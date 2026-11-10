El Niño: Karina Milei y Diego Santilli viajarán el jueves a Corrientes para reunirse con autoridades provinciales

Tras la visita de Karina Milei y Diego Santilli, Javier Milei también viajará a Corrientes

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Los efectos causados por El Niño en el litoral argentino no dan tregua. Es por ello que esta semana Karina Milei y Diego Santilli viajarán a Corrientes para reunise con autoridades provinciales y fortalecer la planificación de los trabajos destinados a paliar la situación en la región.

La actividad central está prevista para el jueves 12 a las 11 de la mañana. Además de la secretaria General de la Presidencia y el jefe de Gabinete, integrarán la comitiva oficial el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Medios, Fabián Fernández.

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Los funcionarios nacionales se encontrarán con el gobernador Juan Pablo Valdés y parte del gabinete provincial. En el centro de la escena estarán las medidas que la Nación tomó y tomará para paliar los efectos de El Niño. El fenómeno climático causó los primeros daños en la región durante las últimas semanas. Las intensas lluvias en las cuencas altas provocaron el crecimiento de los ríos y evacuaciones.

En Corrientes hay más de dos mil personas afectadas. Otros tantos vieron sus hogares anegados en Chaco. Entre Ríos, en el río Uruguay semanas atrás y ahora al margen del Paraná, registra sus primeros casos.

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En agosto, Karina Milei estuvo en Resistencia en un encuentro de coordinación previa de acciones frente a El Niño. Fue en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior. En esa actividad estuvieron tanto el gobernador anfitrión, Leandro Zdero, como Valdés. Hasta el cierre de esta nota no se había podido confirmar si el mandatario chaqueño también se sumará al evento.

Juan Pablo Valdés volverá a encontrarse con Diego Santilli

El gobierno nacional puso en marcha un operativo especial para hacer frente al fenómeno climático. La coordinación incluye esfuerzos federales, provinciales y locales e incluso el despliegue de material y personal de las Fuerzas Armadas.

Corrientes en foco

La provincia del litoral se transformará, durante noviembre, en el centro de atención de la vida política de La Libertad Avanza. A la llegada de los principales referentes del Gabinete se sumarán un encuentro de jóvenes y la visita de Javier Milei.

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La dirigencia local de LLA tiene la expectativa de poder concretar un mano a mano con los referentes nacionales este jueves. Karina Milei es la presidenta del espacio y Martín Menem, el vice. Fuentes oficiales indicaron ante una consulta de Infobae que, por el momento, no está prevista una movida partidaria.

La visita de la comitiva nacional se hará en la antesala de un evento importante para los libertarios correntinos. Se trata del Congreso de la Juventud. La actividad está prevista para el sábado. Se realizará en el salón de un hotel de la costanera correntina.

El diputado nacional Lisandro Almirón es el organizador. Iñaki Gutiérrez y Rocío Gómez han comprometido su asistencia. Ambos influencers son los armadores de la juventud de LLA. Sharif Menem también está abocado a esa tarea.

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El Presidente cerrará un mes intenso para los libertarios correntinos. Javier Milei tendrá a su cargo la clausura del Congreso de Economía Regional. El evento lo organiza el Club de la Libertad. La entidad es una de las primeras usinas de pensamiento libertario que abrió sus puertas al actual mandatario nacional hace más de una década.

El impacto de El Niño

El Niño causó inundaciones en todo el litoral argentino

El fenómeno meteorológico que golpea en la región tiene su origen en el recalentamiento del Pacífico Ecuatorial. Esto provoca lluvias intensas en Sudamérica. En particular, las precipitaciones han impactado con fuerza en la cuenca media del río de la Plata. El sistema está conformado por varios ríos (Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú entre los principales) que atraviesan Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

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Además de impactar en las poblaciones ribereñas que pierden sus hogares, golpea en la economía por la pérdida de tierras para la producción agropecuaria y ganadera y la pesca. La temporada de turismo también sufrirá las consecuencias.

El Niño se registra en un período irregular que va de los 3 a los 7 años. Su contracara es La Niña, un fenómeno posterior que se manifiesta con sequías intensas.