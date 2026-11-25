La joven empresaria y creadora de contenido Melissa Medina, de 22 años, falleció la madrugada del 17 de noviembre tras sufrir complicaciones de salud en un apartamento de Piantini. (Foto: Instagram / @melissamedina)

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El empresario Eliezer Salvador, conocido popularmente como “Chey”, se presentó este miércoles 25 de noviembre de manera voluntaria ante la Fiscalía del Distrito Nacional con el objetivo de ponerse a disposición del Ministerio Público y desligarse de cualquier responsabilidad penal en torno al fallecimiento de la joven empresaria e influencer Melissa Medina, de 22 años, quién falleció de manera repentina el pasado 17 de noviembre.

Durante su comparecencia frente a los medios de comunicación a las afueras del recinto judicial, Salvador manifestó su inconformidad al asegurar que las autoridades aún no lo han requerido formalmente ni accedieron a recibir su declaración, pese a ser esta la segunda ocasión en que acude al lugar.

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Acompañado de su equipo de defensa, el empresario insistió en que no se encuentra prófugo ni ocultando información, subrayando que su presencia responde a la presión mediática y a su interés por esclarecer los hechos.

Eliezer Salvador acudió por segunda ocasión a la sede judicial tras versiones sobre una supuesta orden de arresto en su contra. A su salida, aseguró ante los medios que el personal a cargo le notificó que no ha sido requerido formalmente para interrogatorio.

El abogado Valentín Medrano, quien encabeza la representación legal de Salvador, respaldó las declaraciones de su cliente y puntualizó que el Ministerio Público les informó que, hasta el momento, no existe un requerimiento físico en contra del empresario dentro del expediente investigativo.

La defensa ha sostenido de manera categórica que Salvador no tuvo participación causal en el deceso de la joven y que su presencia en el lugar de los hechos obedeció exclusivamente a un gesto de auxilio.

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Según la versión ofrecida por sus representantes legales, el empresario presuntamente acudió al apartamento tras recibir una llamada telefónica en la que se le alertaba sobre las repentinas complicaciones de salud que estaba experimentando Medina.

No obstante, el caso ha generado un intenso escrutinio público luego de que el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, mostrara en rueda de prensa imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la torre residencial, donde se observan los movimientos registrados durante aquella madrugada.

Imágenes de videovigilancia muestran el momento en que la joven es sacada inconsciente del edificio alrededor de las 5:50 a. m. rumbo a un centro de salud.

¿Quién era Melissa Medina y qué ocurrió en la torre Arpel 07?

Melissa Medina, de 22 años, era una joven empresaria y creadora de contenido digital que gozaba de reconocimiento en plataformas sociales por su estilo de vida y proyectos comerciales. Su repentino fallecimiento ocurrió durante la madrugada del martes 17 de noviembre de 2026, mientras se encontraba en el interior de un apartamento ubicado en la torre Arpel 07, en el exclusivo sector de Piantini, en el Distrito Nacional.

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De acuerdo con las diligencias preliminares recopiladas por los organismos de investigación, en el inmueble también se encontraban presentes Eliezer Salvador y Mariana Michelena Pascual, una ciudadana de nacionalidad venezolana.

Tanto Michelena Pascual como un vigilante de seguridad del edificio ya han sido entrevistados por los investigadores de la Policía Nacional y el Ministerio Público con el propósito de reconstruir la cronología exacta de los acontecimientos previos y posteriores a la emergencia médica de la joven.

En medio del hermetismo oficial que rodea las pesquisas, han trascendido versiones extraoficiales vinculadas al presunto testimonio ofrecido por la ciudadana venezolana Mariana Michelena Pascual sobre lo sucedido aquella madrugada.

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Melissa Medina, de 22 años, se destacaba en República Dominicana por su faceta como joven empresaria al frente de su propio salón y marca de uñas press on, Melissa Studio (Cortesía: Melissa Medina).

De manera presunta —y bajo estricta reserva, dado que las autoridades policiales aún no han confirmado ni profundizado públicamente en estos señalamientos—, se ha mencionado que la joven fallecida mantenía encuentros de índole íntima o sexual con el empresario Eliezer Salvador, contexto bajo el cual se habría producido la reunión en el apartamento de Piantini antes de que Medina comenzara a sentirse mal.

Hasta el momento, los organismos investigativos no han validado oficialmente los detalles de estas declaraciones ni han establecido si dichas circunstancias guardan relación directa con el desenlace fatal, manteniendo todas las hipótesis abiertas a la espera de las pruebas científicas.

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El curso legal del expediente depende ahora de los análisis toxicológicos y patológicos finales. La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó previamente que los hallazgos preliminares del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indican que la causa directa del fallecimiento de Melissa Medina fue una falla cardíaca.

Mientras el Ministerio Público aguarda por el informe definitivo del Inacif que permita determinar si existió algún agente externo o condición médica preexistente detrás del colapso, Eliezer Salvador reiteró que permanecerá atento a cualquier llamado oficial para demostrar su inocencia.