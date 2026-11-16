Qué desafíos le quedan al Gobierno de acá a fin de año: las leyes por aprobar y la decisión crucial de cara al 2027

El Presidente competirá en el 2027 por su reelección

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En un clima de máxima expectativa, especulaciones y cálculos, el Gobierno encara las últimas semanas del año con varios proyectos pendientes en el Congreso, negociaciones abiertas con las provincias y una discusión interna sobre la estrategia a llevar adelante que todavía no encontró un punto de equilibrio y que frena no solo las alianzas con otros espacios, sino también la definición de un compañero de fórmula para el presidente Javier Milei de cara a las elecciones.

La Casa Rosada busca aprobar el Presupuesto 2027, suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y avanzar con iniciativas vinculadas con la causa Malvinas, las inversiones y el vínculo comercial con Estados Unidos, mientras aún no definió los acuerdos electorales ni los candidatos que presentará en cada distrito.

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La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó en los últimos meses aspectos de la gestión y sostiene que el oficialismo no puede acelerar el tratamiento de su ansiada reforma electoral sin tener los votos garantizados por parte de los gobernadores.

En esa tarea está abocado principalmente el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien viene llevando adelante encuentros con varios de los mandatarios locales para reclamarles el apoyo hacia esa medida.

Sin embargo, en el entorno de la secretaria general, Karina Milei, creen que Bullrich debería colaborar más en la construcción de acuerdos parlamentarios y se muestran molestos por sus reiterados gestos de diferenciación.

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La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich

En el círculo más cercano al Presidente todavía esperan que la ex ministra de Seguridad termine como su compañera de fórmula, incluso después de los últimos cortocircuitos, porque consideran que es la forma de asegurarse la reelección.

Quienes frecuentan al líder libertario están confiados en que las posiciones públicas que viene tomando la senadora, muchas veces en contra de los intereses de la Casa Rosada, forman parte de una jugada para llegar mejor posicionada cuando se discutan lugares en las listas y en un eventual futuro Gabinete.

En ese sector dan por hecho que ambas partes terminarán acordando, aunque la dirigente también pone sus condiciones y deja trascender que está lista para competir por afuera si es que sus críticas terminan haciendo que la corran del oficialismo.

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Mientras tanto, Milei se muestra cada vez más cerca del canciller Pablo Quirno, que consolidó un vínculo de confianza con la secretaria general que es, además, la titular del partido La Libertad Avanza y una de las figuras con mayor peso a la hora del armado.

El funcionario tendrá una presencia destacada en la agenda pública de esta semana, ya que acompañará al Presidente el lunes en la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), participará el martes de las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad y volverá a estar junto al mandatario el jueves, durante la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno (EFE/Enrique García)

El primer desafío legislativo es la reforma electoral. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado volverá a reunirse este martes para retomar el expediente, que quedó estancado durante dos meses por la falta de acuerdos con los aliados.

El proyecto original proponía eliminar las PASO, incorporar Ficha Limpia, modificar el financiamiento partidario y establecer cambios en la Boleta Única de Papel, pero dentro del oficialismo ya admiten que no cuentan con los votos para derogar de manera permanente el sistema de primarias, por lo que ahora buscan, al menos, suspenderlo.

En este contexto, Santilli quedó a cargo de reunir las 37 voluntades requeridas en el Senado, con una negociación que involucra a gobernadores, bloques cercanos y reclamos vinculados con recursos, obras públicas y acuerdos electorales.

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En la Casa Rosada calculan que pueden llegar a 38 apoyos al sumar los 21 senadores libertarios, los 10 radicales, los tres representantes del PRO y cuatro legisladores vinculados con mandatarios provinciales.

No obstante, esa cuenta todavía no está cerrada: en el macrismo mantienen reparos, una parte de la UCR reclama definiciones sobre Ficha Limpia y varios gobernadores condicionan su respaldo a los acuerdos para evitar que los libertarios les disputen poder en sus territorios.

La discusión sobre las PASO estará presente en la mesa política que volverá a reunirse también el martes en Casa Rosada, después de casi un mes sin encuentros, y poco antes de que en el Congreso se retome la discusión por la mencionada reforma.

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De hecho, hasta el momento no había confirmado su participación Bullrich, que podría poner como excusa la necesidad de abocarse de lleno a ese compromiso para evitar así tener que ir al encuentro en el que se volvería a ver de frente con Karina Milei.

La mesa política se volverá a reunir esta semana

El segundo proyecto prioritario es el Presupuesto 2027. El oficialismo intenta reunir las firmas necesarias para obtener dictamen en Diputados y llevar la iniciativa al recinto antes del cierre de las sesiones ordinarias, aunque ya asume que deberá convocar a extraordinarias para completar el tratamiento.

Los bloques aliados reclaman modificaciones sobre fondos para las provincias, obras, subsidios, cajas previsionales y recursos derivados del impuesto a los combustibles líquidos, cuestiones que todavía estaban siendo analizadas en el Palacio de Hacienda.

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La negociación presupuestaria está atada a la reforma electoral porque varios gobernadores pretenden que sus demandas sean atendidas antes de ordenar a sus legisladores que acompañen la suspensión de las PASO.

