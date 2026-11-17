El intendente Pablo Javkin cuestionó la distribución desigual de subsidios nacionales al transporte entre el AMBA y las provincias

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El intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó el esquema de subsidios nacionales al transporte público y advirtió que los pasajeros del interior pagan tarifas que pueden duplicar las del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En medio de la discusión por el Presupuesto 2027, reclamó una distribución federal de los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el jefe comunal sostuvo que la diferencia en el financiamiento del transporte entre Buenos Aires y el resto del país constituye un problema estructural. Según explicó, las ciudades del interior dejaron de recibir aportes nacionales para compensar los costos del servicio, mientras que los usuarios afrontan boletos considerablemente más caros.

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“Lo que estamos reclamando es históricamente, se da una situación de discriminación que desde hace unos años se convirtió en aporte cero”, afirmó. También señaló que las únicas asistencias que permanecen vigentes para los pasajeros del interior están vinculadas con los atributos sociales de la tarjeta SUBE, cuyos alcances, según indicó, fueron restringidos meses atrás.

El reclamo por los fondos del impuesto a los combustibles

Javkin puso el foco en el destino de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que pagan los usuarios de todo el país cuando cargan nafta o gasoil. El intendente cuestionó que los recursos vinculados al financiamiento del transporte público se concentren en el área metropolitana y no tengan una distribución equivalente entre las distintas jurisdicciones.

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(NA)

“El 100% en lo que es relativo a boleto de transporte colectivo va al AMBA. Es decir, queda en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires y el interior viene cero”, sostuvo.

Como consecuencia de esa diferencia, remarcó que los pasajeros de las provincias deben afrontar tarifas más altas. “El boleto en el AMBA es entre un tercio y la mitad de cualquier boleto en la ciudad del interior”, señaló.

El jefe comunal explicó que Rosario se encuentra en un nivel intermedio respecto de los valores que se pagan en otras localidades. Las ciudades más pequeñas, agregó, enfrentan mayores dificultades para sostener sus sistemas porque cuentan con menos pasajeros para distribuir los costos de funcionamiento.

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A esa situación sumó el tratamiento impositivo que reciben los servicios de transporte urbano del interior, que deben pagar una alícuota del 10,5% de IVA. “No solo no tenemos subsidios, sino que además nos cobran IVA por el servicio de transporte que nos dejaron de subsidiar”, cuestionó.

Para Javkin, las diferencias en el financiamiento terminan afectando directamente a los usuarios según el lugar del país en el que viven. “Entonces quiere decir que un ciudadano del interior de la Argentina vale un tercio o la mitad de un ciudadano del AMBA. Es efectivamente así a los fines del transporte público”, afirmó.

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Consultado sobre cuánto tiempo lleva vigente esta desigualdad, respondió que se trata de un reclamo de larga data: “Treinta años”. También reconoció que los mecanismos de asistencia cambiaron durante ese período, aunque consideró que la distribución de los recursos siguió favoreciendo al área metropolitana.

Rosario propuso un esquema de financiamiento crediticio para convertir la flota de colectivos a gas natural comprimido (NA)

Las alternativas que propuso Rosario para reducir el costo del boleto

El intendente aclaró que el planteo de los municipios del interior no apunta a quitarle recursos al AMBA, sino a conseguir un esquema de financiamiento que contemple a los sistemas de transporte de todo el país.

“No es que nosotros estamos planteando quitarle al AMBA. Lo que estamos planteando es cómo puede ser que si se toma una medida para evitar el impacto del aumento de boleto, se circunscriba solamente al AMBA”, explicó.

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En ese sentido, enumeró distintas alternativas para modificar el esquema actual: distribuir los fondos del impuesto a los combustibles entre las provincias, eximir del IVA a los servicios de transporte del interior o establecer mecanismos de asistencia que alcancen a todas las jurisdicciones.

“Debería aplicarse en todo el país o coparticiparse el impuesto a los combustibles líquidos o eximir del IVA al sistema de transporte público del interior”, planteó.

Además, presentó una iniciativa que impulsa el municipio para reducir los costos operativos mediante la incorporación de colectivos impulsados a gas natural comprimido (GNC). Según explicó, la utilización de estas unidades permitiría reducir alrededor de un 30% los gastos del sistema.

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Javkin contó que Rosario ya incorporó 93 colectivos de este tipo sobre una flota total de aproximadamente 700 unidades. La propuesta consiste en ampliar esa transformación mediante financiamiento para adquirir vehículos, una inversión que el municipio no puede afrontar a gran escala con recursos propios.

Los servicios de transporte urbano del interior pagan una alícuota del 10,5% de IVA a pesar de no recibir aportes estatales directos

“Nosotros podemos pasar toda la flota a GNC. Ayúdennos, y se lo hemos propuesto al Banco Nación, a cambiar nuestras unidades a GNC. Eso nos reduce el costo un 30%, baja el costo”, sostuvo.

El intendente explicó que la administración local está dispuesta a asumir la inversión, pero necesita herramientas de crédito para avanzar con la renovación. “Solo decimos: financiénnos la compra, porque es muy difícil para nosotros comprar a escala”, agregó.

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Para Javkin, existen alternativas para mejorar la eficiencia del transporte que no están siendo consideradas en las decisiones nacionales. También atribuyó parte de la desigualdad a la mayor repercusión política y mediática que tienen los conflictos en Buenos Aires.

Como ejemplo, recordó las dificultades que atravesaron los sistemas de transporte del interior durante la pandemia. En ese período, Rosario acumuló 89 días de paro de colectivos, un conflicto que, según planteó, tuvo escasa repercusión nacional.

Javkin advirtió por el impacto de la recesión en la industria de Rosario

Durante la entrevista, el intendente también se refirió a la situación económica de la ciudad y al impacto de la caída de la actividad industrial. Si bien destacó la recuperación de la seguridad y la circulación en las calles, manifestó preocupación por las dificultades que atraviesan las empresas de la región.

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“Rosario está viviendo ahí un momento de recuperación de la paz de sus calles”, afirmó. También destacó la llegada de visitantes de distintos puntos del país y convocó a conocer la ciudad.

El intendente local destacó la recuperación de la paz en las calles rosarinas y el incremento en el flujo de visitantes (Guillermo Turin Bootello/FILRO)

Sin embargo, al analizar la situación del empleo, advirtió que el perfil productivo de Rosario y su zona de influencia la expone especialmente a los efectos de la recesión.

“Las ciudades que tenemos un fuerte entramado industrial obviamente estamos sintiendo el impacto de la caída de la industria”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia del departamento Rosario dentro de la estructura productiva nacional. “Nuestro departamento es el primero en producto bruto industrial agregado de los departamentos del país”, señaló.

Javkin mencionó dificultades en distintos sectores manufactureros, entre ellos la industria de línea blanca, los fabricantes de electrodomésticos, la metalurgia y el complejo siderúrgico. También advirtió sobre empresas que atraviesan concursos preventivos y plantas que modificaron su actividad para dedicarse a la importación en lugar de producir.

“Claramente hoy están perdiendo terreno con algunos concursos, con algunas plantas que han dejado de trabajar en la producción y se han convertido en importadoras”, explicó.

El intendente concluyó que el deterioro de esas actividades tiene consecuencias sobre el empleo y la economía regional. “Son temas que hoy miramos con preocupación y tienen impacto”, afirmó.

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