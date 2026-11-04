Política

Intendentes del interior denunciaron discriminación con los subsidios al transporte y amenazan con ir a la Corte

En medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027, los jefes municipales exigieron un reparto federal y equitativo de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. También criticaron los recortes en el Plan Remediar

Intendentes del interior del país en la Comisión de Asuntos Municipales
Intendentes del interior del país en la Comisión de Asuntos Municipales
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La decisión del gobierno nacional de aumentar los subsidios al transporte únicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) generó indignación en varias provincias del interior. En ese contexto, cerca de 80 representantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) expusieron en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados sus críticas a la política oficial y dejaron trascender que evalúan recurrir a la Corte Suprema por el incumplimiento del reparto de los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Este lunes, la Secretaría de Transporte anunció que otorgaría mayores subsidios para las empresas de capital y el conurbano bonaerense desde noviembre. Por otro lado, reconoció una deuda con las empresas que operan en la zona de cerca de $39.000 millones por errores en las proyecciones de recaudación (vía pago de boleto) desde junio hasta septiembre.

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La reacción del interior fue casi inmediata y generó nuevas tensiones con las provincias en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027. “Recursos hay, evidentemente, pero no se distribuyen de manera equitativa”, planteó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que influye sobre cinco votos clave en la Cámara de Diputados. En la misma línea, el gobernador cordobés Martín Llaryora, acusó a la Casa Rosada de implementar una política “discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo”. Córdoba tiene seis representantes dentro del bloque Provincias Unidas.

En la Comisión de Asuntos Municipales, que preside la cordobesa de Provincias Unidas Carolina Basualdo, el intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, fue contundente: “Hay USD 460 millones para el AMBA, contra $0 para el interior. No estamos en contra del subsidio al área metropolitana, pero no puede ser solo para una jurisdicción cuando los recursos salen del Impuesto a los Combustibles Líquidos que se paga en todo el país”. “Este Impuesto tiene un destino federal que se incumple desde la Nación”, dijo el presidente del COFEIN.

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El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini
El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini

Y propuso: “Para aliviar la carga que significa para los usuarios del transporte el valor del boleto, proponemos que elimine los impuestos nacionales a la nafta y nosotros al día siguiente bajamos el 35% valor del boleto de colectivo”.

En la misma línea, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, señaló que “resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público”. Y agregó: “Lo decimos porque ese costo lo afrontan los municipios o lo afrontan los usuarios del servicio de transporte interior”.

Por otro lado, los líderes municipales también criticaron los recortes en el Plan Remediar, que pasó de cubrir 129 medicamentos a solo seis. Passerini sostuvo que la reducción afecta a los centros de salud municipales, donde también concurren afiliados del PAMI en busca de tratamientos. “Los municipios estamos hartos pero no estamos vencidos. Jamás vamos a abandonar a nuestros vecinos”, afirmó.

Por su parte, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Roxana Chahla, advirtió que la exclusión de fármacos como metformina, levotiroxina y amoxicilina puede agravar enfermedades crónicas y elevar los costos de atención. Planteó que la falta de medicación para pacientes con diabetes, hipotiroidismo u otras patologías puede derivar en complicaciones, entre ellas accidentes cerebrovasculares. En la misma línea, Franco Villar, intendente de La Playosa, reclamó el pago de las deudas de PAMI con los municipios y remarcó que los distritos no esperan partidas futuras, sino la cancelación de obligaciones pendientes.

Comisión de Asuntos Municipales
Comisión de Asuntos Municipales

Desde el peronismo, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, respaldó las críticas a los recortes pero advirtió que la pelea de los recursos para los subsidios del transporte y para el plan Remediar se tiene que dar en el debate del Presupuesto. “Tenemos un plazo hasta que salga el dictamen”, arengó.

También participaron del encuentro otros intendentes, jefes comunales y representantes de distintas localidades del país: Pablo Corsalini (Pérez, Santa Fe); Rosario Romero (Paraná, Entre Ríos); Juan Manuel García (Machagai, Chaco); Isa Castagnino (Victoria, Entre Ríos); Emiliano Paredes (Tanti, Córdoba); Claudia Alejandra Godoy (San Marcos Sud, Córdoba); Silvio Miguel Sotero (San Bernardo, Chaco); Alejandro Santiago Arenas Diez (Capilla del Monte, Córdoba); Francisco Iser (General Roca, Córdoba); Franco Villar (La Playosa, Córdoba); Juan Pablo Vazzia (Idiazábal, Córdoba) y Pablo Grasso (Río Gallegos, Santa Cruz).

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