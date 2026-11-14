Axel Kicillof sigue de cerca las negociaciones por las PASO para definir si unifica las elecciones bonaerenses

Reunión Axel Kicillof con intendentes del MDF

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Desde hace tiempo que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se apoya en las elecciones Primarias para lo que será la definición de candidaturas del peronismo para 2027. A esta idea le suma que el 2026 —con lo que queda de él— es un año de construcción política. Pero el tiempo avanzó y, a siete semanas de que finalice el año, el mandatario bonaerense entra en una etapa de definiciones sobre el cronograma electoral de la provincia que gobierna, que es la de mayor peso del país y que además está atravesada por su propia intención de ser candidato presidencial.

El gobierno nacional busca acelerar la eliminación de las PASO. De darse, el impacto en la estrategia bonaerense será total. Hay algunas señales de alerta en el plan del peronismo. La decisión del gobierno de Neuquén de llamar a elecciones provinciales el 14 de febrero, en lo que será el primer turno electoral del año, es una de ellas. Ahí lo que resta saber es si el Gobierno presentará un candidato. A la fecha, como contó Infobae, la senadora nacional Nadia Marquéz es la apuesta de La Libertad Avanza. La ligazón entre Márquez y los hermanos Milei en tal que semanas atrás el presidente viajó a Neuquén para participar de la apertura del auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, que conduce Hugo Márquez, padre de la senadora. Sin embargo, es casi un hecho que los senadores que responden al gobernador neuquino, Rolando Figueroa, votarán a favor de la suspensión de las Primarias. Ese es el clima que reina en la provincia del petróleo. En La Plata estiman que Neuquén podría ser el puntapié de una serie de acuerdos entre el gobierno nacional y algunas provincias no peronistas.

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Javier Milei y el gobernador neuquino, Rolando Figueroa (Gobierno de Neuquén)

Lo que sucederá el martes en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado empezará a dar claridad sobre el calendario electoral y su impacto en Buenos Aires, la provincia que reúne al 37% del padrón nacional. Como contó este medio, en La Plata creen que no habrá desdoblamiento posible si no se suspenden las Primarias. Pese a que en ese escenario la elección será concurrente, presidente, gobernador e intendente se votarían el mismo día. Tiene una explicación logística, pero también política. Entre los argumentos logísticos que sostienen este plan aparece la complejidad para hacer una elección Primaria provincial y nacional —porque por ley deben ser en la misma jornada—, una elección general bonaerense y una general nacional. Quienes hablan seguido con Kicillof dan cuenta de que realizar tres elecciones solo generaría una apatía electoral. Entonces, con PASO vigentes solo habría dos elecciones en un año.

En el paquete electoral que promueve el Gobierno también hay otros temas que se suman a la virtual eliminación de las PASO como por ejemplo dejar de hacer debates presidenciales. La negociación de parte del Gobierno para obtener esos votos corre por cuenta del Jefe de Gabinete, Diego Santilli, que además —hasta el momento— es el candidato a la gobernación bonaerense por LLA.

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Lo que se resuelva respecto a las PASO en las próximas semanas también incidirá en el proyecto político propio de Kicillof. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), buscan sostener las elecciones Primarias. Hay cierto consenso dentro del espacio del mandatario de que podría imponerse en una interna y que de esa forma, la disputa por la conducción del peronismo quedaría saldada. Todo, en un escenario hipotético y sin Cristina Kirchner formando parte protagónica de la contienda.

Sin PASO, Kicillof quedará irremediablemente obligado a negociar un acuerdo con el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa; que en las últimas semanas se vio más activo públicamente y nadie descarta que culmine en una postulación nacional. En el peronismo se mantiene lo trazado en la reunión del Hotel Emperador y luego en la Casa de La Pampa: que hay que defender las Primarias.

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Kicillof, además, tiene otro frente: el debate por las reelecciones indefinidas y su regreso. Para el gobernador, la medida consolidaría el peso de los intendentes en la negociación electoral. Los jefes comunales que recuperen la posibilidad de competir por nuevos mandatos tendrán incentivos para preservar sus estructuras territoriales. Pese a que sería una elección concurrente, ya que en Buenos Aires por ahora no rige la Boleta Única de Papel, se estima que los intendentes que están con Kicillof apalancarán en sus distritos la boleta nacional si llevase al hoy gobernador provincial. En esa lógica hay intendentes de distritos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (de licencia en Avellaneda), Fernando Moreira (San Martín), entre otros.

Kicillof con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdes

Para el Gobierno nacional, la eliminación de las PASO apunta a reducir el gasto y a evitar una instancia electoral que, según el oficialismo, perdió su función como mecanismo de selección de candidaturas. La Libertad Avanza considera que muchas fuerzas usan esa jornada como una primera vuelta de hecho, aun cuando presentan listas únicas, y busca que los partidos resuelvan sus internas sin recursos del Estado. La iniciativa permitiría, sobre todo, concentrar la campaña en la elección general.

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El proyecto, de todos modos, enfrenta dificultades en el Congreso. El oficialismo necesita reunir votos en el Senado y depende de acuerdos con bloques provinciales, cuyos gobernadores analizan el impacto que tendría la suspensión en sus propios calendarios electorales. El respaldo de los representantes de Rolando Figueroa aparece como una señal favorable para la Casa Rosada, aunque no garantiza que otros mandatarios adopten la misma posición.

La definición legislativa condicionará el diseño electoral bonaerense. Si las PASO continúan vigentes, Kicillof mantendrá la primaria como una herramienta para ordenar la disputa interna, también para su sucesión a la gobernación bonaerense.