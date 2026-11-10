Córdoba recibe hoy a casi un millón de personas en la segunda misa histórica de León XIV en la Argentina

El predio de Fábrica de Aviones Militares (FADEA), donde el papa León XIV realizará su segunda msia en el país

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(Desde Córdoba). En una provincia convulsionada que desde anoche vivía una vigilia popular en diversos puntos de la capital, Córdoba se preparaba desde esta madrugada para recibir al papa León XIV en el predio de Fábrica de Aviones Militares (FADEA), en una misa histórica, la segunda desde la llegada del pontífice al país, que según las proyecciones congregará esta mañana a casi un millón de personas.

Anoche, las inmediaciones del predio, en las afueras de la ciudad, eran una romería de feligreses que llegaron desde las horas y los días previos desde diversas provincias: Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Santa Fe y el interior de Córdoba. Las puertas de FADEA abrieron pasadas las 18 de este lunes, desde esa hora los ingresos fueron una marea incesante de personas, en una vigilia que tenía a Jairo como uno de los puntos fuertes de la noche.

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Tras una agenda muy apretada este lunes en la ciudad de Buenos Aires, el Papa prevé llegar al aeropuerto de Pajas Blancas a las 9 de la mañana, donde lo recibirá el gobernador Martín Llaryora en compañía del intendente Daniel Passerini y Ángel Rossi, el arzobispo provincial que fue elevado a cardenal por el papa Francisco en el 2023. Rossi tiene una influencia notable en la política cordobesa, es el primer arzobispo jesuita de la provincia, mantenía un vínculo muy estrecho con Jorge Bergoglio y conoce de primera mano el pensamiento de León XIV.

Rossi se ha erigido, dentro de la Iglesia local, como una de las figuras más críticas del proyecto libertario. En los últimos tiempos ha marchado, de manera insistente, contra la adicción al juego entre los jóvenes, y ha reclamado insistentemente por una ley que ataque esa problemática. En el plano provincial, tuvo un alto perfil en el debate por la regulación y en defensa de los cuidacoches, que dividió a la sociedad cordobesa, popularmente conocidos como “naranjitas”. Esa cosmovisión del arzobispo será refrendada en el almuerzo privado que compartirá al mediodía con el Pontífice en la sede del arzobispado, a metros de la fuente del perdón, el centro neurálgico de los cordobeses, donde se festejan campeonatos de fútbol y se cierran campañas políticas. En esas calles, anoche, cientos de personas ya ocupaban la avenida Hipólito Yrigoyen, frente al arzobispado, para esperar por León XIV, que tenía previsto saludar desde el mismo balcón en el que lo hizo Juan Pablo II en su segunda visita al país, en 1987.

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El papa León en el papamóvil al llegar al Monumento a los Españoles en Palermo,CABA (Foto: REUTERS/Pedro Lázaro Fernández)

Una vez que aterrice en Córdoba, y mantenga un breve intercambio de algunos minutos con el gobernador, el Papa se dirigirá en cápsula hasta la central policial a metros del predio de FADEA, vuelto a estatizar en el 2009 por el kirchnerismo tras ser concesionado por la empresa Lockheed Martin e incluido -sin éxito- por el gobierno en la ley bases para ser privatizado nuevamente. En ese lugar, el pontífice se subirá al Papamóvil, recorrerá unos cuantos metros entre la multitud que lo espera desde la tarde calurosa de ayer, y dará una homilía histórica que, según los cálculos oficiales, tendrá al menos unas 800.000 personas. El predio fue dividido en cuadrantes, de entre 10.000 y 13.000 asistentes cada uno, ordenados por los cientos de voluntarios identificados con remeras amarillas y rojas. Al final, una especie de “Papa-fest” con pantallas gigantes fue preparado para albergar más fieles.

Después de la misa, el Papa tendrá tal vez uno de los momentos de mayor cercanía con la realidad local, cuando converse detrás de la sacristía con 20 cordobeses y cordobesas, elegidos por el episcopado provincial, que trabajan en la economía popular, administran comedores o están excluidos del sistema. Parte de la “cultura del descarte” en la que Francisco puso especial atención, y que León XIV profundizó desde el inicio de su papado.

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“Voy a aprovechar a laburar todo lo que pueda en estas horas con el Papa, porque se va, se lleva todo”, aseguró un taxista cordobés a este medio en un traslado por la capital. Anoche, taxistas, remiseros, motoqueros y trabajadores de autos de aplicación buscaban asegurarse la jornada de este martes, en una ciudad que se revolucionó por la llegada del Papa y la afluencia de feligreses de las provincias vecinas. Vendedores ambulantes deambulaban por el casco histórico con banderas, remeras y todo tipo de productos, y comidas al paso para las miles y miles de personas que llegaban a FADEA por la avenida Fuerza Aérea.

Angel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba y cardenal del Vaticano (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

Para la misa, además de las autoridades locales, está prevista la presencia de Karina Milei, que ha tenido un rol especial en la organización de la visita papal; la ministra Alejandra Monteoliva, cordobesa de nacimiento, que tuvo un paso como funcionaria a cargo de la seguridad durante el gobierno de José Manuel de la Sota que terminó abruptamente por el acuartelamiento de la policía, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, además del jefe del bloque de Diputados, Gabriel Bornoroni, junto a legisladores de esta provincia. Anoche se había confirmado también la visita de los gobernadores Elías Suárez e Ignacio Torres, de Santiago del Estero y Chubut, respectivamente. Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, al final no será de la partida.

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El sumo pontífice llegará este martes a Córdoba, donde celebrará una misa en el predio de FAdeA y tendrá un encuentro pastoral en la catedral. Durante la jornada del lunes, la Policía comenzó a desplegar un operativo en los alrededores para garantizar la seguridad del Papa

Cuando termine la celebración, el Papa volverá a ir en cápsula hasta el centro policial para luego abordar otra vez el Papamóvil, viajar hasta el arzobispado por las calles del centro, saludar desde el balcón para, tras el almuerzo con la cúpula de la Iglesia local y, tal vez, una muy breve siesta -así lo aseguraron los organizadores-, terminar con un encuentro con seminaristas y obispos en la Catedral, que reunirá a unos 3.500 asistentes frente a la Plaza San Martín. Ayer al mediodía, una avanzada de seguridad terminó por organizar los traslados y el evento. Recién ahí el pontífice se dirigirá al aeropuerto Pajas Blancas, donde será despedido por el gobernador, para volver a Buenos Aires.

La misa de León XIV de hoy en Córdoba será la segunda multitudinaria tras la celebración de este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, que convocó a más de dos millones de personas en el barrio porteño de Palermo, y la previa a la homilía en la basílica de Luján, que terminará por sellar un viaje papal histórico.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el arribo del papa León XIV a la Argentina (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Ayer, en Palermo, el pontífice dirigió un mensaje a las familias: habló de las dificultades sociales y del trabajo precario, y habilitó una ovación popular para Francisco. Por la mañana, había puntualizó en la necesidad de incorporar a la vida pública y social a los discapacitados en la visita al pequeño Cottolengo Don Orione, en el corazón del Gran Buenos Aires, quizá la parada más emocionante de este viaje. Por la tarde, en la universidad católica, empoderó a los trabajadores de la economía popular. Este martes será el turno de Córdoba.