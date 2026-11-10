Política

Pliegos judiciales: el Senado prepara dos audiencias en medio de la puja libertaria por la comisión de Acuerdos

Están fijadas para el martes 17 y miércoles 18. Dialoguistas prefieren que comande el vice de la misma, el radical Maximiliano Abad. La mileísta Nadia Márquez quiso reemplazar rápido al ex legislador oficialista Juan Carlos Pagotto -murió hace más de un mes- y generó un fuerte desagrado en toda la Cámara alta. El rionegrino Enzo Fullone, el otro nombre que se menciona desde La Libertad Avanza

Audiencia pública de la Comisión de Acuerdos en el salón Azul del Senado de la Nación, el 18 de agosto de 2026, en Buenos Aires, Argentina.-
Una audiencia de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta realizada este año y con la presidencia aún en manos del libertario Juan Carlos Pagotto, quien murió hace poco más de un mes (Prensa Senado)
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En medio de una fuerte -y desagradable- disputa entre libertarios por su presidencia, la comisión de Acuerdos del Senado realizará dos audiencias públicas, entre el martes y miércoles de la semana próxima, para continuar con el tratamiento de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo. En los últimos meses, el avance aquí fue rápido y sin estridencias, aunque podría encontrar trabas ante el olvido de la Casa Rosada en mandar ternas reclamadas por bloques dialoguistas, que son claves para los votos en el recinto.

La puja por Acuerdos se activó tras la muerte, hace más de un mes, del ex legislador oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja). A horas del deceso, en las bancadas aliadas cayeron pésimo los mensajes y llamadas con el anuncio de un rápido reemplazo, en referencia a la karinista Nadia Márquez (Neuquén). En la Cámara alta, buscan no recordar esos sucesos. Generaron un amplio malestar. No es sólo eso: tampoco es reconocida como una interlocutora válida para un campo delicado para la política.

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Márquez no sólo responde sin chistar a cualquier orden que provenga desde Balcarce 50 sino que, además, también pretende un lugar en el Consejo de la Magistratura. Son cuatro butacas por el Senado. Hay libertarios que prefieren otros nombres, lo cual suma tensión al clima actual en el Congreso, que tendrá una semana disminuida por la visita papal y por el día del empleado legislativo, que es mañana.

El senador radical Maximiliano Abad (Infobae en Vivo)
El senador radical Maximiliano Abad (Infobae en Vivo)

La vicepresidencia de Acuerdos está en manos del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien no suma conflicto alguno con los diversos bloques y la Casa Rosada. Mientras tanto, el reemplazo de Pagotto como integrante es Enzo Fullone (Río Negro) que, desde algunos despachos, es mencionado como una posibilidad para liderar la comisión en cuestión.

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Desde el sector dialoguista están de acuerdo con que el comando sea del oficialismo, ya que le corresponde el manejo de un lugar estratégico. Lo que no comprenden, además de la discordia que generaron Márquez y el karinismo semanas atrás, es el apuro para definir una votación cuando lo importante es que las próximas audiencias transcurran por su trámite habitual.

Además de todo esto se suma la ya agotadora espera de partidos con representación legislativa en cuanto a ternas que la Casa Rosada decidió frenar y no enviar a la Cámara alta. Esto genera dudas en varios integrantes del pleno y algunos desean no firmar dictámenes de pliegos hasta saldar el asunto. Se corroborará la semana próxima.

Enzo Fullone, nuevo senador
El libertario rionegrino Enzo Fullone

De hecho, durante la última reunión para oír las disertaciones de postulantes a cargos judiciales no hubo quorum y la misma tuvo que ser presidida por un vocal, el silvestre provincial Carlos Arce (Misiones). No fue la decisión más prolija, aunque hubiese sido un papelón mayúsculo suspender todo, a último momento.

La primera audiencia pública de la semana próxima será el martes. Desde las 14, en el Salón Azul, expondrán candidatos a tribunales en lo Contencioso Administrativo; Criminal y Correccional; Seguridad Social; y en Defensorías, entre otros. La segunda será al día siguiente, a partir de las 10.

Para dicha semana también se estima que el pleno realice una sesión el jueves, aún no confirmada. El primer proyecto en la mira fue dictaminado en octubre por las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Industria, y activa el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que la Cámara alta aprobó en 1998, pero que Diputados recién votó en agosto pasado con modificaciones. Por eso se halla ahora en segunda revisión.

Dos mujeres. Micrófonos, vasos con agua, tazas, documentos y carteles sobre una mesa blanca. Fondo azul con logo y texto SENADO ARGENTINA
La legisladora karinista Nadia Márquez, en medio del conflicto por la titularidad de la comisión de Acuerdos (Prensa Senado)

En tanto, la oposición ya deslizó que no hay margen para posponer la nueva ley de discapacidad. El oficialismo acompañó el articulado que los bloques anti mileístas impusieron. De hecho, para evitar dañar al titular de la Cámara baja, Martín Menem -es decir, Karina Milei-, se le dijo “sí” a casi todo lo que exigieron kirchneristas y dialoguistas.

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