El Papa encabezó una misa en la Catedral Metropolitana y le realizó un emotivo homenaje a Francisco

El Papa frente a la placa conmemorativa de Francisco (EFE/EPA/ANDREW MEDICHINI / POOL)

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En la Catedral Metropolitana, el mismo templo en el que Jorge Bergoglio ejerció como arzobispo de Buenos Aires antes de ser elegido Papa, León XIV encabezó este lunes una homilía junto a las autoridades de la Iglesia argentina, en una ceremonia que incluyó un sentido homenaje a Francisco, a quien puso de ejemplo para “servir a la Argentina de hoy“.

En lo que está siendo la primera visita de un líder católico al país en 39 años, el Sumo Pontífice ingresó pasadas las 18:30 a la capilla y se dirigió directamente a rezar frente a una placa conmemorativa de su antecesor.

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Posteriormente, el Santo Padre subió al altar principal, tomó asiento y comenzó la ceremonia de las vísperas frente a cientos de religiosos y miembros de los equipos sinodales.

En primer lugar, habló el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el monseñor Marcelo Daniel Colombo, quien le dio la bienvenida , le entregó una medalla conmemorativa y le agradeció por su presencia.

Además, asistió el anfitrión de la jornada, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y obispos de distintas provincias, que luego compartieron una cena privada con el Papa.

León XIV escuchando a monseñor Colombo (Tiziana FABI / AFP)

Durante los tradicionales rezos previos, que fueron entonados por un coro, a León XIV se lo vio notablemente emocionado y varias veces levantó la mirada hacia el techo en un gesto que parecía para contener las lágrimas.

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Al tomar la palabra, el Sumo Pontífice puso de ejemplo algunos dichos de Bergoglio para convocar al público eclesiástico que lo estaba escuchando a continuar con su labor pastoral.

“El Papa Francisco, al visitar el santuario de Nuestro Señor de Aparecida y recordando su experiencia en la quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, dijo que había podido ver en primera persona cómo los obispos que trabajaban sobre el tema del encuentro con Cristo, el discipulado y la misión se sentían alentados, acompañados y en cierto sentido inspirados por los miles de peregrinos que acudían cada día a confiar su vida a la Virgen”, recordó.

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En ese sentido, los animó a seguir trabajando con las enseñanzas del documento de Aparecida, “como una estela luminosa para seguir caminando juntos en este tiempo”.

“Nuestra misión pastoral consiste en trabajar incansablemente para que todos los hombres, los que están cerca y los que están lejos, conozcan a Cristo y puedan reconocerse como hermanos“, agregó.

Asimismo, les pidió a los presentes que, “con sus equipos sinodales, continúen escuchándose y discerniendo juntos, como condiscípulos del único Maestro, lo que el Espíritu Santo sugiere a la luz de la Palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia para servir a la Argentina de hoy“.

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Cientos de obispos escucharon al Santo Padre (Tiziana FABI / AFP)

Al respecto, deseó que Dios los fortalezca “para traducir en decisiones concretas el respeto a la dignidad de cada persona y el compromiso con el destino universal de los bienes, la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la creación”.

“La diversidad de esta tierra se manifiesta también en sus Iglesias particulares, cada una con sus tradiciones y expresiones pastorales propias“, destacó.

No es la primera vez que León XIV se refirió a Bergoglio durante su visita a la Argentina, el primer día que llegó, durante el acto en el Palacio Libertad, recordó a su antecesor, igual que este martes en las actividades previas que realizó en la UCA y en la Cancillería.

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El Papa mantiene un vínculo personal e institucional con Francisco, a quien conoció cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires y quien, años después, ya en el Vaticano, lo apoyó fuertemente en su carrera sacerdotal.

Fue Bergoglio quien, el 3 de noviembre de 2014, lo designó administrador apostólico de Chiclayo y obispo titular de Sufar para, un año más tarde, asumir formalmente al frente de la diócesis peruana.

Durante su etapa en Perú, León XIV integró el directorio de Cáritas hasta 2023, fue administrador apostólico de Callao en 2020 y se incorporó a la Congregación para los Obispos.

Francisco lo nombró el 30 de enero de 2023 prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, hasta que en septiembre de ese mismo año pasó a ser cardenal.

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León XIV entrando a la Catedral Metropolitana

Desde ese cargo, Prevost participó de los últimos viajes apostólicos de Francisco y acompañó de cerca los procesos impulsados por el pontífice argentino desde la Curia romana.

Como prefecto del Dicasterio para los Obispos, intervino en las dos sesiones de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebradas en 2023 y 2024.

La continuidad de ese camino aparece también en los documentos que León XIV publicó desde el inicio de su pontificado. En la exhortación apostólica Dilexi te, recordó el deseo de Francisco de construir “una Iglesia pobre y para los pobres”.

En su encíclica Magnifica Humanitas, vinculada con la persona humana en la era de la inteligencia artificial, retomó los conceptos de cuidado de la Casa común y ecología integral que su antecesor había desarrollado en Laudato si’.

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Terminada la ceremonia en la Catedral Metropolitana, el actual Papa se dirigió al Arzobispado de Buenos Aires, ubicado a pocos metros de la Catedral, sobre Avenida Rivadavia al 415, donde compartís una cena con obispos de distintas partes del país, en un encuentro reservado que reunirá a buena parte de la jerarquía eclesiástica argentina.

La jornada cerrará así con una actividad centrada en la Iglesia local y en el legado de Francisco, antes de que el Santo Padre continúe este martes con la misa multitudinaria en Córdoba.