Política

La potente visita de León XIV, la incomodidad de los destinatarios de su mensaje y la agenda política que viene

La presencia del Papa impacta socialmente. Sus palabras apuntan a la dirigencia en general, no sólo política. Pero no se trata de generalizar: pesan según el grado de responsabilidad de cada actor. Es un telón de fondo para el Congreso y también para las internas

Visita del papa León XIV a la Argentina - Javier Milei
El Papa, recibido por Javier Milei a su llegada a la Argentina.
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De manera casi inadvertida, en un muy lejano segundo plano frente a la potencia del mensaje de León XIV y la masividad del acompañamiento a su visita, el Gobierno ensayó algunas señales para restarle trascendencia a la incansable interna libertaria. No se trató sólo de algunos saludos y presencias impuestas por el protocolo. Javier Milei negó tensiones con Patricia Bullrich y, otra vez, adjudicó todo a conspiraciones externas al Gobierno. De todos modos, el tema volverá a la agenda pública una vez que el Papa deje Buenos Aires para finalizar en Perú su gira regional. Y el foco incluirá también sus estribaciones en el Congreso.

La referencia presidencial fue algo así como una pincelada repetida, pero en un cuadro dominado por el discurso y las primeras actividades pastorales de León XIV. En rigor, y más allá de la formalidad de aceptar mayoritariamente la necesidad de atender el mensaje papal, buena parte de los aludidos optó por forzar las interpretaciones. Desde la oposición dura, en particular el kirchnerismo, se apuntó a señalar al Gobierno como único destinatario. Y desde el oficialismo, a diluir todo argumentando que fueron señalamientos generales y no enfocados exclusivamente en Milei. Nadie puede hacerse el distraído, pero eso tampoco iguala.

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La Iglesia siempre ha destacado la amplitud de sus cuestionamientos sobre la realidad social, del mismo modo en que deja claro hasta gestualmente -incluidos los escenarios de mayor repercusión- que un discurso sin nombres explícitos no significa igualar a los destinatarios. Dicho de otra forma: el mensaje apunta a toda la dirigencia -política, empresarial, sindical-, pero según el peldaño que ocupan u ocuparon en la vida del país. Las responsabilidades no son las mismas. No es lo mismo un Presidente que el legislador de una espacio minoritario.

Eso corre también para la actividad del Congreso. El Senado, precisamente, tiene a la vista dos temas fuertes que, si no alcanzaba con los reclamos y advertencias iniciales sobre su gravedad, resultaron potenciados por el viaje del Papa después de insistentes señales del episcopado local.

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Uno de ellos podría ser convertido en ley por el Senado antes de fines de noviembre: el proyecto sobre discapacidad, después de la resistencia inicial del oficialismo y los cambios que dejaron en el camino el ajuste insensible incluido en el Presupuesto. Y la suerte del otro depende de que los senadores cumplan con el compromiso asumido hace pocos días: el rescate de la iniciativa sobre ludopatía y regulación de las apuestas online. Diputados lo aprobó hace dos años, luego de intensas pulseadas, y desde entonces es eludido en la Cámara alta, por decisión de LLA y otros espacios, incluidos opositores. Muchas presiones jugaron en contra. Los señaló incluso la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina.

El oficialismo debería definir realmente sus prioridades antes de que concluyan las sesiones ordinarias, el último día de noviembre, y de presentar el listado para lo que siga en la etapa de extraordinarias. Pero en primer lugar, tiene el desafío de ordenar su tropa y evitar costos extendidos, como ocurrió con el manejo de la ley de Tierras y el proyecto sobre discapacidad. En los dos casos, se sucedieron marchas y contramarchas que derivaron en concesiones a aliados y opositores.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Cottolengo
El Papa, en la visita al Cottolengo Don Orione.

El último capítulo lo escribió el envío al Congreso de la propuesta de ley de Competitividad Financiera. De inmediato, generó revuelo en el mercado porque un artículo establecía de hecho gravar con Ganancias las operaciones con CEDEAR, mecanismo habitual para invertir en papeles de activos extranjeros. Sin demoras, el oficialismo aseguró que ese tramo del texto sería dejado de lado -dijo que había sido incluido por error y que era parte de un borrador- y después difundió la decisión de retirar el proyecto.

Las idas y vueltas expusieron desinteligencias atribuidas en medios legislativos a falta de control por parte de la “mesa política” del oficialismo, que suspendió sus últimos dos encuentros. Ese ámbito también está afectado por la interna libertaria. Y resulta significativo porque el oficialismo necesita avanzar en el Congreso con un listado que, en sus primeros renglones, sigue manteniendo la reforma electoral -básicamente, la eliminación de las PASO- y sumó el Presupuesto 2027.

Eso mismo abre interrogantes sobre las negociaciones electorales, con los socios -por ahora, sin avances serios en las conversaciones entre LLA y el PRO- y con los jefes provinciales. En el terreno doméstico, también en el Congreso las miradas se corren a la interna con Bullrich, que comenzó a superar el escalón de los mensajes de diferenciación y los cruces por la vía de los trascendidos. Empieza a tener expresión concreta.

No resultó menor, entonces, que Milei se haya referido a esa interna en las horas iniciales de la actividad del Papa. Lo hizo en una nueva entrevista televisiva. Y al negar la tensión con Bullrich, dijo que la información que circula es fruto de una “oleada de mentiras y operaciones instrumentadas por el periodismo”. Nada original. En una línea parecida, volvió a cuestionar los movimientos de la oposición y repitió que muchos proyectos buscaron “romper el equilibrio macroeconómico”. Lo reiteró esta vez como respuesta a las interpretaciones que lo colocaron como exclusivo blanco de las palabras de León XIV.

Pero ocurre que los gestos de diferenciación que viene hilvanando Bullrich son previos y públicos. Y los trascendidos, muchos de ellos con origen en el círculo presidencial, suman advertencias sobre el malestar creciente de Karina Milei y sus posibles respuestas efectivas. En conjunto, las especulaciones coinciden al menos en un punto, obvio: los giros en esa relación quedaron para después de esta semana, marcada por la trascendencia de la visita del Papa.

De todos modos, desde las cercanías de la secretaria General de la Presidencia vienen haciendo circular que el juego de Bullrich va más allá de lo tolerable por el mileísmo. De momento, dicen, la reacción consistiría en avanzar con la decisión de limarle el poder como jefa del bloque violeta en el Senado. Ya se produjeron algunos episodios, como advertencia. Y a modo de respuesta, Bullrich movió su ficha en el tablero legislativo, pero en la otra ala del Congreso: se mostró con diputados que le responden. Fue un modo de exponer el primer alcance que podría tener un quiebre. Por ahora, el ruido es contenido. Tiene que ver con los días que corren.

La visita del Papa cerrará un período inusual de tres semanas que, de diferente modo, relegaron el interés por la agenda política local, aunque la afectan. Primero fue el balotaje brasileño y después la elección de medio término en Estados Unidos. El paso de León XIV añade, sin dudas, un enorme impacto social, por lo que dice y por lo que moviliza. Y lo que siga, al menos en lo inmediato, tendrá ese incómodo telón de fondo.

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