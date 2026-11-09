El Gobierno recibió de buena forma el discurso del Papa y no considera que haya sido una crítica a la actual gestión

El papa León XIV escucha al presidente Javier Milei en el ex CCK

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Aunque León XIV abordó durante su primer discurso en la Argentina varios de los temas que la oposición utiliza para cuestionar a Javier Milei —el financiamiento universitario, la situación de las personas con discapacidad, los jubilados, el empleo y la economía—, en la Casa Rosada recibieron de buena forma sus palabras y no interpretaron que el mensaje en el Palacio Libertad haya estado dirigido contra la actual gestión.

El Pontífice habló durante 25 minutos ante el Presidente, el Gabinete, la vicepresidenta Victoria Villarruel, gobernadores, legisladores, jueces, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

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Su exposición giró alrededor de la dignidad humana, la defensa de la vida, el trabajo, el diálogo político, la democracia, la corrupción y la necesidad de que la economía esté al servicio de las personas.

En los días previos, dentro del oficialismo había expectativa por el tono que podía adoptar el Santo Padre, que llegó a la Argentina con una agenda centrada en la pobreza, las desigualdades globales y el impacto de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, en Balcarce 50 consideraron que el líder religioso eligió un discurso de carácter doctrinario y general, destinado a toda la dirigencia y no a un gobierno en particular.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el auditorio del Palacio Libertad escuchando al papa León XIV

“Nosotros no creemos que haya sido un mal discurso. León dijo que el hombre tiene que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, es una mirada muy humanista y en eso coincidimos plenamente. Además, habló incluso de propiedad privada, fue muy buen”, sostuvo a Infobae un dirigente de Las Fuerzas del Cielo.

La fuente reconoció que el Papa hizo referencias a la vulnerabilidad social, pero relativizó una eventual lectura política de esos pasajes. “Es un líder religioso, así que es obvio que va a hablar de la vulnerabilidad social y de prestarles atención a los más necesitados, es el mensaje obligatorio”, agregó.

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León XIV se refirió a las familias que viven con incertidumbre, a quienes buscan empleo, a los adultos mayores y a las personas que, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir los gastos de sus hogares.

También reclamó que se preste especial atención a quienes atraviesan enfermedades, dependencia o discapacidad, y afirmó que cada vida conserva valor “que ninguna circunstancia puede disminuir”.

Esos temas estuvieron en el centro de las críticas opositoras a la administración libertaria. Las universidades nacionales impulsaron marchas y reclamos por el financiamiento del sistema; el Congreso discutió proyectos vinculados con discapacidad; y distintos bloques cuestionaron el efecto del ajuste sobre jubilados, trabajadores y sectores de menores ingresos.

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Aun así, en sectores aliados de La Libertad Avanza no entendieron que las palabras del Pontífice fueran una impugnación a las medidas oficiales. “Fue muy importante todo lo que dijo el Papa, pero ni loco pensamos que haya sido en contra de Milei, por lo menos yo no lo vi así”, señaló uno de los dirigentes que estuvo presente en el Palacio Libertad.

El papa León XIV junto al presidente Javier Milei en el Palacio Libertad

El mismo referente admitió, sin embargo, que hubo un tramo que generó incomodidad en el Presidente. “Sí le molestó cuando habló de que la economía tiene que estar al servicio del hombre y no viceversa. Ahí vimos que hizo algún gesto y no aplaudió, así que eso no le gustó”, agregó.

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La frase de León XIV fue una de las más comentadas de su discurso. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, sostuvo, después de recordar que el trabajo permite a las familias sostenerse, desarrollar sus capacidades y participar de la vida social.

Milei había defendido minutos antes, en el mismo escenario, su noción de “equilibrio general intertemporal”, con la que busca explicar que las decisiones públicas deben contemplar a los argentinos del presente y del futuro. El mandatario planteó que el equilibrio fiscal impide financiar políticas con deuda o inflación, que luego terminan afectando a las próximas generaciones.

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Asimismo, minimizaron el momento en el que el Sumo Pontífice saludó a Villarruel, enemistada con Milei, y aseguraron que “fue ella quien se le abalanzó apenas terminó de hablar”.

Desde el bullrichismo, la lectura fue más cauta. En el sector cercano a la jefa del bloque oficialista en el Senado reconocieron que el Papa “pasó por toda la agenda que incomoda al Gobierno”, aunque evitaron sacar conclusiones definitivas apenas terminó la ceremonia. “Tenemos que volver a escucharlo más tranquilos para sacar una conclusión más certera”, explicaron.

Milei y el Papa saliendo del Palacio Libertad (Jaime Olivos)

La relación entre Bullrich y la Casa Rosada atraviesa semanas de tensión por los gestos de autonomía de la senadora, sus reclamos sobre la situación económica y las versiones de una posible candidatura presidencial en 2027. La dirigente estuvo presente en el Palacio Libertad y saludó al Papa durante la recepción institucional que se realizó antes de los discursos.

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Incluso, entre diputados del peronismo, hubo coincidencias sobre el carácter no confrontativo de la exposición y también consideraron que “no fue en contra de Milei lo que dijo León XIV”.

No obstante, en el PJ remarcaron que la dirigencia debe “prestarle atención y hacerle caso” a los planteos del Sumo Pontífice sobre pobreza, educación, trabajo, discapacidad e instituciones.

El Papa dedicó otro tramo importante a la educación, la universidad, la formación profesional y la investigación. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, advirtió. También llamó a crear condiciones para que los jóvenes puedan proyectar su vida en el país.

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El discurso incluyó, además, una defensa de la democracia, la libertad de expresión, el respeto por la ley y la necesidad de cuidar la palabra en la vida pública. León XIV pidió que las diferencias políticas se procesen mediante la escucha y los acuerdos, y sostuvo que quienes tienen responsabilidades de Estado deben reconocer los límites del poder que les fue confiado.

Por su parte, Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en Diputados, interpretó que el mensaje fue “muy profundo e importante para todos los argentinos”.

Mauricio Macri, líder del PRO, asistió al evento en el Palacio Libertad (Adrian Escandar)

“Nos habló de cuidar la palabra, respetar al que piensa distinto y buscar acuerdos. Pero también de combatir el crimen organizado, generar oportunidades y apostar a la educación y al trabajo”, afirmó a Infobae.

“Creo que fue un mensaje para toda la dirigencia política, sin distinciones. Y quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que tomarlo en serio. No alcanza con aplaudirlo, hay que llevarlo a la práctica”, agregó.

El Pontífice también condenó la corrupción, el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de drogas y de armas. Planteó que esas prácticas erosionan la confianza en las instituciones, alimentan la violencia y desvían recursos que deberían destinarse al bien común. Ese tramo fue leído en el oficialismo como compatible con la agenda de seguridad y reforma institucional que el Gobierno intenta impulsar en el Congreso.

En el cierre, León XIV pidió que la Argentina entregue a las generaciones futuras una patria unida, “a la altura de su historia y de las posibilidades que encierra”. La Casa Rosada valoró que el mensaje haya combinado referencias sociales con llamados al diálogo, la responsabilidad pública y el combate a la corrupción, sin señalar medidas o funcionarios concretos.

Milei volverá a encontrarse con el Papa este lunes en la misa del Monumento de los Españoles, en Palermo, que el Vaticano considera la principal de las tres celebraciones que realizará en el país.

Después, León XIV viajará a Córdoba y Luján antes de partir hacia Perú, mientras el Gobierno espera que su visita mantenga el tono institucional que predominó en su primera jornada en Buenos Aires.