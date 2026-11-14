Reforma electoral, Presupuesto y Discapacidad: el Congreso enfrenta sus diez días más exigentes del año

Congreso de la Nación

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Mientras los organizadores de la visita del papa León XIV y los legisladores nacionales se preparan para las últimas dos semanas de sesiones ordinarias, crecen las expectativas de que, nuevamente, el Gobierno nacional publique el decreto por el cual se convoca a sesiones extraordinarias.

Quedan diez días de trabajo intenso en los que el oficialismo buscará impulsar varios temas. En Diputados hay tiempo, por reglamento, para dictaminar hasta el 20 de noviembre. En el Senado no existe esa restricción, pero la última semana ya tiene una de las dos jornadas habilitadas para sesionar ocupada por el informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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En lo que respecta a Diputados, el bloque libertario deberá buscar un rápido dictamen en Presupuesto mientras se prepara para ir a una sesión la próxima semana. En el cronograma acordado con los bloques aliados se buscará dictaminar el proyecto esta semana, para llegar al recinto el próximo 25 de noviembre.

En el medio, el 18 de noviembre, Menem abrirá el recinto para tratar el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ya cuenta con dictamen y con un principio de acuerdo para buena parte del texto.

En la misma sesión se llevará adelante el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que vuelve del Senado con modificaciones y se vota a libro cerrado. Es decir, se vota con los cambios o se insiste con el proyecto original. Es muy probable que suceda lo primero.

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Cámara de Diputados de la Nación

En el caso del Senado, el ritmo será similar. El martes está previsto el llamado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo buscará dictaminar el proyecto de reforma electoral con el eje puesto en, como mínimo, la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Además, la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, comunicó el viernes por la tarde que el miércoles, a pedido del bloque de La Libertad Avanza, se convoca a los presidentes de bloque al Plenario de Labor Parlamentaria, en los términos del artículo 56 del Reglamento del H. Senado, para el miércoles 18 de noviembre a las 15, en el Salón Gris dependiente de la Presidencia del H. Senado.

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Esto se debe a que el jueves se abrirá el Senado para tratar dos proyectos que podrían convertirse en ley. El primero es la sanción de la ley de Discapacidad, que llegó de Diputados con 237 votos a favor y que la senadora Bullrich adelantó que se aprobará.

El segundo proyecto es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), algo que vienen pidiendo el Ministerio de Economía y el de Desregulación.

El problema será la última semana de noviembre. Martín Menem quiere que el 25 de noviembre los diputados lleven adelante la sesión en la que se buscará dar media sanción al Presupuesto 2027. Sin embargo, ese mismo día está previsto que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, debute con un informe de gestión en el Senado. Esto genera dos problemas. Uno es que ambas cámaras estarán sesionando al mismo tiempo. No es la primera vez que sucede, pero sí con temas tan relevantes.

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El otro punto, quizás el más importante, es que en el debate del Presupuesto resulta clave el rol que cumplan los gobernadores y sus diputados, ya que se trata de un proyecto que se negocia en medio del propio debate. Esas negociaciones las lleva adelante el jefe de Gabinete en representación del Gobierno —Santilli es también ministro del Interior—. Sin embargo, el funcionario estará en el Senado respondiendo preguntas y no podrá intercambiar mensajes o llamadas con los gobernadores si fuera necesario destrabar alguna discusión.