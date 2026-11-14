Suspensión de las PASO: los puntos clave que los gobernadores de la UCR negocian con el Gobierno

Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza) junto a Javier Milei en los primeros meses de gobierno. Corrientes hoy está gobernada por Juan Pablo, hermano de Gustavo Valdés

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En el bloque de la UCR del Senado aseguraron a Infobae que el acuerdo entre los cinco gobernadores y la Casa Rosada para suspender las PASO está prácticamente cerrado. Hay quienes sostienen que se trató de una negociación en tándem y otros que, en realidad, fueron individuales con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Cada uno tiene distintas necesidades”, aseguran. En el medio, reapareció la posibilidad de armar colectoras para las elecciones nacionales, aunque con más dudas que certezas.

El acuerdo entre el Gobierno y las provincias que gobierna la UCR constaría de dos etapas: garantías para retener sus territorios en las elecciones locales y conversaciones abiertas para sumar sus listas de candidatos a legisladores a la boleta de Javier Milei presidente en octubre. El caso de Mendoza es el que trascendió hace tiempo. El gobernador Alfredo Cornejo no quiere a Luis Petri como candidato y busca quedarse con dos de las tres bancas que se ponen en juego.

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Cornejo suele ponderar en su entorno la victoria que cosechó en las PASO locales de 2023 sobre Petri, pero en esta oportunidad el gobernador no puede volver a postularse. Mendoza quedó como la única provincia sin reelección. Por eso, el mandatario está enfocado en dejar un sucesor el año que viene. Incluso ya tiene una lista de posibles candidatos, entre ellos, el ministro Tadeo García Zalazar y el intendente capitalino Ulpiano Suarez.

El Comité Nacional que lidera Leonel Chiarella está en sintonía con los objetivos de los gobernadores

El caso de Maximiliano Pullaro es distinto. Con la reforma de la Constitución provincial, tiene chances de ir por un segundo mandato y, a su favor, La Libertad Avanza no tiene candidatos fuertes para enfrentarlo. Solo Rosario podría ser un territorio en disputa, pero los libertarios deben resolver la interna entre Juan Pedro Aleart y Romina Diez. En su equipo aseguran que no hubo una moneda a cambio en la negociación, sino que, como dice públicamente, el mandatario apoya la suspensión de las PASO porque considera que representan una herramienta para que el peronismo se ordene. Además, establece una distancia temporal favorable entre la disputa local y la nacional.

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Corrientes observa el panorama con más tranquilidad. Gustavo Valdés logró dejar a su hermano Juan Pablo como sucesor el año pasado, con un amplio triunfo. Si bien el gobernador llegó a poner en duda su apoyo a la suspensión de las primarias, el cambio de postura estaría relacionado, al igual que en Mendoza, con la negociación por las dos bancas en el Senado. La reciente visita de Karina Milei a la provincia da cuenta de una buena sintonía.

Según trascendió, Jujuy pretendía que Milei tuviera dos listas para gobernador que garantizaran la división del voto y una reelección tranquila de Carlos Sadir. Sin embargo, los radicales advirtieron que esa opción podría beneficiar al peronismo unido. Si las conversaciones avanzan, la Casa Rosada aceptaría no presentar un candidato. En Chaco ya existe una alianza que repetiría los mismos patrones que en 2023.

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Rodrigo de Loredo busca imponerse por sobre Luis Juez y Gabriel Bornoroni para ser candidato a gobernador de Córdoba

Lo que pone en duda la idea de que cada gobernador negoció individualmente es que, según pudo saber este medio, los mandatarios llevaron dos pedidos a la mesa: La Pampa y Córdoba. Ambas provincias son gobernadas por el peronismo, pero en las últimas elecciones la UCR, dentro de una alianza, estuvo cerca de quedarse con esos territorios.

En La Pampa, la UCR impulsa a Martín Berhongaray dentro de un frente opositor en el que trabaja junto con el PRO, La Libertad Avanza y Comunidad Organizada, entre otros. Pero el vocero presidencial Adrián Ravier también se anota en la carrera. Este fin de semana se desarrollaba un encuentro para avanzar con las reglas que definirán la metodología que usarán para resolver la elección del candidato.

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En las conversaciones con la Casa Rosada también apareció el nombre de Rodrigo de Loredo, que, al igual que en La Pampa, tiene a Gabriel Bornoroni como posible postulante para suceder a Martín Llaryora. En este caso, en la UCR reconocen que es la exigencia más difícil de concretar porque los libertarios creen que tienen grandes posibilidades de arrebatarle la provincia al peronismo de la mano del jefe del bloque en Diputados.

La UCR se ilusiona con ganar La Pampa desde 2023, cuando Martin Berhongaray obtuvo el mejor resultado que el partido centenario pudo cosechar desde 1983

Estos dos últimos planteos dan cuenta de una estrategia conjunta del partido que coincide, además, con la tarea que lleva adelante Leonel Chiarella, titular del Comité Nacional. Pero el partido también busca, con menos éxito, un candidato a presidente. Justamente, la posibilidad de implementar colectoras resolvería el problema de la UCR para conseguir bancas. Sin embargo, hay quienes se ilusionan con conseguir una alternativa y otros que todavía no terminan de confiar en que Milei llegará a octubre con un nivel alto de aceptación.

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En paralelo a las negociaciones con los gobernadores, en el Senado aseguran que el Gobierno evalúa sumar a Patricia Bullrich a las conversaciones para empezar a bajar la intensidad de la interna. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta viene protagonizando distintos gestos de diferenciación con Milei, que profundizaron el malestar en la Casa Rosada. Incluso, después de la visita del papa León XIV, circularon versiones sobre la posibilidad de que el Presidente le pidiera dejar la conducción de la bancada. Su incorporación a las negociaciones sería una señal de distensión en medio de las diferencias que atraviesan al oficialismo.

“Falta mucho”, coinciden todos los correligionarios. Ninguno está convencido de que las colectoras sean una buena opción. Las dificultades económicas se registran en todas las provincias y las malas noticias que recibe Milei de sus aliados, entre ellos Santiago Peña y Donald Trump, también encienden alarmas. Pero los gobernadores tienen en claro dos objetivos clave para 2027: el desdoblamiento de las elecciones y el acuerdo con La Libertad Avanza les darán ventaja para retener sus territorios y harán todo lo posible para que el peronismo no vuelva a la Casa Rosada.

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