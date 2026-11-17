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Los vecinos de Lanús siguen preocupados por la trágica explosión de gas en Remedios de Escalada, que ocasionó una víctima fatal y una treintena de heridos. El intendente Julián Álvarez advirtió en Infobae a las Nueve que hubo un total de 38 denuncias por pérdidas de gas, de las cuales 32 arrojaron resultado positivo.

A cuatro días del accidente, Álvarez afirmó que la emergencia persiste con consecuencias sanitarias, habitacionales y comerciales. Según precisó, hay un fallecido cuya identidad aún no había sido confirmada, 11 personas internadas y siete heridos de gravedad.

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El jefe comunal cuestionó que para operar el servicio se permita que “una empresa tercerizada, sin ningún tipo de control del ente de energía, de lo que es el ENARGAS, pueda estar realizando esta obra” por la que se desencadenó la voladura. “Metrogas no se puede desentender” del tema, sostuvo en una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

“Es realmente inquietante. Estamos hablando de un desfinanciamiento, de una desregulación y flexibilización que realizó el Gobierno el año pasado. Son las consecuencias que tiene la motosierra y la falta de un Estado que controle los servicios mínimos de nuestra sociedad”, fustigó Álvarez. “Cuando hay gente que está de acuerdo con el Estado ausente, yo me pregunto si está de acuerdo con no tener gas ni luz de forma responsable en sus domicilios”, completó.

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El jefe comunal dijo que, de acuerdo con los informes que recibió de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires y Metrogas, el sector del siniestro fue considerado seguro. Sin embargo, expuso datos con los que expresó su preocupación. “Desde el momento de esta explosión, nosotros tuvimos hasta el día de ayer a la noche 38 denuncias de fuga de gas. Pero la realidad es que de las 38 denuncias, 32 arrojaron resultado positivo”, afirmó.

El intendente Julián Álvarez informó que, por la explosión de gas en Remedios de Escalada, permanecen once personas internadas y siete heridos graves

Las hipótesis del origen de la explosión

El intendente vinculó el origen del episodio con la información disponible para quienes trabajaban en la zona. Según afirmó, realizaban una obra con “un mapa donde no se encontraba el caño que terminó causando la explosión”. “El trabajador (que ocasionó la voladura) no tenía conocimiento de la existencia de ese caño”, remarcó.

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Sobre el origen de la documentación técnica, explicó que se trataba de registros históricos bajo órbita de ENARGAS. Según explicó, el municipio no tiene a cargo la supervisión de las instalaciones internas ni de la red energética. Álvarez dijo que, al llegar al lugar de la explosión, les informaron que la situación estaba bajo control. “Nos dijeron que tenían todo controlado y, en realidad, han pinchado un caño maestro”, manifestó.

Sobre la secuencia previa al estallido, el vocero de Metrogas situó un aviso interno a las 9.44, pero sostuvo que los testimonios de comerciantes y vecinos ubicaban el olor a gas desde antes. “Las declaraciones de los testigos hablan de un olor enorme que por lo menos viene de las nueve de la mañana”, indicó.

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Álvarez advirtió que, luego del incidente, desde la prestadora “cambiaron la ecuación de la presión de un fluido que circula por una cañería común y ahora nos está perdiendo por todos lados la cañería del distrito”. “Ellos lo que me contestan cuando les hago esta pregunta de forma verbal -no me lo hacen de forma escrita-, es que en realidad tienen al mínimo la presión. Eso también significa una mala prestación del servicio”, detalló.

Ante estos nuevos incidentes, el municipio adoptó medidas preventivas para algunas situaciones que podrían representar un riesgo. “Yo tengo que ir y cortar con Bomberos, como hice ayer, la estación Lanús. No puedo permitir esta impericia nuevamente”, dijo.

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La obra que ocasionó la explosión había sido habilitada por etapas y buscaba extender el servicio a Remedios de Escalada, a unos 80 mil vecinos. El jefe comunal también habló de su vínculo personal con el barrio afectado. “Es el barrio de toda mi vida, a dos cuadras de mi casa”, afirmó.

Los testimonios de los vecinos advirtieron la presencia de olor a gas desde las nueve de la mañana, antes del reporte de Metrogas.

La asistencia a las víctimas

Consultado sobre la responsabilidad frente a los damnificados, Álvarez contó que el municipio aún no recibió una identificación formal de la aseguradora que debería intervenir. “Todavía no nos pasaron quién es la compañía de seguros para hacer el reclamo”, manifestó, al distinguir la reparación urgente de los juicios civiles por daños y perjuicios. “Le pedimos a Metrogas, a la empresa tercerizada, al seguro, que venga también al lugar del hecho a hacerse cargo”, reclamó.

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En este marco, planteó que la prioridad desde el municipio es asistir a quienes sufrieron pérdidas inmediatas. “Nos estamos reuniendo con las 52 víctimas directas, los ocho locales, los 29 vecinos de las unidades funcionales del edificio”, enumeró. Entre los casos que describió, mencionó una fiambrería, un vivero, un comercio de ropa y un bazar que sufrieron daños por la explosión. También se refirió a la necesidad de sostener ingresos, resolver alojamientos transitorios y reponer medicamentos que perdieron la cadena de frío.

“Estamos hablando cara a cara con los vecinos”, afirmó Álvarez, quien destacó el trabajo de instituciones locales como la Fundación Pupi, la Biblioteca Alberdi, el Club Villegas y el Club Roca para reunir ayuda destinada a los damnificados.

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Sobre la dimensión económica de las pérdidas, el intendente señaló que todavía no existe una valuación definitiva porque faltan pericias médicas, psicológicas y patrimoniales. “En daños patrimoniales estamos hablando de más de tres millones de dólares tranquilamente”, estimó.

El funcionario mencionó 29 unidades funcionales con distintos niveles de afectación, además de cuatro viviendas y varios locales destruidos. También informó que mantenían conversaciones con el Banco Provincia para habilitar financiamiento.

Respecto de las familias evacuadas, Álvarez explicó que el viernes se habilitó un centro de evacuados en el Club Talleres. “El sábado nos reunimos con todas las víctimas y les estamos dando una ayuda directa para poder alquilar un lugar e irse transitoriamente a un domicilio”, precisó.

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El municipio de Lanús registró 38 denuncias por pérdidas de gas luego del siniestro, de las cuales 32 resultaron positivas.

El intendente señaló que la asistencia se define según la situación de cada grupo familiar. “No es lo mismo los vecinos que se les voló por el aire el domicilio o el local que los vecinos que están en el edificio de enfrente”, expresó. Y acerca del edificio alcanzado por las llamas, sostuvo que algunas unidades podrán ser reparadas. “Los vecinos van a poder volver a vivir”, dijo, optimista.

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