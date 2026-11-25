Un buque de carga guatemalteco enfrenta una tasa arancelaria del 10% al ingresar al mercado de Estados Unidos, que evalúa gravámenes mayores para otros países socios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala quedó fuera de las 14 economías incluidas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en una nueva ronda de propuestas arancelarias anunciada el 25 de noviembre.

El Ministerio de Economía de Guatemala confirmó que no habrá cambios inmediatos para el comercio bilateral, aunque sigue vigente un gravamen general del 10% sobre buena parte de las exportaciones locales hacia ese mercado.

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La medida forma parte de investigaciones desarrolladas durante ocho meses bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Ese mecanismo permite a Washington responder a prácticas que considera injustificables o discriminatorias para sus intereses comerciales.

El Gobierno de Donald Trump sostiene que el exceso de capacidad estructural y productiva en sectores manufactureros de distintas regiones perjudica a los fabricantes estadounidenses. La nueva propuesta contempla tasas diferenciadas según cada economía y deja abierta una instancia de negociación antes de aplicar los gravámenes.

Un comunicado del Ministerio de Economía de Guatemala informa que el país no está sujeto a las nuevas propuestas arancelarias comerciales anunciadas por Estados Unidos. (Ministerio de Economía de Guatemala)

Tasas de hasta 35% para China, la Unión Europea y Asia

China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladés, Japón e India integran la lista de economías alcanzadas por las propuestas. Las tasas oscilan entre 15% y 35%, el máximo previsto para Vietnam.

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India enfrentaría aranceles de hasta 25%, mientras que la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán quedarían sujetas a gravámenes de hasta 15%. Para Bangladés, Camboya, Indonesia, Malasia y Tailandia, la tasa máxima sería de 18%.

La propuesta para China establece un arancel de hasta 20% sobre productos que no estén contemplados en determinados anexos, con un ajuste por los gravámenes ya vigentes vinculados al trabajo forzoso. Si las negociaciones con Pekín no avanzan, Washington podría elevar la tarifa hasta 40% sobre la totalidad de los bienes chinos.

México y Noruega, investigados en procesos paralelos, tampoco recibieron una determinación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. El organismo abrió un período de comentarios públicos hasta el 5 de enero de 2027 y prevé iniciar audiencias el 25 de enero de ese año, sin fijar todavía una fecha de entrada en vigor.

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Guatemala no fue incorporada a ese grupo y conservará las condiciones que ya regían para sus envíos a Estados Unidos. La exclusión evita la aplicación de las nuevas tarifas propuestas, pero no elimina la carga que pesa sobre productos guatemaltecos desde meses atrás.

El arancel del 10% y el acuerdo comercial bilateral

El gravamen general del 10% sigue aplicado a las mercancías guatemaltecas que ya estaban alcanzadas por esa medida. Al menos el 70% de los productos que Guatemala exporta a Estados Unidos mantiene esa carga, de acuerdo con cifras recogidas por el diario guatemalteco La Hora.

El Ministerio de Economía busca ampliar las exenciones y negociar la eliminación total de ese arancel. En junio, la viceministra de Inversión y Competencia, Valeria Prado, mantuvo una reunión en Washington con representantes de la Oficina del Representante Comercial para revisar los compromisos asumidos por Guatemala.

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La negociación se desarrolla bajo el Acuerdo sobre Comercio Recíproco, firmado por ambos países el 30 de enero de 2026. Guatemala completó 65 de las 140 acciones identificadas en ese entendimiento, equivalente a un avance del 46,4% de los compromisos pactados.

El cumplimiento de esas acciones es la vía que el Gobierno guatemalteco considera necesaria para obtener una reducción o eliminación del gravamen vigente. El esquema es similar al ofrecido a otras economías alcanzadas por la nueva investigación: India podría reducir su tasa a 17% y Vietnam a 20% si suscriben acuerdos de comercio recíproco que respondan a los hallazgos de Washington.

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La implementación del acuerdo involucra a distintas instituciones gubernamentales y mantiene un diálogo permanente con el sector exportador guatemalteco.