El informe Open Doors contabilizó 1.146.163 estudiantes internacionales en universidades de Estados Unidos durante el ciclo 2025-26. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

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La cantidad de estudiantes internacionales en universidades de Estados Unidos registró una disminución durante el ciclo académico 2025-26 y mantuvo esa tendencia al comienzo del siguiente período lectivo. El retroceso afecta los ingresos de las instituciones de educación superior, que reciben ingresos por matrículas y otros gastos asociados con la presencia de alumnos extranjeros.

El comportamiento de las inscripciones también refleja cambios en la composición de la población estudiantil. Los programas de posgrado y los nuevos ingresos experimentaron las mayores reducciones, mientras que las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas concentran la mayor proporción de estudiantes procedentes de otros países.

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Los resultados se conocieron en medio de modificaciones y propuestas del Gobierno de Estados Unidos sobre las condiciones migratorias para estudiantes extranjeros y las oportunidades de trabajo después de graduarse. Estas decisiones generan incertidumbre tanto para las universidades como para quienes consideran estudiar en el país.

¿Cuántos estudiantes internacionales hay en las universidades de Estados Unidos?

El informe anual Open Doors 2026, elaborado por el Instituto de Educación Internacional (IIE) junto con la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado, contabilizó 1.146.163 estudiantes internacionales en instituciones de educación superior estadounidenses durante el ciclo 2025-26. La cifra representó una reducción del 3% frente al período anterior.

Los nuevos ingresos experimentaron una disminución más pronunciada. El número de estudiantes que se matricularon por primera vez en una universidad estadounidense cayó 18%, hasta alcanzar 228.123 personas.

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El posgrado también registró un retroceso. Durante ese ciclo, las instituciones recibieron 423.078 estudiantes internacionales en programas de este nivel, un 13% menos que en 2024-25.

La reducción se concentró principalmente en las maestrías, cuya matrícula disminuyó 22%. En contraste, los programas de doctorado registraron un incremento del 3%.

En el nivel de grado, la cantidad de alumnos internacionales llegó a 356.165, con una variación negativa de apenas 0,3%. Por otra parte, 335.785 graduados extranjeros participaron en el programa de capacitación práctica opcional, llamado Optional Practical Training (OPT), lo que representó un crecimiento del 14% respecto del año anterior.

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Este mecanismo permite a los titulares de visas F-1 obtener autorización temporal para trabajar en actividades relacionadas con su formación académica.

La matrícula de estudiantes extranjeros en instituciones de educación superior cayó un 9% en el otoño de 2026. (REUTERS/Ryan Murphy/File Photo)

¿Cuánto cayó la matrícula de estudiantes extranjeros en el otoño de 2026?

El relevamiento preliminar del IIE para el otoño de 2026 mostró que la disminución continuó durante el comienzo del ciclo académico 2026-27.

La encuesta recopiló respuestas de 809 instituciones de educación superior y registró una reducción del 9% en la cantidad total de estudiantes internacionales. Los nuevos ingresos descendieron 15% respecto del otoño anterior.

Las disminuciones también alcanzaron a los distintos niveles de formación:

Grado: la matrícula internacional cayó 3%.

Posgrado: registró una reducción del 15%.

OPT: la participación disminuyó 6%.

El sondeo permite observar el comportamiento inicial de las inscripciones, aunque no representa el resultado definitivo del año académico. El informe anual Open Doors reúne posteriormente información más completa sobre la matrícula de las instituciones participantes.

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Este dato confirma que la caída en las inscripciones internacionales se extendió al inicio del ciclo 2026-27.

¿Qué carreras eligen los estudiantes internacionales en Estados Unidos?

Las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, agrupadas bajo la sigla STEM, concentran una parte importante de la matrícula extranjera en las universidades estadounidenses.

El IIE indicó que el 57% de los estudiantes internacionales cursó programas relacionados con estas áreas. Matemática y ciencias de la computación encabezaron las preferencias, con 286.168 alumnos, mientras que ingeniería reunió a otros 214.193.

Estas disciplinas también dominan las estrategias de captación de las instituciones. El 91% de las universidades consultadas por el IIE señaló que prioriza atraer estudiantes extranjeros para sus programas STEM.

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Entre las especialidades mencionadas, el 75% de las instituciones identificó a ciencias de la computación como un área prioritaria. Ingeniería y ciencias biológicas fueron señaladas por el 59% en cada caso.

En cuanto al origen de los alumnos, India continuó como el principal país de procedencia, con 339.435 estudiantes durante 2025-26. La cantidad representó una caída del 6% respecto del ciclo anterior.

China ocupó el segundo lugar, con 254.458 estudiantes internacionales, un descenso del 4%.

En el caso de India, la disminución más pronunciada se produjo en los programas de posgrado, con una reducción del 34%. La matrícula de grado bajó 1%, mientras que la cantidad de estudiantes que participaron en OPT aumentó 27%.

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Las maestrías sufrieron una reducción del 22% en la inscripción internacional, mientras los doctorados aumentaron un 3%. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Cuánto dinero aportan los estudiantes internacionales a la economía de Estados Unidos?

La Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), en conjunto con JB International, estimó que los estudiantes extranjeros aportaron USD 39.900 millones a la economía estadounidense durante el año académico 2025-26.

El cálculo incluye gastos de matrícula, alojamiento, alimentación, transporte, seguros médicos y otros servicios.

La actividad económica generada por estos estudiantes sostuvo 309.409 empleos. Sin embargo, el resultado representó una disminución del 7% frente a 2024-25, equivalente a USD 3.000 millones menos y más de 46.000 puestos de trabajo por debajo del período anterior.

