Subastan antiguos vagones del Subte porteño: cuánto cuesta una unidad fabricada en 1980

El Banco Ciudad rematará ocho vagones históricos del subte porteño el 25 de noviembre con un precio base de 24 millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco Ciudad subastará ocho vagones históricos del subte porteño el miércoles 25 de noviembre, a las 11, en un remate online que tendrá un precio base de $ 24 millones. Las unidades, fabricadas en la Argentina en 1980 y retiradas de circulación, se venderán juntas y podrán ser adquiridas por personas o empresas que les asignen otro destino.

La convocatoria comprende coches Fiat-FM-Materfer que integraron la flota de la red de Buenos Aires. La oferta no permite comprar una unidad por separado: el lote reúne los coches motor 3A, 3B, 11A, 11B, 15A, 15B, 25A y 25B. Para poder ofertar, los postulantes deberán constituir una garantía del 10 % del valor inicial, equivalente a $ 2,4 millones.

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La operación fue anunciada por el Banco Ciudad y por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). Los vehículos se comercializarán como rezago, por lo que el comprador deberá considerar su condición fuera de servicio y asumir el traslado desde el lugar donde se encuentran.

Los ocho coches salen a remate en un único lote

Los vagones fueron fabricados hace más de cuatro décadas y prestaron servicio en distintas líneas del subte. Cada coche mide unos 17,77 metros de largo, 2,60 metros de ancho y 2,30 metros de alto. Su peso se aproxima a las 32 toneladas y cuentan con una trocha de 1.435 milímetros.

De acuerdo con la ficha técnica difundida para la subasta, cada unidad fue diseñada con 40 plazas sentadas y ocho accesos para pasajeros. Además, dispone de una cabina con dos accesos para el conductor y de una conexión entre coches. En la parte mecánica, tiene dos bogies, cada uno equipado con cuatro ruedas y sus respectivos motores.

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La convocatoria reúne coches Fiat-FM-Materfer fabricados en 1980 que salen a la venta en un único lote indivisible.

La condición de rezago implica que los interesados no los adquieren para reincorporarlos al sistema de transporte. SBASE resolvió su salida de circulación porque la antigüedad de los coches y sus limitaciones técnicas ya no se adecuan a los estándares actuales de la red local.

El presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibañez, vinculó el remate con el recambio de material rodante. “Esta subasta nos permite recuperar valor de coches que ya cumplieron su ciclo en el Subte y que pueden encontrar una segunda vida en otros proyectos”, afirmó en el comunicado del Banco Ciudad.

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Ibañez agregó que la iniciativa forma parte de una renovación mayor de la flota. “La Ciudad realizó la compra de coches más grande de los últimos diez años. Adquirió 224 unidades 0 km, para renovar las flotas de las líneas A, B y C”, sostuvo.

Viviendas, locales y hospedajes figuran entre los posibles destinos

El Banco Ciudad indicó que la propuesta está abierta a particulares y compañías. Entre los usos posibles mencionó viviendas, ateliers, casas de campo, restaurantes y hospedajes turísticos. Los coches también pueden resultar atractivos para coleccionistas y aficionados al transporte ferroviario.

La venta busca monetizar bienes que ya no tienen uso operativo dentro de la red y liberar espacio y recursos. Según el comunicado, las subastas públicas online de la entidad constituyen una herramienta para ese objetivo y los fondos obtenidos podrán destinarse a requerimientos o proyectos de las empresas e instituciones involucradas.

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El remate habilita el uso de las formaciones en proyectos gastronómicos, viviendas particulares y hospedajes turísticos.

Quienes resulten compradores deberán retirar los ocho vagones del Depósito Taller Polvorín, ubicado en Emilio Mitre 510, en la Ciudad de Buenos Aires. El retiro se realizará mediante coordinación previa y todos los costos de traslado quedarán a cargo del adjudicatario. Por sus dimensiones y peso, la logística requerirá equipos adecuados para el movimiento de las unidades.

La visita al taller será obligatoria antes de presentar una oferta

La participación tendrá una instancia presencial obligatoria. Los interesados deberán asistir a la exhibición de los coches para quedar habilitados a realizar propuestas en la plataforma digital. Las solicitudes de visita deben enviarse a subastasonline@bancociudad.com.ar hasta las 15 del lunes 16 de noviembre.

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La recorrida se realizará el martes 17 de noviembre, entre las 9 y las 14, en el Taller Polvorín de SBASE. La coordinación estará a cargo de la empresa estatal y de Emova, la concesionaria de la operación y el mantenimiento de la red de subterráneos porteña.

Después de la visita, las personas físicas y jurídicas que quieran intervenir tendrán que registrarse en el sitio de subastas del Banco Ciudad, ingresar a la convocatoria correspondiente y leer las condiciones de venta. La inscripción estará disponible hasta 48 horas hábiles antes del comienzo del remate.

El paso siguiente será transferir la caución del 10 % sobre el precio base. Una vez acreditado el depósito, la plataforma enviará un correo de habilitación para ofertar. El remate comenzará el 25 de noviembre a las 11 y pondrá en disputa el conjunto de ocho unidades, sin posibilidad de dividir el lote.

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