincuentes que utilizan herramientas automatizadas para multiplicar su capacidad de daño.

Recientemente se han reportado fallas en servicios bancarios, aerolíneas, medios de comunicación y plataformas de monedas digitales. Salazar puntualizó que, en la mayoría de estos incidentes, los atacantes no destruyen los sistemas desde adentro, sino que utilizan mensajes engañosos muy convincentes para manipular a las personas y lograr que entreguen sus claves o accesos sin darse cuenta.

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Por ello, insistió en la importancia de mantener la calma, verificar las fuentes antes de compartir información y no caer en el pánico generado por el ruido digital.

El estado de la inteligencia artificial en El Salvador: mucho uso, pero poco aprovechamiento

Más allá de los rumores coyunturales, el especialista compartió los hallazgos principales del estudio State of Digital, el cual evalúa cómo los salvadoreños interactúan con las herramientas digitales y la inteligencia artificial en su vida diaria y profesional. Aunque la adopción general sigue creciendo, los resultados muestran una marcada diferencia entre conocer la tecnología y saber aprovecharla correctamente.

Actualmente, el 37% de la población en El Salvador utiliza plataformas de inteligencia artificial de manera constante. Sin embargo, apenas entre el 6% y el 10% de los usuarios sabe formular preguntas o instrucciones claras para obtener respuestas verdaderamente útiles.

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La gran mayoría emplea estas herramientas como un simple buscador tradicional para consultas básicas, dejando de lado su potencial para resolver problemas complejos o mejorar procesos de trabajo.

Una figura estilizada examina con una lupa un documento descompuesto en fragmentos para representar el análisis y la detección de datos inconsistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los datos citados por Salazar, hasta el 66 % de las respuestas entregadas ante solicitudes complejas contienen datos inventados o imprecisos, lo que obliga a revisar siempre cada resultado. Asimismo, señaló que mientras El Salvador destaca a nivel internacional por su infraestructura y leyes en este ámbito, aún mantiene un rezago importante en la capacitación práctica de su población.

“Lo que te estoy diciendo es: la inteligencia artificial lo que te da son borradores de información que tú debes validar con un experto”, subrayó el especialista al referirse a los riesgos de confiar ciegamente en estas plataformas, incluso en temas delicados como la salud.

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