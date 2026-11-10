Figueroa se desmarcó de sus pares patagónicos y fijó las elecciones en Neuquén para el 14 de febrero de 2027

El gobernador Rolando Figueroa estableció mediante el decreto 1860/2026 que Neuquén celebrará sus elecciones provinciales el 14 de febrero de 2027

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Neuquén se encamina a inaugurar el calendario electoral de 2027. Después de varias semanas de especulaciones sobre la fecha de los comicios, el gobernador Rolando Figueroa firmó este lunes el decreto 1860/2026, que establece el 14 de febrero como día de votación para definir la conducción política de la provincia y renovar parcialmente sus estructuras institucionales.

La convocatoria contempla la elección de gobernador y vicegobernador, además de los 35 representantes titulares de la Legislatura provincial y 18 suplentes. El proceso electoral se desarrollará mediante el sistema de boleta única electrónica.

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La decisión representa un movimiento político que altera las conversaciones que los mandatarios patagónicos habían iniciado para coordinar sus respectivos calendarios electorales y evitar que las disputas provinciales quedaran absorbidas por la contienda nacional.

Días atrás, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había confirmado que mantenía conversaciones con sus pares de Río Negro y Neuquén para establecer una agenda electoral común, diferenciada de la elección presidencial. En ese contexto, había mencionado agosto como una alternativa conveniente.

La resolución de Neuquén interrumpió las conversaciones con los mandatarios de Chubut y Río Negro para unificar el calendario electoral patagónico

El rionegrino Alberto Weretilneck, en cambio, se había mostrado menos proclive a esa posibilidad y, aunque evitó anticipar una fecha concreta, consideró que abril o mayo podían ser meses adecuados para convocar a los votantes.

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Figueroa, que hasta entonces había evitado pronunciarse sobre el calendario, terminó por tomar una decisión unilateral y adelantó considerablemente los comicios neuquinos, sin esperar una definición compartida con los otros gobiernos provinciales.

La resolución tuvo una rápida repercusión en La Libertad Avanza. La diputada nacional Nadia Márquez, mencionada entre las posibles aspirantes a la gobernación, difundió una captura del decreto y cuestionó tanto la convocatoria como la estrategia del oficialismo. “Y decían agosto o septiembre (risas). Nadie se la creyó. Nadie les cree nada. Pintemos de violeta”, escribió, en un mensaje que anticipa el tono que podría adquirir la disputa electoral.

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Desde el oficialismo defendieron el adelantamiento y señalaron que la decisión responde a la intención de preservar la centralidad de los asuntos provinciales durante la campaña, sin que la discusión quede condicionada por la agenda política nacional.

El oficialismo de Neuquén fundamentó el adelantamiento electoral en la necesidad de preservar los debates locales ante la incertidumbre sobre las primarias nacionales

En esa línea, argumentaron que la indefinición sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) introduce un factor de incertidumbre en el armado del calendario. Según explicaron, una convocatoria más próxima a las elecciones presidenciales de octubre podría generar superposiciones con las instancias nacionales, en caso de que se mantenga el sistema de primarias.

Ese razonamiento también fue utilizado para descartar agosto, una fecha que había aparecido en las conversaciones entre los gobernadores de la región.

Mientras tanto, Figueroa mantiene sin definiciones públicas su futuro político y evita confirmar si buscará un nuevo mandato. Sin embargo, en el oficialismo trabajan sobre ese escenario y la estrategia electoral ya contempla la posibilidad de disputar la reelección, con el desafío de sostener la coalición política que lo llevó al gobierno.

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El mapa municipal y la elección en la capital

El decreto provincial también comprende a las localidades cuyas elecciones están institucionalmente vinculadas con el calendario provincial. A ellas se suman las comisiones de fomento, lo que extiende el alcance territorial de la convocatoria.

Entre los municipios que podrían concurrir a las urnas el 14 de febrero, mediante sus respectivas convocatorias, figuran Chos Malal, Centenario, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Zapala.

También quedaron comprendidas las localidades de segunda categoría: Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Senillosa, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia.

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El esquema alcanza, además, a los municipios de tercera categoría: Bajada del Agrio, Barrancas, Caviahue-Copahue, El Cholar, El Huecú, Huinganco, Las Coloradas, Los Miches, Taquimilán y Tricao Malal, junto con las comisiones de fomento de toda la provincia.

En la capital neuquina, el intendente también firmó la convocatoria para definir la sucesión municipal y renovar el Concejo Deliberante en la misma jornada.

Enmienda Carta Orgánica

La ciudad de Neuquén someterá a referéndum obligatorio una reforma de la Carta Orgánica para fijar un límite de 20 bancas en el Concejo Deliberante

Pero la elección tendrá un componente adicional: los ciudadanos deberán pronunciarse en un referéndum obligatorio sobre una modificación de la Carta Orgánica Municipal que busca establecer en 20 el número máximo de concejales.

La iniciativa modifica el artículo 53 y elimina el mecanismo de actualización automática de las bancas en función del crecimiento demográfico de la ciudad. De aprobarse, el cuerpo legislativo tendrá un límite fijo de integrantes, independientemente de la evolución de la población.

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El Ejecutivo municipal sostiene que la reforma permitirá contener el crecimiento de la estructura legislativa y reducir el gasto político. Desde sectores de la oposición, en cambio, cuestionaron la propuesta al considerar que el congelamiento podría afectar la representación de las minorías frente al aumento de la población.

La ciudadanía deberá resolver esa controversia mediante las opciones “Sí” o “No”, en una consulta que se realizará simultáneamente con los comicios municipales del 14 de febrero de 2027.