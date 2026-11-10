Política

Murió Ximena De Tezanos Pintos, la vecina de Cristina Kirchner en el edificio de Recoleta

La mujer falleció este martes. Vivía en un dúplex ubicado arriba del inmueble de la ex presidenta en la calle Juncal. Cobró notoriedad al exhibir banderas con consignas políticas desde su balcón contra la líder del kirchnerismo

Ximena de Tezanos Pinto - Vecina de Cristina Kirchner
La mujer se expresaba abiertamente con consignas arriba del balcón de la ex presidenta (Gustavo Gavotti)
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Ximena De Tezanos Pintos murió este martes 10 de noviembre según confirmaron a Infobae allegados a su familia. La mujer luchaba desde hacía un tiempo contra una enfermedad terminal. Había cobrado exposición pública por la cercanía de su vivienda con el inmueble de Cristina Fernández de Kirchner, desde la cuál se había manifestado abiertamente contra la ex jefa de Estado, llegando a desplegar un banner con la condena de la causa vialidad impresa.

De Tezanos Pinto vivía en el piso inmediatamente superior al de Cristina Kirchner y había adquirido notoriedad por las banderas políticas que colocó en varias oportunidades en su balcón confrontando con ella. En un video que se difundió en redes sociales, presentó a dos de los jóvenes que estaban manifestándose en contra de la ex presidenta dentro de su vivienda: “A todos los que están preocupados porque dicen que la casa está tomada, miren el bombón que tengo acá. Agustín. Jeremías. Hola, Jeremías. Son peronistas, pero están tan lindos...”.

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Se trataba de las concentraciones que habían comenzado después de que el fiscal Diego Luciani pidiera una condena de 12 años de prisión para la entonces Vicepresidenta en la causa Vialidad. Durante varios días, militantes permanecieron frente al edificio de la esquina de Juncal y Uruguay.

Su nombre también apareció en la investigación por el intento de asesinato contra la entonces vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

La repercusión de su caso se intensificó por su supuesta relación con Gastón Guerra, integrante de Revolución Federal que había concurrido a su vivienda. De Tezanos Pintos negó haber tenido participación en el ataque y sostuvo que el joven había ido a realizar una reparación en el baño.

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Edificio esquinero de ladrillo con un local comercial en la planta baja, una calle con automóviles estacionados, peatones, árboles y cielo azul
El edificio en el que se halla un inmueble de Cristina Kirchner en Recoleta.

El pedido para allanar su departamento y secuestrar su teléfono había sido cuestionado por la mujer en diciembre de 2022. En ese momento, aseguró que no tenía reservas ante una eventual medida judicial, aunque consideró que el planteo buscaba sostener una hipótesis sin fundamentos.

“Yo estoy muy tranquila, confío mucho en la Justicia. Si algún juez considera que tiene que allanarme la casa porque hay algo que le llama la atención, bueno, que se haga”, afirmó en una entrevista con Radio Rivadavia.

La mujer sostuvo que el requerimiento era “un capricho de Cristina Fernández de Kirchner de querer ajustar la realidad a su relato para poder salvarse ella y quedar como una víctima”. También señaló que la ex mandataria había sido víctima de Fernando Sabag Montiel, el hombre acusado de intentar dispararle frente a su domicilio.

De Tezanos Pintos negó que haber recibido a Guerra implicara que ambos hubieran planificado el atentado. La acusación sobre un supuesto intercambio de información vinculada a la entonces vicepresidenta también fue rechazada por la vecina.

Según explicó, Guerra había acudido al departamento para “arreglar unos azulejos que se cayeron en el baño”. Agregó que le había enviado fotografías del desperfecto mediante WhatsApp y que esas conversaciones habían sido revisadas.

El vínculo con el joven, dijo, había surgido a través de una amiga en común que vivió durante algunos meses en su departamento.

“Lo había escuchado hablar en algunas oportunidades y me pareció un chico sin mucha instrucción, pero que hablaba con mucho sentido común y con sentido de patria”, manifestó entonces.

Su rechazo a la violencia política

La mujer sostuvo que no deseaba la muerte de Cristina Fernández de Kirchner y que su posición se centraba en la necesidad de combatir la corrupción a través de la Justicia. “¿Muerto el perro se acaba la rabia? No. Acá hay que atacar el problema”, expresó.

También planteó que la muerte de una persona no resolvería los problemas de corrupción en la Argentina. Para ella, la respuesta debía pasar por jueces que establecieran límites frente a esos delitos.

De Tezanos Pintos insistió en aquel momento que “nadie es quien para quitarle la vida al otro” y rechazó que sus publicaciones en Twitter respaldaran a quienes pedían violencia contra la entonces vicepresidenta.

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