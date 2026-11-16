El Salvador acumula más de 1.2 millones de infecciones respiratorias

El Ministerio de Salud contabilizó más de 1.2 millones de infecciones respiratorias entre enero y octubre. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Entre el 1 de enero y el 31 de octubre, el Ministerio de Salud reportó más de 1.2 millones de infecciones respiratorias agudas. En la segunda semana de noviembre, el neumólogo endoscopista respiratorio Manuel López Ramos dijo en Frente a Frente que ha observado mayor circulación de virus respiratorios y más consultas por influenza B.

López Ramos describió cuadros moderados o severos, con síntomas que pueden obligar a suspender las actividades laborales y consultar. Consideró que el aumento de atenciones podría mantenerse entre dos y tres semanas.

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El médico comentó que varios pacientes describen una situación similar en oficinas y otros lugares de convivencia, donde hay varias personas enfermas al mismo tiempo. También vinculó la circulación de virus con los cambios de temperatura, los vientos, el polvo y las concentraciones de personas de fin de año.

Según López Ramos, asistir con síntomas a oficinas, eventos y otros sitios concurridos puede facilitar la transmisión de infecciones respiratorias. Recomendó usar mascarilla, cubrirse al toser y permanecer en casa cuando una persona está enferma.

El especialista aclaró que una infección respiratoria no necesariamente deriva en neumonía. Sin embargo, afirmó que el riesgo de complicaciones puede aumentar en personas vulnerables que no tienen sus vacunas al día o retrasan la consulta médica.

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Influenza B y riesgo de neumonía

Los adultos mayores, los niños y las personas con patologías crónicas presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones por influenza. (iStock)

Manuel López Ramos explicó que la neumonía puede surgir después de una infección viral de las vías respiratorias superiores, como una gripe, un catarro o una influenza. En algunos pacientes, añadió, la evolución hacia una afectación pulmonar puede ocurrir en 24 o 48 horas.

El neumólogo señaló que una infección viral puede alterar las barreras naturales de protección del organismo. Eso facilita que el agente alcance las vías respiratorias inferiores y genere inflamación dentro del pulmón.

La neumonía afecta los alvéolos, pequeños sacos pulmonares donde se realiza el intercambio de oxígeno. Según describió, la acumulación de líquido inflamatorio o purulento puede alterar la oxigenación de la persona.

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López Ramos aclaró que no toda infección respiratoria deriva en neumonía. El riesgo puede aumentar en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o patologías intersticiales.

También recomendó vigilancia en personas jóvenes que padecen infecciones respiratorias de forma recurrente. Aunque suelen responder mejor a estos cuadros, la repetición de episodios puede favorecer complicaciones.

Cuándo consultar por síntomas respiratorios

Las infecciones virales suelen ser autolimitadas, según López Ramos. Una persona que inicia un cuadro respiratorio agudo debería mostrar mejoría entre el quinto y el séptimo día.

El médico recomendó consultar si, después del quinto o sexto día, persisten una tos húmeda, flema, fiebre, dolor al respirar o dificultad respiratoria. Esos signos pueden requerir una evaluación clínica para descartar una complicación.

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López Ramos explicó que el dolor pleurítico es una molestia que aparece al respirar. Si se acompaña de tos productiva, falta de aire o fiebre persistente, puede ser una señal de alarma.

La persistencia de tos con flema, fiebre o dolor pleurítico tras cinco días de síntomas amerita una consulta médica inmediata. (Cortesía: Freepik)

En los adultos mayores, la fiebre no siempre permite identificar una infección. El neumólogo señaló que algunos pacientes pueden presentar una temperatura menor a la habitual en lugar de desarrollar fiebre alta.

Como ejemplo, mencionó una temperatura de 35,5 ℃ (95,9 ℉) en una persona con tos y flema. Según explicó, esa combinación puede corresponder a una infección complicada, aunque el paciente no presente fiebre.

Los síntomas en niños pequeños también pueden diferir de los de los adultos. López Ramos recomendó observar si el menor está inquieto, rechaza los alimentos, llora con frecuencia, vomita o respira de forma acelerada.

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La respiración rápida y el hundimiento de la piel entre las costillas son otras señales de alarma. El especialista recomendó llevar al niño a consulta de inmediato si aparecen esos signos.

López Ramos añadió que algunos niños pueden desarrollar neumonía en pocas horas sin presentar antes síntomas típicos de una gripe. Por eso, la ausencia de catarro, dolor de garganta o tos inicial no descarta una afectación pulmonar.

Influenza B, virus sincitial y metapneumovirus

El neumólogo explicó que las neumonías pueden tener origen viral, bacteriano o, en algunos casos, fúngico. Entre las bacterias, diferenció agentes típicos de otros considerados atípicos.

Entre estos últimos, mencionó legionela, clamidia y micoplasma. Aclaró que no son los agentes más frecuentes, aunque pueden presentarse en pacientes con determinadas condiciones.

El neumococo es una de las bacterias asociadas a neumonía. López Ramos señaló que también puede provocar otras complicaciones, como meningitis.

Entre los virus respiratorios citó adenovirus, influenza A, influenza B, virus sincitial respiratorio, coronavirus y metapneumovirus. Dentro de los coronavirus, se refirió al SARS-CoV-2, causante de COVID-19.

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Sobre el COVID-19, el especialista comentó que todavía observa casos, aunque con síntomas que algunos pacientes pueden confundir con una gripe leve. Aun así, pidió vigilar la evolución del cuadro y los signos de alarma.

El ingreso de viajeros infectados procedentes de Estados Unidos impulsa la detección de nuevos casos de influenza B en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El virus sincitial respiratorio puede provocar bronquiolitis en niños. López Ramos indicó que también puede causar neumonía en adultos mayores y generar síntomas severos, como fiebre intensa y malestar general.

El metapneumovirus también ha aparecido en paneles respiratorios durante el año, según relató. El médico afirmó que ha atendido algunos pacientes con complicaciones asociadas a ese virus.

La influenza B fue el agente que López Ramos identificó con más frecuencia entre sus pacientes durante la semana previa a la entrevista. Describió un aumento de casos respecto de lo que suele observar en su consulta.

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El médico relató que algunos pacientes llegaron desde Estados Unidos con síntomas que habían comenzado antes de abordar el avión. Al llegar a El Salvador, se realizaron pruebas y obtuvieron resultados positivos para influenza B.

López Ramos señaló que la llegada de viajeros puede contribuir a la circulación local de virus. Afirmó que una población sin esquemas de vacunación actualizados puede tener mayor riesgo de complicaciones.