NAFSA también calculó las posibles consecuencias económicas de la reducción de inscripciones registrada durante el otoño de 2026. A partir del relevamiento del IIE, estimó que la actividad vinculada con los estudiantes internacionales disminuiría USD 2.400 millones durante ese período y que se perderían más de 31.000 empleos sostenidos por este gasto.

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Esta última cifra corresponde a una proyección para el otoño y no a un balance anual definitivo. Para elaborar sus estimaciones, NAFSA y JB International utilizaron datos de matrícula del IIE, información del Departamento de Educación sobre costos y aranceles y estadísticas del Departamento de Comercio sobre actividad económica y empleo.

¿Qué pasó con la regla de duración de estadía para estudiantes con visa F-1 y J-1?

El Departamento de Seguridad Nacional publicó el 17 de julio de 2026 una regulación que buscaba modificar las condiciones de permanencia de estudiantes internacionales con visas F y participantes de programas de intercambio con visas J.

La medida pretendía reemplazar el sistema llamado Duration of Status, que permite permanecer en Estados Unidos mientras se mantenga la condición migratoria correspondiente, por períodos de admisión determinados.

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La propuesta establecía un límite general de hasta cuatro años o hasta la fecha de finalización del programa académico, según cuál de los dos plazos fuera menor. También contemplaba nuevos procedimientos para solicitar extensiones de estadía y restricciones para determinados cambios de programa o institución.

La entrada en vigor estaba prevista para el 15 de septiembre de 2026. Sin embargo, el 14 de septiembre un tribunal federal del Distrito de Massachusetts ordenó suspender su aplicación a nivel nacional mientras analizaba una demanda presentada por organizaciones vinculadas con la educación superior y los estudiantes internacionales.

El 16 de noviembre, el tribunal anuló la regulación en su totalidad. La decisión dejó sin efecto los cambios que el Departamento de Seguridad Nacional pretendía introducir en los períodos de admisión y los procedimientos para extender la permanencia.

Como consecuencia, el sistema de duración de estatus continúa vigente para los estudiantes F-1 y los participantes de intercambio J-1. Por ahora, quienes mantienen las condiciones de su categoría migratoria pueden continuar bajo el mecanismo anterior, sin quedar sujetos a los nuevos límites de admisión establecidos en la regulación anulada.

El Gobierno de Estados Unidos todavía puede apelar la decisión judicial.

La Justicia federal anuló la regulación que buscaba fijar límites temporales a las visas de estudio F-1 y J-1. (REUTERS/Taylor Coester)

¿Cuánto costaría la propuesta del Gobierno de Estados Unidos para participar en OPT?

En octubre de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional presentó una propuesta para establecer nuevos cargos relacionados con el programa de capacitación práctica opcional, utilizado por estudiantes extranjeros que buscan experiencia laboral después de completar sus estudios.

La segunda tarifa podría aplicarse a quienes accedan a una extensión de capacitación práctica vinculada con carreras STEM, que permite prolongar la autorización laboral por 24 meses adicionales.

De aprobarse bajo los términos propuestos, el costo acumulado para una institución podría alcanzar USD 100.000 por un estudiante que utilice tanto el período inicial de OPT como la extensión posterior.

El Departamento de Seguridad Nacional plantea que las instituciones certificadas por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio deben cubrir estos cargos antes de registrar las recomendaciones correspondientes en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS).

La iniciativa todavía no constituye una regulación definitiva ni establece un pago obligatorio para los estudiantes. La responsabilidad del desembolso recaería en las instituciones educativas.

El período de comentarios públicos sobre el contenido de la propuesta concluyó el 9 de noviembre. No obstante, el plazo para presentar observaciones sobre los cambios relacionados con la recopilación de información se extiende hasta el 7 de diciembre de 2026.

Después de revisar las presentaciones recibidas, el Gobierno de Estados Unidos deberá decidir si modifica, aprueba o descarta la iniciativa.

¿Cómo afecta la caída de estudiantes internacionales al presupuesto de las universidades?

La reducción de las inscripciones extranjeras también representa un desafío financiero para las instituciones que dependen de los ingresos por matrículas y cuotas universitarias.

Un ejemplo es la Universidad del Norte de Texas (UNT), que informó en febrero de 2026 que proyectaba un déficit presupuestario de USD 45 millones para ese ejercicio fiscal.

En un comunicado dirigido a su comunidad universitaria, el presidente de la institución, Harrison Keller, explicó que la situación respondía a varios factores. Entre ellos mencionó una disminución mayor de la prevista en la matrícula de estudiantes internacionales de maestría.

La universidad también identificó una reducción de USD 32 millones en los fondos estatales destinados a instrucción y operaciones, producto de la última sesión legislativa de Texas.

La institución explicó que los ingresos procedentes de las matrículas y cuotas de los estudiantes extranjeros tienen importancia para su presupuesto. Por ese motivo, la caída de las inscripciones internacionales agravó las dificultades financieras que ya enfrentaba.

Entre las alternativas planteadas para estabilizar sus cuentas figuraron la consolidación o posible eliminación de cursos y programas con baja matrícula, el aumento de las cargas docentes, el congelamiento de determinados puestos vacantes y la reorganización de unidades académicas y administrativas.

La UNT aclaró que el déficit tenía un carácter estructural y que las medidas presupuestarias debían atender tanto la reducción de ingresos como los cambios en el financiamiento estatal.