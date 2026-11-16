LLA busca 4 firmas en el Senado para avanzar en la suspensión de las PASO y aprobar el sistema de colectoras

El Gobierno busca influir en el Congreso para suspender las elecciones primarias del próximo año e ir directamente a las generales

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La Libertad Avanza trabaja contra reloj para dar el primer paso y avanzar en la reforma electoral. En medio de las internas, tiene 24 horas para juntar 10 firmas que le permitan dictaminar mañana por la tarde en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Para poder alcanzar el objetivo decidió una fuerte modificación del proyecto original. Mañana cuando comience el debate en comisión se anunciará que se retira el proyecto original y que ingresa uno nuevo en donde las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), no se eliminan sino que se suspenden para el 2027. El otro punto fundamental es que habilita hasta dos “adhesiones”, esto significa que el proyecto del Ejecutivo habilita listas colectoras.

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La Comisión tiene 19 miembros de los que 6 son de La Libertad Avanza, 6 del peronismo, 3 de la Unión Cívica Radical, 2 de Provincias Unidas, 1 de Independencia y 1 de Convicción Federal. Es decir, quitando los peronistas, son 7 los senadores donde los libertarios buscarán las 4 firmas que les faltan.

Parte de esas firmas las podría proveer el radicalismo, sin embargo, persisten dudas. Mientras en el bloque libertario entienden que Rodolfo Suárez y Eduardo Vischi acompañarían el dictamen, no queda claro cuál será la posición de Flavio Fama que en otra oportunidad votó en contra de la suspensión de las PASO.

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El jefe de Gabinete Diego Santilli junto a la senadora Patricia Bullrich

El resto debe surgir de los partidos provinciales y ahí es donde Provincias Unidas podría aportar con Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo.

En los pasillos del Senado se especula con que el oficialismo logrará mañana conseguir el dictamen de mayoría. “Estamos en eso”, reconoció un senador libertario. “Lo van a sacar aunque sea con disidencias”, reconoce una voz del peronismo. “Ahora, la comisión no es el recinto”, agregó.

Esto que señala un senador del peronismo tiene diferentes argumentos. El primero es que no hay muchos consensos por las colectoras. “Hay senadores que se la pasan hablando de este tema y que en sus provincias no hay democracia porque se aplican y ¿ahora las van a votar para que las usen todos?”, explicaba con media sonrisa en relación al libertario Paoltroni y el sistema electoral de Formosa.

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Hay otra realidad en la ecuación que tiene más que ver con las internas propias en LLA. Bullrich se va a hacer cargo de obtener el dictamen a pesar de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el senador que preside la comisión, Agustín Coto, la “puentearon” y llamaron a la reunión sin avisarle.

Pero una vez que esté el dictamen, los votos serán responsabilidad de la Casa Rosada. “Son acuerdos con gobernadores, que se encarguen ellos”, repiten en el entorno de la ex ministra.

En el peronismo trabajan en sentido contrario. Aunque no hay muchos puntos en común ni acuerdos de cara a las elecciones, por lo menos por ahora, sí hay un acuerdo entre los diferentes sectores de mantener las PASO y, además, no permitir las colectoras.

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“Nosotros seguimos en nuestra postura de no eliminar las PASO y rechazamos el proyecto en general”, explicaron desde el bloque.

Judicialización

Pero mientras La Libertad Avanza en su versión Bullrich o en su versión Santilli busca obtener firmas y votos, la Justicia electoral empieza a dar señales. La Casa Rosada mantuvo contactos informales con la Cámara Electoral Nacional para “avisar” de los cambios.

Desde la Justicia señalaron las dudas que les generan las colectoras con la boleta única y cómo se va a implementar si es que se consiguen los votos. Pero quizás el aviso principal que recibió la Casa Rosada en esas conversaciones tiene que ver con los plazos.

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Además, los magistrados le recordaron al equipo del jefe de Gabinete que habían dejado “por escrito” que los cambios se deberían hacer antes del año electoral. Es decir, el oficialismo tiene seis semanas para resolver cómo se va a votar en las elecciones del 2027.

En paralelo, los partidos de la oposición que no acompañan comienzan a anunciar que lo más probable es que todo termine judicializado. “Si lo aprueban van a empezar a llover presentaciones judiciales. Primero en las justicias electorales provinciales, después en la nacional y por último en la Corte Suprema”, avió un diputado opositor.

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