Política

Comenzó el traslado de presos desde la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz

La mudanza forma parte de un plan conjunto entre la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad Nacional. El jefe de gobierno porteño Jorge Macri calificó el hecho como histórico

Los internos serán alojados en el penal de Marcos Paz
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El traslado de detenidos desde la cárcel de Devoto hacia el penal de Marcos Paz comenzó a concretarse este fin de semana, luego de la entrega provisoria del complejo penitenciario a la Nación realizada entre semana. El operativo permitirá desalojar el establecimiento porteño y trasladar a la totalidad de las personas privadas de la libertad allí alojadas.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, calificó el avance como “histórico” en un mensaje público compartido en su cuenta de X. Durante la firma del acta celebrada el jueves 9 de octubre, destacó el trabajo conjunto con el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y funcionarios de ambas administraciones.

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La desocupación de Devoto forma parte de un convenio entre la Ciudad y el Gobierno nacional. La nueva prisión, ubicada en territorio bonaerense, tendrá capacidad para 2.240 detenidos y será administrada por el Ministerio de Seguridad Nacional una vez que concluyan los preparativos para su puesta en funcionamiento.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Macri firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. La firma habilitó la fase de organización para la reubicación de la población carcelaria y el cierre de la prisión situada en la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva cárcel de Marcos Paz cuenta con capacidad para albergar a 2.240 personas privadas de la libertad.
La nueva cárcel de Marcos Paz cuenta con capacidad para albergar a 2.240 personas privadas de la libertad.

La cartera nacional deberá acondicionar las instalaciones, disponer los recursos necesarios y coordinar el movimiento de los internos. Las autoridades ordenaron a las fuerzas involucradas la elaboración de un plan operativo conjunto antes de iniciar los desplazamientos.

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Un operativo con custodia en las dos cárceles

Según la información oficial, la planificación consideró el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos terrestres y la vigilancia de los inmuebles involucrados. También incluyó medidas para prevenir incidentes durante el traslado entre Devoto y el partido de Marcos Paz.

El Ministerio de Seguridad Nacional creó un Comando Unificado Federal para planificar, coordinar y ejecutar el procedimiento. La conducción quedará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que deberá articular el trabajo entre el personal penitenciario y las Fuerzas Federales de Seguridad.

La estructura funcionará dentro de un comando creado en mayo de 2024 mediante la Resolución N.º 403. La Resolución 1018/2026 formalizó el dispositivo específico para el desplazamiento de los presos desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el nuevo establecimiento bonaerense.

Nueve personas vistiendo trajes formales posan frente a una pared azul con el escudo del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina
Karina Milei y Jorge Macri firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

El esquema permite convocar a otros organismos nacionales de acuerdo con sus competencias. A su vez, invita a los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa para colaborar en la custodia del recorrido y de ambos penales.

La firma del acta contó con la presencia de la ministra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y la legisladora de la Ciudad Pilar Ramírez. También participaron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.

Ocho años de obras y más plazas penitenciarias

El complejo de Marcos Paz se levantó en un predio de 80 hectáreas y su construcción comenzó hace ocho años. La obra permaneció paralizada durante cinco años y fue reactivada en diciembre de 2024 por la gestión porteña para cumplir el acuerdo firmado entre ambas jurisdicciones en 2018.

La nueva unidad contará con cuatro módulos, un edificio administrativo, un área de salud, espacios destinados a visitas, salas de videoconferencia para internos y profesionales, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

El predio incorporará módulos de alojamiento distribuidos en cinco sectores independientes, canchas de fútbol y áreas para huertas. También tendrá un espacio para distribuir raciones alimentarias y dependencias destinadas a programas y servicios vinculados con el comando de seguridad interna.

Durante una supervisión de las obras, Macri sostuvo que la cárcel permitiría trasladar a los detenidos alojados en Villa Devoto y responder al reclamo vecinal por el cierre de esa prisión. “La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó el jefe de Gobierno.

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