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El convencional constituyente Adrián Grau, quien protagonizó un escándalo durante el acto de jura al ser cuestionado por sus expresiones sobre la última dictadura militar y el genocida Jorge Rafael Videla, renunció a su banca este lunes, antes del inicio del debate para reformar la Carta Orgánica de Bariloche.

La Convención Municipal se reunió este lunes para comenzar el proceso de revisión de la Carta Magna de la ciudad y, en ese marco, conformó una comisión especial para analizar la situación de Grau, uno de los convencionales electos que había sido denunciado por publicaciones en sus redes sociales en las que reivindicaba la última dictadura militar.

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El jueves pasado, durante la ceremonia de jura, el dirigente fue repudiado por organizaciones de izquierda que asistieron al acto. Grau reaccionó con insultos y gestos obscenos hacia los manifestantes, en un episodio que profundizó la controversia en torno a su participación en la Convención.

Adrián Grau presentó su renuncia a la banca en la Convención Municipal de Bariloche y Warner Luis Erwin Riquelme ocupará su lugar.

Este lunes, el dirigente presentó su renuncia a la banca. Había ocupado el sexto lugar en la lista del oficialismo y será reemplazado por Warner Luis Erwin Riquelme, primer suplente de esa nómina.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) había presentado una denuncia penal contra Grau ante el Ministerio Público Fiscal por presunta apología del delito.

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Por su parte, la defensora del Pueblo de Bariloche también lo denunció por un presunto incumplimiento de la ordenanza de ética de la función pública y convocó al Tribunal de Contralor para que investigara lo ocurrido.

En esa presentación, el organismo señaló que el convencional electo había realizado un «gesto ofensivo a un sector del público» instantes después de prestar juramento, durante el acto del jueves 12 de noviembre.

Las publicaciones que desataron la polémica

A pocos días de las elecciones municipales del 1° de noviembre, comenzaron a circular capturas de publicaciones fechadas el 22 de marzo —la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia— en un perfil de Facebook identificado con el nombre de Grau.

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En los mensajes se le atribuían elogios a Videla, expresiones que relativizaban los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y cuestionamientos a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Una de las frases difundidas decía: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”. También circularon consignas negacionistas sobre los desaparecidos y referencias a los vuelos de la muerte. Tras la repercusión pública, la cuenta de Facebook dejó de estar disponible.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció a Grau ante el Ministerio Público Fiscal por presunta apología del delito.

La APDH Regional Bariloche presentó una denuncia el 23 de octubre ante el Ministerio Público Fiscal. El organismo consideró que las publicaciones reivindicaban delitos de lesa humanidad y solicitó que se investigara la posible comisión del delito de apología del delito, previsto en el artículo 213 del Código Penal.

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La presentación judicial no implica una condena. La investigación deberá establecer quién fue el autor de los mensajes y si su contenido configura el delito denunciado. Hasta el momento, la causa permanece en manos de la fiscalía.

Al momento de realizar las publicaciones, Grau estaba alineado con un sector del espacio libertario representado por el partido Primero Río Negro, que impulsó al exlegislador rionegrino Ariel Rivero como candidato a gobernador.

Durante la campaña electoral, el Grau participó de actos junto al presidente Javier Milei.

La defensa de Grau y el intento de frenar su proclamación

Desde el oficialismo, Grau sostuvo que su cuenta había sido hackeada. El intendente Walter Cortés, referente de la alianza Estamos Haciendo Bariloche, minimizó inicialmente el episodio y afirmó que no quería “darle trascendencia” a una situación que atribuyó a la campaña electoral.

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La alianza oficialista reúne al Partido Unión y Libertad, de Cortés, y a Juntos Somos Río Negro, la fuerza del gobernador Alberto Weretilneck. Grau ocupaba el sexto lugar en la lista de candidatos a convencionales constituyentes.

En medio de la controversia, convencionales electos de Fuerza Bariloche y La Libertad Avanza habían presentado un pedido formal ante la Junta Electoral Municipal para postergar hasta diez días la proclamación de Grau y la entrega de su diploma. El objetivo era reunir antecedentes oficiales y contar con elementos para adoptar una decisión fundada.

El planteo fue rechazado. La Junta Electoral confirmó la proclamación de los quince convencionales, incluido Grau, y señaló que una eventual responsabilidad penal no era una cuestión que debiera resolverse en esa instancia electoral.

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La oposición había reclamado que el dirigente fuera retirado de la lista o, al menos, que se postergara su proclamación. Referentes de Izquierda de los Trabajadores, Fuerza Patria, el Movimiento Vecinal por Bariloche y el Frente de Izquierda por el Socialismo repudiaron las expresiones atribuidas al convencional y cuestionaron que alguien con esas posturas participara de la reforma de la Carta Orgánica.