Por su parte, Santilli busca destrabar ambos frentes en paralelo, con reuniones bilaterales y conversaciones directas con mandatarios que podrían resultar decisivos en el Senado y en Diputados.

EL próximo jueves, el funcionario viajará a Mendoza para participar de la Cumbre de Minería Sostenible, donde se encontrará con el mandatario local, Alfredo Cornejo, pero también con Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta, y Marcelo Orrego, de San Juan.

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Otro de los expedientes que el Gobierno evalúa incluir en las extraordinarias es el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos, firmado en Washington en febrero último por Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

El tratado contempla compromisos sobre acceso a mercados, barreras comerciales, inversiones, procedimientos aduaneros, comercio digital, propiedad intelectual y cooperación en sectores estratégicos.

Varios de los proyectos esperan su tratamiento en el Senado (Santiago Pezzini / Comunicación Senado)

Si bien todavía no ingresó al Congreso, en octubre ambos países firmaron un protocolo adicional para adecuar el texto a modificaciones en la política arancelaria norteamericana y permitir su envío al Parlamento argentino.

La agenda legislativa también incluye la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, que apunta a reforzar herramientas y sanciones contra personas o empresas que exploten recursos naturales en las Islas sin autorización argentina.

El denominado Súper RIGI aparece en la misma lista y, en este caso, busca ampliar los beneficios y los instrumentos de promoción para proyectos productivos y de inversión, especialmente en sectores como energía, minería, infraestructura y recursos naturales.

El texto ya consiguió media sanción en Diputados, pero continúa sin dictamen en el Senado, por lo que está también en manos de Bullrich y dependerá de que el Poder Ejecutivo lo incluya en la convocatoria extraordinaria.

Las leyes pendientes conviven con una discusión que excede al Congreso: el Gobierno todavía no cerró acuerdos electorales con la mayoría de los gobernadores.

Los entendimientos más avanzados son con Rogelio Frigerio, en Entre Ríos, y Leandro Zdero, en Chaco, dos mandatarios con los que La Libertad Avanza ya compartió experiencias electorales en 2025 y con quienes existe un principio de alianza implícito, aunque todavía resta definir la integración de las listas y el reparto de cargos.

En Mendoza, el acuerdo con Alfredo Cornejo también sigue vigente, pero la sucesión provincial abrió un foco de tensión, ya que el gobernador no puede competir por la reelección y pretende que uno de sus ministros encabece el oficialismo local, mientras que la Casa Rosada respalda las aspiraciones de Luis Petri.

Con el resto de las provincias, la estrategia libertaria permanece en discusión. El sector que integran Martín y Eduardo “Lule” Menem prefiere postergar las definiciones para llegar mejor posicionado a las negociaciones, sin ceder con anticipación candidaturas ni lugares en las boletas.

Menem prefiere dilatar los acuerdos

El conflicto surgió con otros sectores de la cúpula que, por el contrario, reclaman cerrar acuerdos antes, con el argumento de que la gobernabilidad legislativa depende de contar con aliados previsibles para aprobar las reformas pendientes.

Las definiciones no pueden demorar mucho más, especialmente en distritos como Neuquén, donde el gobernador Rolando Figueroa ya convocó a elecciones provinciales para el 14 de febrero, una decisión que obliga a los espacios a acelerar los cierres de alianzas y las candidaturas.

La Libertad Avanza todavía no confirmó si la senadora Nadia Márquez competirá por la gobernación, aunque su nombre circuló en distintos escenarios y también fue mencionado como posible compañera de fórmula de Milei.

Un grupo más reducido incluso considera que Márquez podría terminar como candidata a intendenta de la capital de esa provincia, debido a que estaría imposibilitada a competir contra Figueroa porque en ese lugar rige una ley de Ficha Limpia que le prohíbe presentarse porque en el 2013 tuvo una probation.

“Díganme si tiene lógica y si respeta las garantías constitucionales en una provincia. Yo creo que no. Me preocupa que nadie de los 35 diputados se haya percatado de una situación así: o son muy brutos o es adrede y tiene destinatario, cualquiera de las dos cosas son malas”, cuestionó al respecto la senadora, en diálogo reciente con el diario Río Negro.

La definición tendrá impacto en la relación entre la Casa Rosada y Figueroa, un gobernador que el oficialismo necesita para sumar votos en el Congreso, pero con quien podría competir de manera directa en febrero.

Neuquén será la primera provincia en votar, pero no la única que decidió separar sus comicios de las presidenciales. Tucumán fijó elecciones para el 9 de mayo, Salta anunció que votará el 16 de mayo y Santa Fe proyecta realizar sus primarias provinciales el 18 de abril y las generales el 13 de junio.

El calendario fragmentado obliga a La Libertad Avanza a resolver antes de lo previsto dónde buscará alianzas, en qué distritos presentará candidatos propios y qué dirigentes deberán priorizar la competencia local por encima de una eventual participación en la fórmula presidencial.

Así las cosas, el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para intentar aprobar durante diciembre la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027, mientras busca administrar la interna con Bullrich y avanzar con la estrategia electoral. La primera escala será la reunión del martes de la Mesa Política, que deberá ordenar las prioridades parlamentarias, distribuir responsabilidades en la negociación con los aliados y limar asperezas en una conducción que todavía no logró definir cómo llegará al año electoral.